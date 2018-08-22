Открыт способ видеть осознанные сны
Для этого специалисты использовали препарат, применяемый при болезни Альцгеймера. Он улучшил память, ускорил работу мозга и помог запомнить сны.
Участвовавшие в эксперименте испытуемые рассказали, что хорошо помнили детали происходящего во сне. При этом их сновидение было ближе к реальности, чем обычно, сообщает CNet.
Исследователи давали пациентам галантамин. Его употребляют при различных заболеваниях центральной нервной системы. Эксперты полагают, что это средство хорошо действует на так называемые холинергические синапсы во время сна.
Ранее в университете в Суонси путем ряда исследований была выявлена главная роль сновидений. Как считают эксперты, они помогают осознать пережитые за день события.
Напомним, ученые выяснили, что сны могут указывать на физические болезни. Тут в первую очередь стоит обратить внимание на повторяющиеся сюжеты ночных видений.
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