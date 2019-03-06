Как продукты вызывают депрессию
Вредным может стать любой продукт, если употреблять его в больших количествах. Другая крайность – отказаться от него совсем. Вот вам гарантированная депрессия.
Допустим, вы долгое время ели на завтрак яичницу, кофе и бутерброды с колбасой и сыром. А тут вдруг решили перейти на диетические хлебцы и овсянку на воде. Психологически это очень тяжело вынести, даже если у вас огромная мотивация похудеть. Советую воспользоваться проверенными практиками долгожителей планеты. Почти пять лет я живу на две страны. Одна из них Япония. Именно там я подсмотрела систему питания "радуга". Данное название сформировалось от разнообразия вкусов, микроэлементов во всей палитре цветов. Мудрость этой системы в том, что есть можно абсолютно все, что создала природа. Главное – в меру. Разрешено смешивать даже совершенно разные виды натуральных продуктов. За один бенто-ланч японцы могут съесть мясо, рыбу, морепродукты, овощи, сою. В каждом продукте свой состав микроэлементов и, чтобы организм был удовлетворен и не испытывал дефицит витаминов, набираем все по чуть-чуть.
Современные японцы едят практически то же самое, что предпочитали их предки: много корнеплодов, рис и морепродукты. Мясо они едят не часто. Строго следят за натуральностью и свежестью продуктов. Конечно, встречаются довольно упитанные японцы, которые неравнодушны к булочкам, чипсам, японским сладостям или просто не знающие меры. Однако, в целом это довольно стройная и здоровая нация. Золотое правило долгожителей Страны восходящего Солнца – употреблять только натуральные сезонные продукты. Видимо, не зря так популярна в мире уникальная японская диета, которая богата овощами, орехами, и, конечно же, рыбой и морепродуктами. В первую очередь это лосось, угорь, водоросли и моллюски. Они богаты важнейшими элементами: Omega-3-6-9.
Omega-3 помогает сократить риск сердечно-сосудистых заболеваний, держать себя в хорошей физической форме и не набирать вес. Нехватка элемента в организме приводит к выпадению волос и сухости кожи.
Все, кто зафиксировал у себя дефицит "солнечного" витамина D, обратите внимание на жирные сорта рыбы (идеально 3-4 раза в неделю), яйца, фермерское сливочное масло, печень трески. Если вы предпочитаете БАДы, советую выбирать препараты, в которых кроме витамина D3 (именно эта форма наиболее усвояемая) присутствует витамин К2 – важный ко-фактор для синтеза "солнечного" витамина. Так ваш прием добавки будет эффективнее во много раз. По последним данным ведущих азиатских врачей, оптимальный уровень витамина D в количестве 70-90 единиц. Именно такой уровень обеспечивает профилактику онкологических заболеваний.
Еще один важный элемент в питании, о котором нельзя забывать зимой – это жиры. Именно они являются источником энергии и обогрева, поэтому в холодную погоду нас так тянет на плотную пищу. К тому же, именно из жиров синтезируются гормоны, жизненно важные и для женщин, и для мужчин. Здесь главное разделять правильные жиры от неправильных.
Жареная картошка и бекон – не наш выбор. Самые правильные полезные жиры содержатся в орехах, рыбе, мясе, авокадо. К тому же это "счастливые продукты" – те, что посылают в наш мозг импульс удовольствия. Советую обратить внимание на льняное и оливковое масло, чудесное и полезное масло гхи, которое едят те, кто практикует йогу.
Без жиров мозг испытывает так называемое "энергетическое" голодание, а волосы и кожа сохнут и истончаются. Кожа первой скажет вам о том, что в организме не хватает каких-то витаминов или минералов. Неслучайно к ведущим дерматологам запись на многие месяцы вперед.
Приведу список, который поможет вам определить, на что обратить внимание в анализах в первую очередь:
В завершении мне хотелось бы подчеркнуть, что лучше не заниматься самолечением и диагностикой, а обратиться к врачу для точной диагностики и коррекции данных состояний!! Будьте здоровы и красивы!
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