Умер величайший фотограф современности Питер Линдберг

Питера Линдберга не стало 3 сентября 2019 года, говорится на его официальной странице в Instagram. У него остались жена, четверо сыновей и семеро внуков. Гению модной фотографии было 74 года.
Питер Линдберг был автором обложек ведущих мировых модных журналов. Многие из них были культовыми.
Настоящей визитной карточкой фотографа стали монохромные портретные снимки. Маэстро сетовал, что с изобретением фотошопа люди забыли, как выглядит настоящая кожа... Его же снимки отличали натуральность и искренность момента.
Он называл ретушь ядом для молодых девушек.
"Я не вижу вокруг много красоты. Я вижу много фейка", – говорил он. И показывал естественное очарование своих моделей.
Линдберг сознательно не ретушировал свои снимки.
"Когда фотография уже снята, люди говорят, что это больше, чем фото, хотя для меня это всего лишь снимок", – писал Линдберг в своих интервью.
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