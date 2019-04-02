Ученые открыли ген богатства

Вопрос "почему одним все, а другим ничего" волнует умы не одного поколения. Кто-то думает, что достаток и удача синонимы, другие уверены, что стать богатым можно только благодаря упорному труду, третьи возлагают особые надежды на хорошее образование, четвертые считают наследственность пропуском в мир роскоши и изобилия. Мировое научное сообщество тоже озадачилось этой темой и обнаружило генетическую предрасположенность к богатству.

Масштабное исследование с участием трехсот тысяч человек позволило выявить влияние генов на формирование успешной личности. Оказывается, в развитии интеллекта и завидного здоровья замешан определенный генетический код – его обладатели отличаются более здоровым сердцем, развитой мускулатурой и сильным иммунитетом. По мнению ученых, носителям ценного набора хромосом необязательно трудиться день и ночь, настойчиво грызть гранит науки и иметь в близких родственниках дядюшку шейха. Богатство и так заложено в них природой.

Для психологии ген богатства не является ни секретом, ни глобальным открытием. "Специалисты нашей сферы знают, что на формирование личности в большей степени влияет воспитание и родительские установки, которые ребенок впитывает с детства. Очевидно, что ребенок, который растет в семье успешных обеспеченных родителей, подсознательно проецирует эту реальность на свое будущее. В зрелом возрасте он будет транслировать ее в мир легко и непринужденно – можно сказать, что богатство он впитал с молоком матери. Впрочем, практика показывает, что богатыми и успешными становятся и те дети, которые не выросли в подобной подпитывающей среде, окруженные богатыми родителями. Но это, пожалуй, больше исключение, нежели правило" – говорит психолог Марина Хрусталева.

Что же тогда делать тем, кому не повезло родиться у состоятельных зажиточных родителей? По словам эксперта, хорошая новость заключается в том, что даже если судьба обделила вас завидной генетикой, заставив довольствоваться тем что есть, все равно есть способ возвыситься из низкой доли и поймать удачу за хвост.

Оказывается, ген богатства можно буквально взрастить в себе, изменив собственный генокод с помощью глубокой психологической проработки. Подобные методы не новы, и сделать это намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Человек способен "обучить" свои гены тем или иным установкам и программам, чтобы потом реализовать их в своих моделях поведения и вложить в собственную счастливую звезду.

"В нашей ДНК великое множество генов, и многие из них попросту не работают. Чтобы они заработали, а мы смогли проявить те необходимые нам качества, которые были у наших предков, мы можем заставить их заработать, прибегнув к методам психологического воздействия", – считает психолог.

Словом, если вы мечтаете разбогатеть, не нужно ждать милости от судьбы, надеяться на удачу или совмещать пять работ одновременно. Идите к психологам! Они помогут продолжить путь к заветному благосостоянию и обеспеченности, "обучив" ваши гены новым полезным навыкам и "разбудив" до сих пор мирно дремавший ген богатства. А кто не верит, пусть проверит.