7 способов накачать бицепсы, как у Шварценеггера

Абсолютное большинство мужчин записывается в тренажерные залы или покупают себе домой гантели, чтобы укрепить свои руки, так как бицепсы знаменитых атлетов или кинозвезд не дают покоя уже нескольким поколениям представителей сильного пола.



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