Самые безумные просьбы к пластическому хирургу

Каждый хочет быть привлекательным. Иногда черты лица или формы тела могут не нравиться человеку, и он решает их изменить. Уже никого не удивишь коррекцией размера груди или объема талии, формы носа и губ. Сейчас это не составляет труда, достаточно лишь найти хорошего пластического хирурга. Но всегда ли врач готов исполнить желания пациента?

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