Отпуск: как подготовиться к длительному перелету

Ура, отпуск! Впереди море, пляж, новые впечатления и… долгий перелет. Даже если вы не боитесь летать и хорошо чувствуете себя в самолете, нагрузки на организм не избежать. Как минимизировать возможные риски и избавить организм от ненужного стресса?



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