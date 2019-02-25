7 способов накачать бицепсы, как у Шварценеггера
Мышцы рук можно поделить на три части – бицепсы, трицепсы и предплечья. Тренировать их достаточно дважды в неделю, выполняя следующие упражнения.
Бицепсы
Трицепсы
Предплечья
В каждом упражнении достаточно выполнять 3-4 подхода по 12-8 повторений (увеличивая вес отягощения в каждом последующем подходе, за исключением подтягиваний и отжиманий). Выполняйте движения плавно и осторожно, чтобы не получить травму. Также, не забывайте про разминку и каждую тренировку начинайте с нескольких "разогревающих" упражнений утренней зарядки – махов руками и ногами, вращений туловищем и головой.
Даже если ваша цель – бицепсы Шварценеггера или Железного Человека, все равно не пытайтесь тренироваться со слишком большим весом, так как для этого нужны хорошая подготовка и большой стаж занятий. К примеру, я поднимаю "на бицепсы" больше 100 кг, но свои руки я активно "качаю" уже не один десяток лет. Желаю вам удачи и упорства в ваших тренировках!
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