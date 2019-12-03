Рецепт на Новый год: салат "Не Ш.У.Б.А."

Вам понадобится (на 1 порцию):
- Крем-чиз 200 граммов
- Сливки 50 граммов
- Свежий хрен 30 граммов
- Желатин листовой 5 грамма
- Перец черный, соль по вкусу
- Сельдь без кости 40 граммов
- Хлеб бородинский 10 граммов
- Лук красный 5 грамма
- Душистое масло 5 грамма
- Отварная свекла 30 граммов
- Огурец соленый 10 грамма
- Масло душистое 2 грамма
Способ приготовления
Смешиваем крем-чиз со сливками, доводим до кипения. Предварительно замачиваем желатин. Затем разводим его в горячих сливках с крем-чизом. Добавляем свежий тертый хрен, снова доводим до кипения. Процеживаем. Нам потребуются формочки, которые мы заливаем получившейся горячей смесью по 50 – 60 мл. На 1 форму идет 50 – 60 граммов заготовки. Убираем в холодильник застывать.
Сельдь и лук очищаем, нарезаем кубиком, хлеб нарезаем мелко, практически крошим. Смешиваем все с ароматным маслом, перемешиваем. На тарелку ставим аналогичную по размеру форму, выкладываем туда сельдь с луком и хлебом. Из холодильника достаем чизкейк, вытаскиваем из формы и кладем сверху. Свеклу и огурец так же нарезаем кубиком, заправляем маслом и выкладываем сверху на чизкейк. Украшаем луком или петрушкой.
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