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Lifestyle

Самые безумные просьбы к пластическому хирургу

Фото: www.globallookpress.com
Каждый хочет быть привлекательным. Иногда черты лица или формы тела могут не нравиться человеку, и он решает их изменить. Уже никого не удивишь коррекцией размера груди или объема талии, формы носа и губ. Сейчас это не составляет труда, достаточно лишь найти хорошего пластического хирурга. Но всегда ли врач готов исполнить желания пациента? 
прочитано 325 раз

Несколько удивительных историй "Дни.ру" рассказала пластический хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пластической хирургии РУДН Ирина Константинова.

"Да, просьбы бывают разные, порой немного странные. Некоторые из них я помню до сих пор. Самый, пожалуй, курьезный случай в моей практике – когда я четыре раза восстанавливала одной и той же пациентке девственную плеву. Причем на четвертый раз я поставила ее перед фактом, что это последняя подобная операция, и дальше ее уже не из чего будет собирать. Для чего ей было это нужно, я не уточняла, но больше девушка не возвращалась", – поделилась воспоминаниями врач.

Однажды к Константиновой на прием пришла молодая, красивая, фигуристая пациентка. Узнав, что решила изменить в себе эта совершенная девушка, врач была шокирована. "Хотела она ни много ни мало - отрезать клитор! При беседе выяснилось, что девушка в браке с состоятельным мужчиной гораздо старше себя, который боится, что она ему изменит. Он выставил условие продолжения брачного союза – лишить себя удовольствия от интимной близости, – рассказала пластический хирург. – Я честно ответила, что не могу помочь ей в этом". Сохранился ли их брак и сделала ли в итоге операцию молодая красавица, неизвестно.

Фото: www.globallookpress.com

Другой случай, который потряс Ирину Константинову, произошел, когда к врачу пришла девушка с прекрасной, приподнятой грудью третьего размера. "Я подумала, что девушка хочет немного увеличить бюст, и собралась уже было просить ее не вмешиваться в эту природную красоту, как вдруг услышала, что пациентка хочет полностью удалить молочную железу. Это типичная операция, когда люди меняют пол, но девушка этого делать не планировала", – сказала хирург.

Думая над хирургическим вмешательством в собственную внешность, стоит помнить: грамотные специалисты ни при каких условиях не согласятся делать операции, которые могут повредить здоровью и жизни пациента. И уж тем более порядочные врачи не будут менять внешность в худшую сторону. 

27 мая 2019, 17:34

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Моя благодарность тем, кто показал мне прекрасный сайт ︁O︁N︁T︁W︁I︁G︁G︁S︁Y︁.︁COM/KYC77F Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
Гость
Ответить
Какой ужас! Клитор отрезать ради мужика.... Нет слов
Дьявол
Ответить
Мозги никакой пластический хирург не вставит.
1

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