Весенние тренировки для мышц пресса
Уменьшить талию и укрепить мышцы живота мечтает абсолютное большинство посетителей тренажерных залов, вне зависимости от пола, возраста и материального положения. Цель эта вполне достижима при соблюдении двух правил: сочетания регулярных тренировок и правильного питания. Об этом написано очень много книг, но если упростить, то для того, чтобы сделать живот более плоским, нужно трижды в неделю выполнять следующие упражнения:
Но если вы все-таки посещаете фитнес-центр, то попробуйте один из тренажеров для мышц брюшного пресса. Я всегда советую любимый тренажер моего друга и партнера по многим голливудским фильмам Маттиаса Хьюза, который выполняет не менее 150-200 повторений в каждом подходе и требует, чтобы я выполнял не меньше (смотрите видео нашей тренировки в моем Instagram). Но новичкам и любителям, естественно, достаточно выполнять 20-30 повторений.
Что касается правильного питания, то этой теме следует посвятить отдельный выпуск блога. Но напомню, что если хотите иметь узкую талию – мучное и сладкое позволяйте себе только в выходные, пейте много воды и питайтесь не менее четырех раз в день (небольшими порциями).
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