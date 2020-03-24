Три рецепта блюд из гречки для карантина

Гречотто с белыми грибами (ресторан LESNOY)
от бренд-шефа Restaurants by Crocus Group Сергея Батукова
Ингредиенты (на одну порцию):
Гречка – 150 граммов
Белые грибы – 100 гр.
Масло растительное – 85 граммов
Лук репчатый – 30 граммов
Чеснок – 3 грамма
Кинза – 10 граммов
Лук сибулет – 5 граммов
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Шаг 1
Гречку отвариваем до готовности в подсоленной воде.
Шаг 2
Отдельно обжариваем на растительном масле до полуготовности белые грибы с репчатым луком и чесноком. Белые грибы можно заменить шампиньонами.
Шаг 3
За пять минут до готовности, добавляем к грибам гречку, соль, перец и рубленные листья кинзы.
Шаг 4
2-3 грибочка можно обжарить отдельно, разрезанными пополам или крупными кусочками для украшения готового блюда.
Шаг 5
При подаче гречку с грибами выкладываем на тарелку, добавляем рубленный лук сибулет и листья кинзы.
Карельские калитки
от шеф-повара ресторана Ruski Александра Волкова-Медведева
Ингредиенты:
Тесто:
Ржаная мука – 300 граммов
Пшеничная мука – 100 граммов
Вода – 100 граммов
Соль – 5 граммов
Сахар – 5 граммов
Дрожжи живые – 5 граммов
Начинка гречневая:
Гречка вареная – 300 граммов
Яйцо сырое – 5 штук
Соль – 4 граммов
Зеленый лук – 30 граммов
Способ приготовления
Шаг 1
Тесто замешиваем, убираем на пол часа под пленку.
Шаг 2
Берем тесто и раскатываем лепешку кругом, по центру помещаем начинку. Делаем форму лодочки, заканчиваем углы щипковыми движениями. На одну калитку идет 50 граммов теста и 70 граммов начинки.
Шаг 3
Выкладываем на противень. Запекаем калитки в духовке при высокой температуре 250 градусов 10 минут.
Грибной суп с гречкой
от шеф-повара ресторанов "Джонджоли" Русико Шаматава
Ингредиенты:
Грибы белые – 200 граммов
Лук репчатый – 1 штука
Морковь – 1 штука
Картофель – 2 штуки
Овощной бульон – 1 литр
Растительное масло – 2 ст.ложки
Перец – щепотка
Соль – щепотка
Гречка – 50 граммов
Укроп – 1 пучок
Способ приготовления:
Шаг 1
Нашинковать лук, порезать морковь и картофель на мелкие кубики.
Шаг 2
Разогреть на сковороде растительное масло, выложить лук, обжарить до золотистого цвета, затем добавить морковь и жарить на среднем огне до золотистой корочки.
Шаг 3
Налить в кастрюлю овощной бульон, довести до кипения, добавить картофель и варить семь минут, постоянно снимая пенку. Посолить и поперчить.
Шаг 4
Добавить порезанные кубиком белые грибы, обжаренный лук и морковь и варить пятнадцать минут.
Шаг 5
Отварить гречку. Укроп мелко порезать.
Шаг 6
Вылить суп в тарелку, добавить гречку, а сверху посыпать укропом.
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