Как быстро привести себя в порядок перед праздником

Я подготовила beauty-рекомендации, как подготовить себя к празднику в условиях сильнейшего цейтнота. На заметку: пожалуйста, каждый этап делайте с любовью и максимально спокойно – посвятите это ценное время себе.
Принимаем контрастный душ или теплую ванну
Польза контрастного душа очевидна, но я особенно рекомендую направлять струю воды по коже в разные стороны – так вы пробудите тонус каждой клеточки кожи. Если вы хотите расслабиться в ванне, не стоит много времени тратить на долгую горячую ванну, поскольку такая продолжительная процедура способствует разрушению липидного барьера кожи. Отнеситесь к себе с трепетной заботой, отдохните в теплой ванне не дольше 20 минут с использованием водородной соли: это действенный способ обновления и омоложения организма, кожа становится свежей и сияющей, а настроение – готовым на новые свершения и приключения.
Очищение кожи – только многоступенчатое
Для этого этапа советую заранее подобрать средства с активными компонентами в составе. Японская система очищения кожи идеально подходит в любое время года. Сначала используем более легкие и мягкие beauty-средства, например, молочко или пенку. Затем я использую специальный пилинг-гель.
Заботимся о коже вокруг глаз — трепетно и аккуратно
Ваш взгляд задает главное настроение празднику, поэтому необходимо его освежить и сделать сияющим. Чтобы уменьшить синяки под глазами и снять отечность, протираем кожу вокруг глаз кубиками льда, а затем используем гелевые патчи. Выбирайте те, которые увлажняют (чтобы ткани насыщались влагой и витаминами), разглаживают морщинки, питают, восстанавливают и омолаживают (это необходимо для того, чтобы запустить механизмы естественного омоложения клеток кожи и поддержания оптимального баланса) – внимательнее читайте составы продукции и наличие активных компонентов. Лично я использую водородные гидрогелевые патчи, в составе которых водородная эссенция на основе кораллового порошка из глубины Тихого океана и Тихоокеанская целебная вода. Это абсолютный must-have в моей косметичке! Для лучшего эффекта рекомендую заранее охладить патчи в холодильнике.
Увлажнение кожи — залог красоты и прекрасного самочувствия
Если у вас в запасе всего лишь несколько часов до боя курантов, рекомендую выбрать процедуры, действие которых направлено на увлажнение кожи, улучшение микроциркуляции и возвращение тонуса кожи. Здоровая кожа – исключительно увлажненная. Отдайте предпочтение маскам для увлажнения, выравнивания тона кожи и снятия воспалений. После многоступенчатого очищения ваша кожа лучше впитает активные компоненты маски. Для экспресс-ухода я всегда использую маску, в составе которой есть молекулярный водород, – повышает пенетрацию полезных веществ в самые глубокие слои кожи, активизирует барьерные и восстановительные процессы обновления и омоложения, придает гладкость и сияние. Правильно подобранная маска не только преобразит вас, но также подарит ощущение легкости и наступающего праздника.
Не забудьте про тело: каждая клеточка нуждается в дополнительном увлажнении: в этом вам помогут кокосовое масло, обладающее приятным ароматом и прекрасно увлажняющее, или сквалановое масло, которое невероятно питает кожу, не оставляя масляных следов. Сквалан – это вытяжка из печени глубоководных акул, она практически идентична секрету сальных желез человека. Оно восстанавливает роговой слой кожи, усиливает действие абсолютно любого косметического средства. Но я рекомендую использовать его в качестве массажного масла.
Открываем календарь и выбираем SPA-день для себя любимой
Новый год – новая жизнь, не правда ли? Пусть он начнется с проявлений любви к себе и достижения полной гармонии! Например, выберете день для флоатинг-терапии, в рамках которой вы пребываете в состоянии невесомости, и подводного бесконтактного массажа для прекрасного расслабления мышц. Это уникальная технология, где достигается глубинная релаксация. Данная расслабляющая процедура входит в список моих любимых! Не откладывайте приятные процедуры на потом – ваше внутреннее ощущение праздника будет пролонгированным.
Пусть наступающий год будет богат на свершения и проявления любви к себе, а каждое сокровенное желание сбудется как можно скорее!
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