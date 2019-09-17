Как правильно просить мужчину

Мужская и женская психология отличается кардинально и поэтому представители разного пола по-разному реагируют на просьбы о помощи. И, по мнению психологов, гендерные различия – это результат эволюции.

Женщины умеют легко угадывать, когда и в чем необходимо помочь потому, что в период формирования человеческого сообщества, чтобы не быть изгнанными из племени и не погибнуть, женщинам нужны были развитые социальные навыки: умение найти единомышленниц, заручиться поддержкой, сотрудничать, помогать, увидеть конфликт и предотвратить его. Для этого женский мозг активно развивал эмоциональный интеллект – способности улавливать эмоции других, сочувствовать, угадывать по невербальным сигналам – жестам, выражению лица, тону голоса, темпу речи, то, что человек думает и чувствует.

"Невербальные сигналы составляют 80% общения и являются более достоверными, ведь мы не верим словам о том, что человек говорит правду, а ищем подтверждения в невербальных реакциях и доверяем больше им. Женский мозг, в отличие от мужского, имеет больше способностей читать язык жестов и мимики. Поэтому женщин практически не надо просить о помощи – они видят эту необходимость задолго до того, как это будет сказано", – поясняет эксперт по мужской психологии, семейный психолог Александр Шахов.

По словам эксперта, в силу высокого уровня окситоцина – гормона сочувствия, женщины стремятся поддержать окружающих, предугадать их желания. В общении между собой они часто предвосхищают желания друг друга, устраивают сюрпризы и редко ошибаются.

Формула женской психики – я с удовольствием помогу и ожидаю такой же помощи. Но с мужчинами все обстоит с точностью до наоборот, ведь не даром они зовутся противоположным полом.

"Мужской мозг развивался в условиях конкуренции, борьбы за выживание, за лидерство. Когда любой может стать твоим врагом, когда союзы временны и нужно ждать удара в спину даже от друзей, мужскому мозгу было важнее полагаться на себя самого, действовать самостоятельно, быть недоверчивым. “Не плачь, не бойся, не проси” – эта формула выживания в тюрьме, условиях, по жестокости очень приближенных к природным, может быть девизом мужской психики вообще, – рассказывает Шахов. – При воспитании мальчиков она внедряется в различных вариациях. Добавим сюда низкий уровень окситоцина, который мешал бы мужчинам добивать пищу или убивать врагов, и получим формулу мужской психики: "я никого не прошу, ни от кого помощи не жду, достигаю своих целей самостоятельно".

Конечно, стремление к сотрудничеству есть и у мужчин, но на примере внешней политики вы можете увидеть, насколько оно тяжело им дается – лидеры держав постоянно конкурируют друг с другом, создают временные союзы, “дружат против”. Отсюда проистекает вывод: то, что для женщины совершенно очевидно, мужчины не понимают и даже догадаться не могут. Чтобы достичь понимания, надо учитывать громадные различия в психике мужчин и женщин и говорить на соответствующем языке.

Существительное + глагол + ожидаемый результат = формула идеальной просьбы о помощи.



Мужчина – не телепат и читать по “глазам”, как женщина, не умеет. Чтобы получить помощь, о ней нужно попросить. Возможно, не раз. Напоминать – это нормально. При этом не исключено, что придется менять стратегию. Большинство женщин не осознают, что повторение одной и той же просьбы одним и тем же способом не увеличивает шанс ее понимания, а с каждым разом уменьшает – мозг привыкает к повторяющимся одинаковым сигналам и попросту их игнорирует. Вы замечали, что перестаете замечать шум города? А если он внезапно исчезнет и наступит тишина? Скорее всего, сразу обратите на это внимание.

Вот несколько практических советов от Александра Шахова.

Прием № 1. Чтобы мужчина услышал, нужно внезапно изменить сигнал.

Меняйте стратегию: громко – тихо, ласково-грубо и так далее. Смените тон, слова и обстановку просьбы. Если вы обычно пытаетесь вызвать мужчину на разговор во время ужина и говорите напряженным голосом, то попробуйте озвучить просьбу в момент когда он будет расслаблен и нежным тоном. Внезапность заставит его вас услышать. Пусть он отреагирует не сразу или даже негативно, но он услышит, запомнит и будет над этим размышлять. А затем и делать.

Прием № 2 Хочешь, чтобы тебя услышали – сначала услышь другого.

Вместо того, чтобы требовать от мужчины, попробуйте начать интересоваться им. Искренне. Задавать вопросы о том, что ему нравится, почему нравится делать то, что приятно ему. Мужчина должен почувствовать ваш интерес к его потребностям. Следуя принципу взаимности, заложенном в каждом, он начнет узнавать про ваши желания и будет вас внимательнее слушать. Тогда и говорите, что хотели.

Прием № 3. Если вас не слышат, убедитесь, что вы говорите на языке, понятном собеседнику.

Этот прием основан на принципе единого языка коммуникации. ​Мужской язык достаточно прост. Не надо эмоций. Кратко и по существу. Не более одной просьбы за раз. Выкиньте из речи детали, описания. “Вынеси, пожалуйста, ведро сейчас”, вместо “Я так устаю на работе и мне хотелось, чтобы ты мне помогал хоть немного по дому. Поэтому я ожидаю, что ты будешь выполнять свои мужские обязанности и поможешь поддержанию санитарного порядка в доме”.. Существительное + глагол + ожидаемый результат – это формула идеальной просьбы о помощи.

ВАЖНО: не забывайте искренне благодарить мужчину. Не стоит воспринимать помощь как должное. Умение благодарить и радоваться даже мелочам способствует желанию еще проявлять заботу о женщине. Помните, что мужчина не обязан выполнять любые ваши просьбы, даже если он любит. Ожидать, что он, как раб, сию минуту кинется исполнять желания – это детский эгоизм капризного ребенка и эксплуатация человека. Отказ – не конец жизни. "Нет" – это повод выбрать другие место, время и ситуацию.

Прием № 4. Чтобы мужчина вас услышал, добейтесь, что бы он посмотрел вам в глаза не менее трех секунд.

Внимание мужчины там, куда направлен его взгляд.

Прием № 5. Ставьте мужчину в известность о стоящих перед ним делах заранее.

Дайте ему время все распланировать и переключиться с одного дела на другое. Мужской мозг по-иному подходит к решению дел. Он как стратегический Центр управления полетами: сначала все тщательно рассчитывает, выверяет оптимальный маршрут, анализирует препятствия, ищет пути отступления, заправляется мотивацией и лишь после этого дает разрешение на взлет. Женщин раздражает, что мужчины "тянут". Мужчин бесит женское "прямо сейчас!" потому, что их мозг бессознательно сопротивляется изменению заложенного в него алгоритма.

Когда лучше не просить о помощи

В тот момент, мужчина голоден, устал или сосредоточен на другом деле. Переключение внимание дается им тяжело и вызывает агрессию. Лучшее время для просьб – после еды и отдыха.

Бонус: волшебная техника "маленькая девочка"

Мудрые женщины знают, что, сыграв милую малышку, они могут получить от мужчины практически все что угодно. В рептильном отделе мозга мужчины встроен механизм позитивного отклика на тонкий голосок, детские интонации, жесты подчинения. Они включают в нем механизм опеки, защиты. Получить согласие на просьбу становится гораздо легче. Кроме того, мозг поощряет мужчину заботу о потомстве гормонами счастья – окситоцином и эндорфинами, поэтому выполнить желание "маленькой девочки" ему будет приятно.