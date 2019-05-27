Самые безумные просьбы к пластическому хирургу
Несколько удивительных историй "Дни.ру" рассказала пластический хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пластической хирургии РУДН Ирина Константинова.
"Да, просьбы бывают разные, порой немного странные. Некоторые из них я помню до сих пор. Самый, пожалуй, курьезный случай в моей практике – когда я четыре раза восстанавливала одной и той же пациентке девственную плеву. Причем на четвертый раз я поставила ее перед фактом, что это последняя подобная операция, и дальше ее уже не из чего будет собирать. Для чего ей было это нужно, я не уточняла, но больше девушка не возвращалась", – поделилась воспоминаниями врач.
Однажды к Константиновой на прием пришла молодая, красивая, фигуристая пациентка. Узнав, что решила изменить в себе эта совершенная девушка, врач была шокирована. "Хотела она ни много ни мало - отрезать клитор! При беседе выяснилось, что девушка в браке с состоятельным мужчиной гораздо старше себя, который боится, что она ему изменит. Он выставил условие продолжения брачного союза – лишить себя удовольствия от интимной близости, – рассказала пластический хирург. – Я честно ответила, что не могу помочь ей в этом". Сохранился ли их брак и сделала ли в итоге операцию молодая красавица, неизвестно.
Другой случай, который потряс Ирину Константинову, произошел, когда к врачу пришла девушка с прекрасной, приподнятой грудью третьего размера. "Я подумала, что девушка хочет немного увеличить бюст, и собралась уже было просить ее не вмешиваться в эту природную красоту, как вдруг услышала, что пациентка хочет полностью удалить молочную железу. Это типичная операция, когда люди меняют пол, но девушка этого делать не планировала", – сказала хирург.
Думая над хирургическим вмешательством в собственную внешность, стоит помнить: грамотные специалисты ни при каких условиях не согласятся делать операции, которые могут повредить здоровью и жизни пациента. И уж тем более порядочные врачи не будут менять внешность в худшую сторону.
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