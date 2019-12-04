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Lifestyle

Как перестать обижаться: советы психолога

Фото: www.globallookpress.com
Обида – нормальное чувство, если человек не испытывает его постоянно. Люди с повышенной обидчивостью часто находятся в позиции "ребенок". Это одна из внутриличностных ролей или эго-состояний. 
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Ребенок часто сосредоточен на своих эмоциях, переживаниях, у него низкая самооценка, а точнее таковой нет, ибо он воспринимает себя через оценку других. "Люди улыбаются и хвалят его – ему радостно, ругают и хмурятся – плохо. Причем, если 100 похвалило, а 1 поругал, то "ребенок" будет опечален именно плохой оценкой и застрянет на ней, как правило надолго. "Ребенок" – одна из форм эгоцентризма, когда на передовой находятся собственные переживания и эмоции", – пояснил "Дни.ру" психолог Александр Шахов.

По словам эксперта, обычно такой человек имеет узкие интересы, мало читает, не получает новую информацию, которая расширяет его кругозор и дает возможность для развития личности. Как только возникает малейший дискомфорт, "ребенок" отстраняется, отчуждается в обиду, начинает кукситься, говорить капризным тоном и даже истерить. ⠀

Какой же выход из этого состояния?

Психолог советует снять акцент с эмоций и перенести его на другие сферы жизни.

Читать серьезную, развивающую литературу. "Усилия, которые требует такая деятельность по саморазвитию, будут перенаправлять психическую энергию с эмоциональной сферы на интеллектуальную. Тем самым с эмоциональной будет сниматься сверхнагрузка. Иными словами, бесятся от безделья - когда не занят интеллект и тело", – сказал эксперт. ⠀

Заниматься физической нагрузкой. Также, чтобы переключать внимание с эмоциональной сферы.

Учиться благодарности.  Есть критерий, по которому можно отличить настоящую благодарность от формально высказанных шаблонов, за которыми стоит "лишь бы отвязаться". Это слезы. "Человек, глубоко переживающий благодарность, ощущает такую радость, что редко может сдержать их. Переживание счастья от процесса выражения благодарности так нравится "ребенку", что он принимает решение отказаться от прежней эгоцентрической позиции и покидает свой сценарий", – говорит психолог.

Научиться слушать других людей. И пытаться понять, что они переживают. Есть много литературы про эмпатичное слушание. Сопереживание и сочувствие помогут "ребенку" перенести акцент на другого человека, тем самым придавая меньше значения своим эмоциям.

Фото: www.globallookpress.com

Обида – это рана на эмоциональном теле, уверен психолог. Он отметил, что обычно люди скрывают боль, сдерживают эмоции, "проглатывают обиду". Но рана, лишь прикрытая "пластырем" внешнего вида "у меня все ок", не заживает.

Процесс освобождения от обиды проходит следующие этапы:

  • Идентификация эмоции. Понять, какую именно эмоцию вы испытываете: обиду, страх, и другие.
  • Выяснение, почему возникла эта эмоция. Как правило, ситуация вытесняется из сознания в подсознание. Подсознание будет сопротивляться, так как чувствует, что человек, сняв пластырь, снова "увидит" рану и испытает боль.
  • Проживание эмоции. На этом этапе вы очистите рану. Процесс может быть бурным и болезненным, но затем наступает значительное облегчение.
  • Принятие эмоции. На этой стадии происходит заживление раны. Метод заживления – это принятие со стороны другого человека. Это может быть психолог, близкий человек. Он просто слушает вас, принимает вашу эмоцию, дает ей право быть, тогда душевная рана затягивается.
  • Анализ. Нужно понять, что ценного привнесла в вашу жизнь эта ситуация. Часто люди пытаются сразу перейти к этому этапу, говоря: "Подумай, что ты можешь вынести позитивного из происходящего?". Но все попытки перейти к этому этапу пункту, минуя предыдущие, потерпят крах – человек не сможет ничего понять потому, что рана по-прежнему болит.
  • Профилактика. На последней стадии нужно научиться оказывать себе психо-помощь – обучиться методам психогигиены, чтобы лечить рану на первых стадиях и не допускать ухудшения.

"Помните, старые травмы и раны заживают, но шрамы остаются. Они все равно будут время от времени напоминать о себе, но вы научитесь с ними жить. Не позволяйте обидам гнить внутри. Не ради других. Ради себя", – призывает Александр Шахов. 

4 декабря 2019, 17:45

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