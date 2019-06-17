Отпуск: как подготовиться к длительному перелету
Пейте больше воды
Делать это нужно и до полета, и вовремя, и после. Идеально, если это будет вода, обогащенная молекулярным водородом: она придаст организму сил и энергии, а также избавит от усталости и отеков. На борту повышен уровень радиации, а водородная вода снижает оксидативный стресс.
Позаботьтесь о коже
Кожа в самолете очень страдает от кондиционеров и сухости. Возьмите в дорогу незаметные патчи, которые можно использовать для области вокруг глаз, носогубных складок и межбровья. Патчи очень эффективно снимают следы усталости, поэтому из самолета вы выйдете свежей и отдохнувшей, а не измученной долгими часами в воздухе.
Выбирайте удобную одежду и обувь
Постарайтесь, чтобы одежда, которую вы надеваете в самолет, была сделана из натуральных тканей и не сковывала ваших движений. Откажитесь от обуви на каблуке или захватите в полет тапочки, чтобы была возможность разуться. Не лишними будут и компрессионные гольфы: они помогают избежать проблем с сосудами.
Не переедайте
На борту самолета не стоит злоупотреблять мучным и сладким. Лучший выбор – легкий салат. Во время ночного перелета лучше и вовсе отказаться от еды. В обычной жизни врачи советуют ужинать не позже 7 вечера. Такой график питания помогает сохранить идеальную форму и отличное самочувствие. Впрочем, если вы ощущаете, что голодны, лучше все-таки слегка перекусить: терпеть голод не стоит ни в самолете, ни в других местах.
Медитируйте
Попробуйте освоить популярную в Японии сидячую медитацию дзадзен. Займите удобную позу, дышите глубоко и постарайтесь максимально расслабиться. Успокойтесь, почувствуйте умиротворение и наслаждайтесь им. Полет пройдет легко и незаметно.
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