Чем опасно "позитивное мышление"

Поколение рожденных в СССР, пожалуй, последнее из тех, что впитали в себя с молоком матери народную мудрость: "Без труда не вытащить и рыбку из пруда". Родители учили, что нужно полжизни учиться, затем тяжело трудится, начинать с низов, стремиться вверх, но быть лучше посередине. Жить на зарплату. И не важно, обеспечит ли она тебе безбедное существование или нет, главное – быть членом трудового общества. Иметь запись в трудовой книжке. А там и пенсия не за горами.

Тяжелый труд, что интересно, не окупается сторицей. Предполагается, что ты существуешь от зарплаты до зарплаты в скромной "двушке" в спальном районе города, и если повезет, выбираешься в Ялту раз в год. А что еще нужно для счастливой жизни?

Неосознанно лелея внутри себя, в общем-то, оправданные для советского человека догмы, мы росли и видели иное. Неожиданных миллионеров, вышедших из бандитов в 90-е годы, топ-менеджеров, получавших сумасшедшие бонусы и пилившие миллиарды в "нулевые", стараперов "десятых", которые сорвали куш на классных идеях, заимствованных у Запада. Возникает вопрос: "Почему у одних вдруг получается все, а другие всю жизнь платят кредит за дешевый автомобиль?"

И вот, кажется, появился ответ на этот экзистенциальный вопрос. Он скалился бодрой популистской улыбкой с прилавков книжных, из интернета и телеэкранов страны. Не только нашей. Но именно с российским анамнезом новая философия так быстро прижилась и пустила ростки. Выяснилось, что дело в правильном настрое – "Мышлении победителя". Возможно, вы не в курсе, так вот знайте: все успешные и богатые люди обладают этим мышлением. Они думают только о хорошем, не "пускают в жизнь негатив" и ратуют за мир во всем мире. Происходящие с ними метаморфозы эти счастливчики именуют модным словом "инсайт".

Ваша же проблема заключается не в том, что вы десять лет работаете в одной компании за одну зарплату и ждете повышения. И не в том, что вы, получив два образования, спите за прилавком в ближайшем магазине за тридцать тысяч, только потому, что он рядом с домом. А в том, что в детстве вам заложили неверные установки. Забудьте! Не "все хорошее в этой жизни достигается только потом и кровью". Достаточно просто представить себя в Рио-Де-Жанейро в белом костюме. Не один раз, конечно, а регулярно. Года не пройдет, как будет и Рио, и белый костюм. Тяжелый труд – для дураков.

Увы и ах, огромное количество книг и мотивационных тренеров по личностному росту раскрывают тайны "успешной жизни", собирая огромное количество людей, манипулируя их проблемами. А главная проблема, порождающая все остальные, - отсутствие денег.

Итак, вы садитесь на диван, настраиваетесь на позитив, включаете визуализацию, добавляете допинг – "силу намерения", и все. Можно наблюдать, как сбываются мечты. Для усиления эффекта рекомендовано нарисовать "карту желаний". И говорить не "я хочу", а "я намерен". Действительно, очень заманчивый способ быстро и без усилий достичь желаемого. И так не похоже на то, чему учили родители. К тому же логично оправдывает мгновенных миллионеров и ретивых стартаперов, потому что… а как иначе? Ну не пахали же они, в самом деле?

Неужели вы, правда, верите в такую "силу намерения"? Что можно, сидя на диване, как Емеля на печи, и глупо размышляя о том, как прекрасен этот мир, исполнить мечты? Что явится, вдруг, почтальон, как из "Двое из ларца" и скажет: "Ваш новенький джип доставлен и стоит у подъезда. Получите, распишитесь"? Что достаточно забить голову различными практиками, техниками, образами благополучной жизни – и получить из ниоткуда вожделенные блага? Не прилагая никаких умственных и физических усилий?

Я вас разочарую. Богатство и счастье – это труд. Позитивное мышление, напротив, довольно опасно и способно привести своего адепта к полному краху. Оно отрывает от объективного восприятия мира и уносит в мир грез и иллюзий. Пока вы будете выбираться из него (а рано или поздно вы поймете, что занимаетесь ерундой), драгоценное время и возможности будут упущены.

Сам термин "Позитивное мышление" чаще всего используют на тренингах личного роста и семинарах по мотивационному развитию личности. Но понятие "позитивное мышление" не является синонимом позитивной психологии. Наличие оголтелой веры в себя и судьбу нередко является и признаком расстройства психики. Например, люди, страдающие биполярным расстройством или маниакально-депрессивным психозом, впадают в активные фазы, когда мир кажется им ярким, люди – исключительными душками, а будущее – сплошной патокой и фейерией. Эти фазы называются "маниями". Рациональный ум отключен. А рацио – это наша безопасность, объективное восприятие действительности. Наличие рационального ума, позволяет оперативно действовать и адаптироваться в условиях кризиса или опасности.

Психологи и психиатры также предупреждают, что "позитивный метод" может повредить лабильным и депрессивным пациентам, а не склонных к критическому мышлению людей вовсе привести к потере контакта с реальностью. Утрата реальности может возникнуть как результат избегания сложных или нежелательных ситуаций.

Как правило, "позитивчики" замалчивают тревоги и обиды, подавляют гнев. Они не готовы встретиться лицом к лицу с настоящей жизнью, со своими проблемами и страхами. Потому что в этом случае придется открыть глаза на себя, свое окружение, мир вокруг. Начать принимать решения и нести за них ответственность – то есть стать взрослой личностью. А это так тревожно. Но главное, придется принять то, что ты не такой умный, классный, красивый, сильный и крутой, как внушал себе. Да и мир далеко не идеален. А это новый вызов. Иллюзии разрушены. Как быть и жить в несовершенном мире? С неидеальным собой?

А тут еще доска желаний не работает! Даже если смотришь на нее целыми днями. Не работает она, потому что не хватает главной детали – связи с реальностью. Где продуманная стратегия и тактика достижения поставленной цели? Где один физический шажок?

На самом деле, от предпринимаемых нами действий зависит больше, чем вы думаете. Особенно, если:

Вы будете одновременно работать на двух уровнях: на метальном и физическом. Развивать свою личность, нарабатывать новые компетенции, расти профессионально – получать новый жизненный и профессиональный опыт.

Предпринимать конкретные шаги к реализации своей мечты. Разработать план действий. Посмотреть какие ресурсы у вас уже есть, а какие предстоит найти.

Собрать единомышленников, которые помогут вам ее реализовать.

Осознать личную ценность достижения цели, ответив на вопрос: "Что мне это лично даст?". Ваша мечта или идея, должна перерасти в чистое намерение.

Вадим Зеланд в своей знаменитой книге "Трансерфинге реальности" говорит: "Надо же еще и ноги не забывать переставлять в направлении к своей цели". Когда мы начинаем делать конкретные шаги в сторону нашей мечты, она перестают казаться страшной и недостижимой.

Не надо аккумулировать всю свою энергию возле одной цели. Как минимум, она может оказаться ложной. Отпустите ситуацию, расслабьтесь. Позвольте жизни внести свои коррективы.

Позитивное мышление должно быть сбалансировано негативным и рациональным умами. Все же истинная мудрость заключается в нахождении баланса между оптимизмом и реальностью.