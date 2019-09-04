Умер величайший фотограф современности Питер Линдберг

Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Самое читаемое

Волочкова разбилась по дороге из Греции
Зеленский получил неожиданный удар в спину
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
"Зачем походить на перекроенную куклу?": Сафронов высказался о показавшей грудь Аллегровой
"Я потерял всю семью": Корчевников узнал о непростой жизни популярного артиста
партнеры
Среда 4 сентября
Лента новостей
15:25
Умер прославивший Водянову мужчина
15:21
Бузову жестоко затравили из-за отца-должника
15:16
Болгария плюнула в лицо россиянам ради Европы
15:08
Программу празднования Дня Города Москвы на Тверской улице посвятят юбилею ВДНХ
15:06
Жена пошла на жертвы ради Тодоровского
14:55
Представитель Лепса о третьей операции артиста
14:35
"Придурки": Путин не сдержался после слов о Дальнем Востоке
14:27
"Я потерял всю семью": Корчевников узнал о непростой жизни популярного артиста
14:22
Прямая агрессия и фальсификации: США предъявлены громкие обвинения
14:00
"Цветочный джем" на выходные: объявлена развлекательная программа
13:58
Только построили и уже разбирают: на Крымском мосту начался демонтаж
13:56
Серьезная опасность для детей: итоги многолетнего исследования
13:54
"Инопланетянин явился!": 55-летнюю Распутину оплевали с головы до ног
13:48
Не стало фотографа Питера Линдберга
13:29
На Украине признали превосходство Путина перед Зеленским
13:26
В Иркутской области взорвалась пятиэтажка
13:18
"Невыносимо!": Лазарев публично разрыдался
12:44
Онлайн-платформа BookingBoard мигрирует в облако SberCloud
12:39
"Не позорь!": Крутой обратился к оголившейся 16-летней дочке
12:36
Помешанная на репутации Маркл готова на все ради спасения имиджа
12:11
Головная боль: как избавиться от нее и вернуться к жизни
12:05
Исцеление бюстом: Семенович предложила "приложиться к ее груди"
11:49
"Зачем походить на перекроенную куклу?": Сафронов высказался о показавшей грудь Аллегровой
11:45
Новый "майдан": известный политик объявил о свержении Зеленского
11:42
Как похудеть за две недели: Малышева раскрыла главный секрет
11:41
Разыскивается отец Ольги Бузовой
11:13
"Морда становится бульдожьей": что побудило известного артиста обратиться к пластическим хирургам
10:52
Прилизанная Пугачева ужаснула изменениями в лице
10:49
Проговорившийся о нездоровых фантазиях Лукашенко напугал белорусов
10:32
Нерадивая мама: Борисова забыла важную для дочери вещь
10:25
После скандала с Наргиз Фадеев показал новую фаворитку
10:24
"Что с ногой?!": Глюк'oZa ошеломила своим внешним видом
10:14
Названы условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю
09:37
Седокова обивает пороги клиник ради спасения малолетнего сына
09:21
"ДурДомовец": Возмущенный народ вступился за оскорбленного Шепелева
09:01
"Угроза паралича!": экстренно госпитализированного Запашного положили под нож
08:36
Две операции Лепса: что случилось с певцом
08:35
"Помощь не нужна": семья Заворотнюк отказалась от врачей и денег после слухов о раке
07:10
У мужа Поклонской нашли женщину на стороне
06:30
Это конец: Путин загнал в угол строптивого Лукашенко
06:12
Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
04:19
Размалеванную Бузову умоляют не краситься
02:27
"Вы королева!": 61-летняя Шэрон Стоун показала полуобнаженное тело
00:19
"Это сумасшествие": принц Гарри переживает за честь бабушки
21:55
"Длинная бородатая бабища": Киркорова высмеяли за нелепый вид
21:55
Пославший Малахова рыжий из "Иванушек" собрался на шоу "Дом-2" за новой женой
21:53
Мечущийся Зеленский бросился в ноги украинцам
21:49
Главный красавец Голливуда превратился в старого трансвестита после пластики
21:36
"Хочется вбежать в спальню": прелестница Гагарина довела до неземного экстаза
21:22
Бесстыжая Водонаева похвасталась своей неиспорченной "орхидеей"
21:19
Будет жить на алименты: беременной жене Тарасова предрекают участь Барановской
20:24
Вячеслав Моше Кантор объявил о проведении Пятого Всемирного форума памяти Холокоста
20:23
"Волочкова это умеет": знаменитая актриса испытала блаженство от таланта балерины
20:12
В Шереметьево столкнулись два самолета
19:47
Народ в шоке от смерти в семье Тимошенко
19:45
Ургант рассказал о поцелуе во время герпеса (видео)
19:44
Под Петербургом женщина задушила мать своего сожителя занавеской
19:31
Звезда "Дома-2" впервые показало лицо новорожденного малыша
19:18
"Это лицемерие": отец публично набросился на Меган Маркл
18:57
"Рви душу мне, милая, рви!": муж показал орущую до хрипоты Хилькевич
18:55
Запустила себя: грязную Джоли сняли средь бела дня
18:31
Малышева на всю страну показала обожженные внутренности Алибасова
18:20
Народ в панике от вида изможденного Корчевникова
18:16
"Да провались оно все": Варнава сгорела от стыда в кресле гинеколога
18:00
"Так легче": 51-летняя Смехова доверилась умелому мужчине
17:57
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
17:16
В Госдуме ждут объяснений от американского посла
17:15
Любовь всей жизни довела Алексея Воробьева до побоев
17:01
Discovery Sport: близкий к народу
16:58
Есть любовница: жена известного актера потрясла грязным бельем у Шепелева
16:54
Агрессивный Порошенко подвел соратника под монастырь
16:46
"Вынуждена бороться с тяжелой болезнью": неожиданное признание Марины Александровой
16:43
Звезду фильма "Сумерки" заставили пойти на жертву ради карьеры
16:37
В Удмуртии нетрезвый хулиган угрожал полицейским муляжом гранаты
16:21
У дочери Навки обнаружились новые таланты
16:20
Осмелевшему Зеленскому начали поступать угрозы
16:19
Знаменитую картину скандального художника украли неизвестные
16:14
"Я столько не зарабатываю": Седокова взвыла от безденежья
16:05
Опасающийся развода житель Башкирии ударил жену ножом
15:56
В России жестко поставили на место скандалиста Джонсона
15:44
В Ставропольском крае разбился самолет
15:43
"Все больше проседает": громкое заявление о проблемах с Крымским мостом
15:36
Десятилетний ребенок рухнул с дерева в Подмосковье
15:30
Русская вдова нигерийского принца привела к Малахову нового темнокожего любовника
15:19
Под Москвой пьяный вусмерть пассажир разбил о голову машиниста бутылку
15:19
Мачеха похвасталась успехами дочери Началовой
15:11
Толмацкий дерзко ответил на откровения вдовы Децла
15:07
Очередной пиар? В ресторан Бузовой ворвались грабители (видео)
14:48
Зеленского оплевали после возмутительного решения
14:27
"Дотянули до третьей стадии": известный артист рассказал Корчевникову о борьбе с раком
14:16
Лопырева впервые раскрыла подробности развода возлюбленного
14:12
"Просто взрыв инсулина": названы самые опасные продукты для школьников
14:05
Российская студентка погибла в результате ЧП в Турции
13:59
Поставят к стенке: Порошенко предсказали страшную участь
13:54
"Связан с убийством": появился сенсационный компромат на Порошенко
13:51
После развода Климова сильно изменилась
13:32
"Лапочки такие": дочь известного актера оказалась знатной сердцеедкой
13:30
"Сына и себя надо было спасать": вдова Децла открыла страшную правду о свекрови
13:23
На Украине рвут на себе волосы из-за потерь после блокады Крыма
13:17
В Финском заливе затонула яхта
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Первый в мире: в Москве открылся уникальный пивной ресторан
Большие скидки для россиян: как экономить на крупных покупках
Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Пришедший в школу Зеленский закатил скандал из-за сына
Появилось фото воссоединившегося с бывшей женой Бондарчука
"Брюки стали тесными": Медведева сильно набрала вес перед соревнованиями
Lifestyle

Умер величайший фотограф современности Питер Линдберг

Питер Линдберг. Фото: www.globallookpress.com
Он снимал Наоми Кэмпбелл, Брэда Питта, Наталью Водянову, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Роберта Паттинсона, Милу Йовович, Меган Маркл, Пенелопу Крус. Его моделями были, без преувеличения, все звезды Голливуда, а также политики и монаршие особы. 
прочитано 256 раз

Питера Линдберга не стало 3 сентября 2019 года, говорится на его официальной странице в Instagram. У него остались жена, четверо сыновей и семеро внуков. Гению модной фотографии было 74 года. 

Питер Линдберг был автором обложек ведущих мировых модных журналов. Многие из них были культовыми. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Peter Lindbergh (@therealpeterlindbergh)

Настоящей визитной карточкой фотографа стали монохромные портретные снимки. Маэстро сетовал, что с изобретением фотошопа люди забыли, как выглядит настоящая кожа... Его же снимки отличали натуральность и искренность момента.

Он называл ретушь ядом для молодых девушек. 

"Я не вижу вокруг много красоты. Я вижу много фейка", – говорил он. И показывал естественное очарование своих моделей.

Линдберг сознательно не ретушировал свои снимки. 

"Когда фотография уже снята, люди говорят, что это больше, чем фото, хотя для меня это всего лишь снимок", – писал Линдберг в своих интервью. 


4 сентября 2019, 13:55

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
О нет !!!!
1

Популярные темы форума

Политика

"Найду и прибью!": взбешенный Зеленский кричит от стыда
"Будет президентом": Лукашенко объявил о преемнике
Украинцы втянули Зеленского в грязную аферу
"Усы привстали": снятый с сексуальными девушками Лукашенко крупно опозорился

Шоу-бизнес

90-летняя бабушка грязно послала Ивана Урганта
Главная сваха страны вызвалась найти брошенному Григорьеву-Аполлонову жену
"Я потерял всю семью": Корчевников узнал о непростой жизни популярного артиста
"Инопланетянин явился!": 55-летнюю Распутину оплевали с головы до ног

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

Прилизанная Пугачева ужаснула изменениями в лице

Примадонна пренебрегла противопоказаниями
Шоу-бизнес

"ДурДомовец": Возмущенный народ вступился за оскорбленного Шепелева

Реакция была довольно бурной
Шоу-бизнес

"Морда становится бульдожьей": что побудило известного артиста обратиться к пластическим хирургам

Впрочем, после операций актер заметно помолодел
Шоу-бизнес

Разыскивается отец Ольги Бузовой

Мужчина избегает встречи с правоохранителями

Гороскоп

У мужа Поклонской нашли женщину на стороне
Гороскоп на неделю
Календарь красоты для женщин на сентябрь
К несчастью Заворотнюк оказался причастен бывший муж

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru