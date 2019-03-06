Как продукты вызывают депрессию

Еда дает человеку не только насыщение, но и счастье. Однако, стоит помнить, что не все продукты одинаково полезны. Среди знакомых и безобидных есть те, что способны испортить настроение, навредить здоровью, а при длительном употреблении – даже вызвать серьезную депрессию. Но выход есть!



Вредным может стать любой продукт, если употреблять его в больших количествах. Другая крайность – отказаться от него совсем. Вот вам гарантированная депрессия.

Допустим, вы долгое время ели на завтрак яичницу, кофе и бутерброды с колбасой и сыром. А тут вдруг решили перейти на диетические хлебцы и овсянку на воде. Психологически это очень тяжело вынести, даже если у вас огромная мотивация похудеть. Советую воспользоваться проверенными практиками долгожителей планеты. Почти пять лет я живу на две страны. Одна из них Япония. Именно там я подсмотрела систему питания "радуга". Данное название сформировалось от разнообразия вкусов, микроэлементов во всей палитре цветов. Мудрость этой системы в том, что есть можно абсолютно все, что создала природа. Главное – в меру. Разрешено смешивать даже совершенно разные виды натуральных продуктов. За один бенто-ланч японцы могут съесть мясо, рыбу, морепродукты, овощи, сою. В каждом продукте свой состав микроэлементов и, чтобы организм был удовлетворен и не испытывал дефицит витаминов, набираем все по чуть-чуть.

Современные японцы едят практически то же самое, что предпочитали их предки: много корнеплодов, рис и морепродукты. Мясо они едят не часто. Строго следят за натуральностью и свежестью продуктов. Конечно, встречаются довольно упитанные японцы, которые неравнодушны к булочкам, чипсам, японским сладостям или просто не знающие меры. Однако, в целом это довольно стройная и здоровая нация. Золотое правило долгожителей Страны восходящего Солнца – употреблять только натуральные сезонные продукты. Видимо, не зря так популярна в мире уникальная японская диета, которая богата овощами, орехами, и, конечно же, рыбой и морепродуктами. В первую очередь это лосось, угорь, водоросли и моллюски. Они богаты важнейшими элементами: Omega-3-6-9.

Omega-3 помогает сократить риск сердечно-сосудистых заболеваний, держать себя в хорошей физической форме и не набирать вес. Нехватка элемента в организме приводит к выпадению волос и сухости кожи.

Все, кто зафиксировал у себя дефицит "солнечного" витамина D, обратите внимание на жирные сорта рыбы (идеально 3-4 раза в неделю), яйца, фермерское сливочное масло, печень трески. Если вы предпочитаете БАДы, советую выбирать препараты, в которых кроме витамина D3 (именно эта форма наиболее усвояемая) присутствует витамин К2 – важный ко-фактор для синтеза "солнечного" витамина. Так ваш прием добавки будет эффективнее во много раз. По последним данным ведущих азиатских врачей, оптимальный уровень витамина D в количестве 70-90 единиц. Именно такой уровень обеспечивает профилактику онкологических заболеваний.

Еще один важный элемент в питании, о котором нельзя забывать зимой – это жиры. Именно они являются источником энергии и обогрева, поэтому в холодную погоду нас так тянет на плотную пищу. К тому же, именно из жиров синтезируются гормоны, жизненно важные и для женщин, и для мужчин. Здесь главное разделять правильные жиры от неправильных.

Жареная картошка и бекон – не наш выбор. Самые правильные полезные жиры содержатся в орехах, рыбе, мясе, авокадо. К тому же это "счастливые продукты" – те, что посылают в наш мозг импульс удовольствия. Советую обратить внимание на льняное и оливковое масло, чудесное и полезное масло гхи, которое едят те, кто практикует йогу.

Без жиров мозг испытывает так называемое "энергетическое" голодание, а волосы и кожа сохнут и истончаются. Кожа первой скажет вам о том, что в организме не хватает каких-то витаминов или минералов. Неслучайно к ведущим дерматологам запись на многие месяцы вперед.

Приведу список, который поможет вам определить, на что обратить внимание в анализах в первую очередь:

Бледность кожи – дефицит витамина С, B12, фолиевой кислоты, железа (анемия!!!) цинка;

Сухость кожи – дефицит витаминов С, А, биотина, железа, кремния, эстрогенов;

Заеды – дефицит В2, железа (анемия);

Себорейный дерматит – В2, В6 биотин, витамин А, цинк, марганец, сера;

Акне – В6, никотиновая кислота, железо, цинк;

Морщины, сниженный тонус – дефицит белка, эстрогенов, кремния.

В завершении мне хотелось бы подчеркнуть, что лучше не заниматься самолечением и диагностикой, а обратиться к врачу для точной диагностики и коррекции данных состояний!! Будьте здоровы и красивы!

