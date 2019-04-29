Рецепт самого вкусного шашлыка на майские
Вам понадобится (на 1 порцию): 300 граммов баранины. Для маринада: 200 граммов репчатого лука, один помидор, 2 грамма кориандра, 1 грамм зиры, 3 грамма соли, 20 граммов оливкового или растительного масла.
Подача: ¼ часть листа лаваша, 10 граммов зелени (укроп, петушка, кинза, базилик красный), 10 граммов зерен граната, 10 граммов оливкового масла, 50 граммов домашней аджики.
Способ приготовления
Баранину зачищаем, нарезаем крупными кубиками, затем помещаем в маринад на 3 часа, после обжариваем на мангале (до прожарки медиум).
Рецепт аджики: 100 граммов розовых помидоров, 25 граммов красного болгарского перца, 3 грамма чеснока, 5 граммов кинзы, 10 граммов аджики консервированной, соль по вкусу, 20 граммов растительного масла. Все ингредиенты пропускаем через мясорубку.
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