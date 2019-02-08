Известный бренд предложил женщинам "пересесть на мужское лицо"
Компания Reebok призвала представительниц прекрасного пола "пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Однако идея многим показалась странной и пошлой.
Проект
#нивкакиерамки – попытка русифицировать зарубежную рекламу Be More Human. На Западе сделали проект о сильной
женщине аккуратно, и он получил одобрение покупателей, передает
телеканал "360".
Какие слоганы Reebok продвигает в других странах pic.twitter.com/9nL7BYlQ2u— дудбарашка | ��❤�� | влюбленный в мэдди | dead (@karashbadud) 7 февраля 2019 г.
В российской версии рекламы отметились создательница Telegram-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова, боец ММА Юстына Грачык, а также чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева. "Когда говорят "носить на руках", представляю, как меня носят в гробу", – сообщает одна из девушек с плаката.
В интернете проект раскритиковали. После поднявшегося скандала официальный Instagram представительства Reebok в России удалил фотографии. Однако обитатели соцсетей призвали бойкотировать магазины компании.
"Я больше не куплю ни одной вещи от Reebok! Надеюсь, что вот такие женщины и будут покупать их продукцию, присаживаясь на лица. Стеливо под женщин ради пиара слишком гнусно", - написал один из пользователей Twitter.
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