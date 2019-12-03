Как получать дорогие подарки от мужчин

Проблема многих женщин в том, что они психологически не готовы принимать подарки и зачастую просто не верят в саму возможность получить какую-то ценную вещь просто так. Светская львица рассказала, как правильно стимулировать мужчину дарить вам подарки – ведь немногие женщины их получают постоянно.

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