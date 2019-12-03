Как получать дорогие подарки от мужчин

Известная блогер и писательница Олеся Малинская – не только успешная женщина. Она любимая жена и современная мама, которая ведет активную жизнь и дает полезные советы своим читателям. Накануне Нового года Олеся рассказала в интервью изданию "Люди без Границ", как сделать так, чтобы любимый мужчина дарил вам дорогие подарки. По ее словам, у таких женщин стоит блок. Они считают, что не заслуживают больших подарков и что на них никто не готов тратиться.
Семь шагов на пути к дорогим подаркам, которые должна сделать каждая женщина:
- Научиться принимать себя такой, какая ты есть, искренне полюбить себя и внушить себе мысль, что вы достойны самого лучшего в жизни. Тогда и мужчина будет видеть вашу ценность, и, следовательно, щедро одаривать вас.
- Решить свои внутренние конфликты. Избавиться от детских травм и ограничивающих убеждений. Гармоничная женщина сможет сделать так, что мужчина сам захочет делать ей приятное, баловать ее.
- Благодарить мужчину за все, что он делает. Радоваться мелочам, чаще улыбаться и не жаловаться на проблемы.
- Никогда не отказываться от подарков и помощи. Многие женщины уверены: отклоняя подарок, они тем самым показывают мужчине, что им нужны не деньги, а он сам. Но мужчина воспринимает это наоборот – и может подумать, что так вы отказываетесь и от него самого, и навсегда потерять желание делать вам приятное.
- Не думать, что ваше счастье целиком зависит от мужчины.
- Всегда быть открытой миру, излучать доброту. Чем больше ты открываешься миру, "светишь" ему, тем больше тебе возвращает мир в ответ.
- Держать баланс между материальным и духовным, поддерживать постоянную радость в душе.
"В наше время красивые женщины выбрали позицию хищниц и охотниц, – уверена Малинская. – Такой метод, как правило, действенен, но в краткосрочной перспективе. Рано или поздно мужчина почувствует фальшь. Да, у них есть интуиция! А кому приятно, когда с ними играют? Ни один мужчина не хочет чувствовать, что его используют. Часты случаи, когда женщины жалуются: "Почему мужчины поступают так грубо и низко? Все элементарно: мужчины выигрывают в игре, которую женщины сами затевают".
Поэтому, прежде чем ожидать от мужчины королевских подарков и соответствующего отношения к себе, вы должны сначала сами стать королевой. А еще постоянно внушать себе, что королева достойна самого лучшего в этой жизни.
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