Сам напросился: названа причина скандального поцелуя Трампа и Макрон

Во время фотосессии по итогам второго дня саммита G7 супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит поцеловала в щеку главу США Дональда Трампа. Первая леди Соединенных Штатов Меланья, стоявшая рядом, сопроводила жест француженки грустным взглядом. Случившееся, конечно, не сравнимо с легендарным жарким приветствованием генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера, но тогда и время было другое…

В современном мире, где каждый жест и взгляд может быть "вывернут" наизнанку, правила этикета прописаны "от" и "до", особенно на событиях такого высокого уровня. Именно поэтому поведение госпожи Макрон привело в недоумение прессу и вызвало широкое обсуждение в Сети.

"Дни.ру" поговорили с международным экспертом по этикету Марии Буше о том, почему первые лица государств порой игнорируют регламент поведения на официальных мероприятиях, и отчего это зависит. Спойлер: Трамп сам напросился.

"Не виноватая я". Именно этой фразой могла бы "отмахнуться" от вопросов журналистов Брижит Макрон, если бы она была знакома с легендарным советским фильмом "Бриллиантовая рука" режиссера Леонида Гайдая. Цитата героини Светланы Светличной отлично бы объяснила случившееся.

"Трамп – провокатор и любитель нарушать протокольные этикеты. Для него поездка на G7 была, скорее, развлечением. Он спровоцировал Брижит, предложив свою щеку для поцелуя. У нее не было выбора. Случившееся, конечно, является нарушением делового этикета, но, по сути, этот инцидент разбавил скучный политический прием. Кроме того, на классический деловой протокол часто накладываются традиции той или иной страны. Американцы и французы очень лояльны к объятиям и поцелуям, в частности, на официальных встречах. Если бы Трамп также себя повел на встрече с королевой Великобритании, то это вызвало бы еще больший резонанс в обществе", - отметила эксперт.

При этом Буше подчеркнула, что в классическом деловом протоколе поцелуи абсолютно не допустимы. Причина - отсутствие в таком этикете гендерного признака. "В деловом протоколе позволительно лишь рукопожатие, – пояснила она. – Женщина должна подавать руку мужчине, не разворачивая ее для поцелуя. Однако первые лица государств зачастую нарушают протокольный этикет. Для Трампа это и вовсе норма. Его неприлично долгие рукопожатия можно трактовать как издевательства, учитывая то, что для протокола достаточно трех взмахов", – подчеркнула специалист.

Стоит отметить, что глава США далеко не со всеми лидерами ведет себя так нагло. К примеру, на встрече с президентом России Владимиром Путиным он обошелся без самодурства и не нарушил протокол.

Правила приветствия на официальных и неформальных мероприятиях

В идеале во время официальной встречи первыми приветствуют друг друга мужчины, после этого они представляют своих дам, и только затем женщины обмениваются рукопожатием. Абсолютно противоположный регламент предусмотрен для неформальных мероприятий. "В светской этике первыми приветствуют друг друга женщины, затем они представляют своих спутников, и потом мужчины жмут друг другу руки. В этом основное отличие от официального. Разные ситуации – разные правила игры", – уточнила эксперт по этике.

Также, по словам Буше, зачастую протокольные менеджеры перед тем или иным мероприятием проводят для сильных мира сего инструктаж. Но, как мы уже убедились, профессиональные наставления доходят не до всех.