Как приблизиться к успешной женщине

Наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни был доведен в общественных местах до исступления чужим локтем, рюкзаком или тележкой с продуктами, нагло подпирающими и без того хрупкую зону комфорта. Причем, речь идет не только о нас самих, но и о принадлежащих нам вещах.

Согласитесь, порой крайне неприятно наблюдать, как кто-либо из знакомых наливает себе кофе в нашу кружку или, упаси Бог, тянется к помаде или расческе. Нарушение гигиены здесь далеко не всегда выступает решающим фактором. Мы говорим о вторжении в личное пространство, которое традиционно состоит, как луковица, из нескольких слоев.

Безлимитный доступ в самый близкий слой, в интимный, обычно предоставляется только проверенным временем людям, но и им иногда бывает этого мало. Регулярные допросы с пристрастием, из рубрики "Почему тебе не дозвониться? Чем ты там занимаешься?" являются не менее грубым посягательством на частную жизнь, которая не улетучивается от штампа в паспорте, как привыкли думать большинство людей.

По этой неприятной причине успешная женщина очень избирательно подходит к близким отношениям. Особенно, если ее хорошо подготовил к этому предыдущий неудачный опыт. Она категорически не терпит, когда ей перекрывают воздух, из-за чего личная и интимная зоны могут долгое время пустовать. Любопытным тому примером смело можно считать Анну Винтур, главного редактора британского Vogue, которую подчиненные за жесткий характер прозвали "Ядерная Зима".

Внешне эта стильная женщина, за плечами которой успешное радикальное реформирование журнала, выглядит холодной и безразличной, в разговоре ведет себя без церемоний и прожигает взглядом любого, кто дерзнет не согласиться с ее мнением. Однако это не просто дань авторитарному стилю руководства, а сознательное ограничение личного пространства, в котором ей комфортно жить и творить. Такая женщина не будет впускать в свое сердце кого попало, поскольку у нее нет времени на бесконечную "шелуху" вроде случайных отношений с кучей отмашек, лестных комплиментов и лживых доводов.

Корень недовольства описанными ситуациями, по мнению австрийского зоолога Конрада Лоренца и немецкого философа Эрнста Кассирера, уходит в объяснения поведенческих реакций и способов символического общения у животных, копируемого людьми. Например, если понаблюдать в знойный летний день за птицами, то можно обнаружить, что голуби на карнизах домов рассаживаются достаточно плотно, в то время как сороки или скворцы сохраняют между собой расстояние, равное возможности достать друг друга кончиком клюва.

Лоренц в данном случае имеет в виду тесную взаимосвязь внутривидовой агрессии и индивидуальной зоны комфорта. Переводя на язык человеческих отношений, это означает, что чем больше за нами тянется фобий и невротических расстройств, тем она уязвимее. Особенно интересно в данном ключе то, насколько трепетно к своему личному пространству относится успешная женщина и каким образом она его упорядочивает.

Женщины в этом плане куда более непредсказуемы: одно излюбленное "О чем думаешь?" может восприниматься ими как назойливая попытка покопаться в голове без приглашения, а отсутствие такого интереса – как плевок в душу, состояние которой партнеру безразлично.

Основное конкурентное преимущество современной успешной женщины заключается в умении грамотно распоряжаться личным пространством и искусно отражать атаки на него. Она прекрасно знает, что нервные клетки не восстанавливаются, а тратить их на каждого встречного-поперечного крайне нецелесообразно. Именно поэтому воздействует на нарушителя спокойствия прозрачными намеками с едва уловимой щепоткой аттической соли – будь то шуточный прайс на рабочем столе с полным списком штрафов за удовольствие подышать в шею или пара лишних нажатий на любимый парфюм. Успешная женщина понимает, что обнести личное пространство сигнальной лентой от любопытных коллег или обозначить его границы солью не получится, ведь коммуникабельность является одним из приоритетных ее качеств.

Помочь сохранить психологическое равновесие здесь может метод "от противного". На глупые вопросы, затрагивающие частную жизнь, смело отвечайте так, как предполагает собеседник, чтобы у него не возникало больше мысли лезть к вам под кожу. Пусть он даже сто раз обидится, такие поползновения необходимо пресекать на корню. Оправдания заставляют снова и снова прокручивать ситуацию в поисках причины чужой обиды, в то время как сам собеседник сто раз успел забыть о казусе.

Успешная женщина не оправдывается и не пытается доказать свою правоту – она молча дает понять, что ей "фиолетовы" чужие пересуды за спиной, сохраняя гармонию во внутреннем мире. Помните, что если вы решили постоять "над душой" такой женщины, то в одинаковой степени рискуете как обжечься тем жарким пламенем, которое она излучает, так и согреться около него.