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Lifestyle

Полезные привычки успешной женщины

Фото: David Oxberry/moodboard/www.globallookpress.com
Ирина Богачек

Ирина Богачек блогер

 Психолог-психоаналитик, кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной психологии РГПУ им.А.И.Герцена, ведущая тренингов личностного роста, радиоведущая.
Выходя на улицу – не важно, будь то путь на работу, поход в магазин или же романтическая прогулка в компании приятного собеседника, практически каждая женщина всегда добавляет к своему образу несколько выразительных штрихов.
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Капелька любимого парфюма на запястье, полупрозрачные румяна на яблочках щек, разноцветный шелковый платок вокруг шеи, небрежные кокетливые локоны – список подобных, архетипичных мелочей можно продолжать бесконечно. Однако, задумывались ли вы, что означают метафоры "надеть улыбку" или "взять с собой хорошее настроение"? Ведь это не просто эффектные выражения, подчеркивающие речевую экспрессию, а самые настоящие "аксессуары" успешной женщины, наряду с солнцезащитными очками или перчатками. В погоне за успехом немаловажно развивать эти мелочи до уровня привычки, чтобы расчистить место для новых многообещающих планов.

Начнем, пожалуй, с того, что каждой из нас бывает откровенно лень расставаться с одеялом по утрам. Кроме того, далеко не всех радует гранола на завтрак и предшествующий ему стакан теплой воды с лимоном, а вот перспектива полежать "еще чуть-чуть" и взбодриться свежемолотой арабикой всегда выглядит заманчивой. Однако, современная успешная женщина должна уметь поддерживать себя в тонусе – за это, как минимум, не только тело, но и мозг скажут спасибо в более зрелом возрасте.

Клетчатый теплый плед и какао с зефирками – это, конечно, здорово, но куда приятнее легкая пробежка с любимой музыкой и заряд энергии на весь день. Ведь успешная женщина, как мы помним, заранее планирует свои дела, на которые не останется сил, если бесконечно переставлять будильник на пять минут. Забивать на проблемы – тоже искусство, но оно полезно лишь в небольших дозах, как стручок перца чили.

Фото: Alex Timaios Photography/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Вторая необходимая привычка: уметь говорить "нет". Жестко и без зазрения совести. Поскольку успешная женщина – не Атлант, взваливший на свои плечи небесный свод, а "свобода, ведущая народ". И прежде всего, свобода проявляется в ее мастерстве послать подальше тех, кто сковывал движения своей ношей. Научитесь уверенно вставлять частицу "не", когда малознакомые люди настойчиво обивают пороги вашего личного пространства или пытаются навязать свою точку зрения. Отмечу, что это не призыв хамить каждому встречному и судорожно хвататься за дробовик, несмотря на то, что подобное желание действительно возникает. Речь ведется конкретно о тех случаях, когда ситуация выходит из-под контроля, а попрошайки буквально превращаются в членов семьи.

Третье: избегать социальных сетей и появляться там с частотой, прямо пропорциональной полному затмению луны. Лента – это далеко не лучший способ на время уйти от нависающих вопросов, а прямой спонсор преждевременных морщин на шее и кругов под глазами от недосыпания. Отдайте предпочтение книгам, которые многие годы собирали пыль на полке в надежде когда-нибудь быть прочитанными.

К слову, не откладывать "на потом" – это четвертая полезная привычка, которая избавит вас от нагромождения фарфоровых сервизов с рыбками и "мадоннами", бережно оставленных для лучших времен. Важно помнить о том, что жизнь проживается единожды и безвозвратно, поэтому в определенный момент облегающее платье так и останется украшением для плечиков – только уже магазинных, а не ваших.

"Номер 5" в мини-списке полезных привычек: знать себе цену и учиться ее отстаивать. Не унижаться там, где завтра вас заменят как непригодную деталь автомобиля, не моргнув глазом. Не распылять свое внимание на тех, чья культура и интеллектуальный потенциал оставляют желать лучшего – нервные клетки не восстанавливаются, а глупых людей всегда будет больше. Вы ведь не собираетесь потратить свою жизнь на борьбу с ними, верно?

23 апреля 2020, 20:36

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