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Lifestyle

Четыре полезных сока для женской красоты

Фото: www.globallookpress.com
Модный глянец ушел в онлайн, откуда делится подборками масок для лица и средствами для домашнего лифтинга, а популярные инстаграм-блогеры собирают именные бьюти-боксы и дарят их подписчикам. Но кроме бьюти-боксов в поддержании красоты и молодости очень важную роль занимает правильное питание.
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При разнообразном сбалансированном рационе вы получаете множество ценных биологически активных веществ, таких как витамины, минеральные вещества, антиоксиданты. Полифенолы фруктов и овощей активно изучаются последние десятилетия. Соки - легкий способ поддержать свою красоту изнутри, ведь они содержат широкий спектр соединений. Давайте поговорим о наборе из полезных соков.   

Изучаем теорию

Новое слово в пищевой индустрии – соки холодного хранения. Давайте разберемся, в чем же их преимущества?

  • Холодное хранение: наиболее полно сохраняющее природные качества соков.
  • Отсутствие добавленного сахара: охлажденная линейка представлена 100% соками – а значит, эти продукты содержат сахара исключительно природного происхождения.
  • Свежий аромат и вкус: соки придают бодрость и дарят наслаждение.
  • Пастеризация– бережная технология обработки.

Соберите полезный набор и комбинируйте четыре вкуса каждый день для поддержания молодости и красоты.

Фото: pixabay.com

Составляем ТОП

Эти вкусы сока являются самим популярными. Разберемся, в чем же их польза!

Яблочный сок

Наиболее значимыми с точки зрения обеспе­чения человека микронутриентами и минорными биологически активными веществами для яблочного сока промышленного производства являются калий, хром и гидроксикоричные (большей частью, хлорогеновые) кислоты. В стакане яблочного сока (250 мл) содержится в среднем около 8% от суточной потребности в калии, 12,5% в хроме и около 150% от адекватного суточного потребления гидроксикоричных кислот. Кроме этого, яблочные соки (кроме осветленных) содержат пектины, в среднем 15% от суточной потреб­ности в стакане сока (250 мл), а суммарное содержа­ние растворимых и нерастворимых пищевых волокон в яблочных соках с мякотью в среднем составляет 5% от суточной потребности человека в пищевых волокнах в целом.

Апельсиновый сок

Наиболее значимыми с точки зрения обеспечения человека микронутриентами и минорными биологически активными веществами для апельсинового сока промышленного производства являются калий, медь, фолаты, витамин С, а также флавоноиды (большей частью гесперидин). В стакане апельсинового сока (200-250 мл) содержится в среднем около 14% от суточной потребности в калии, 7% – в меди, 25% – в фолатах и около 100% – в витамине С. Содержание флавоноидов в стакане апельсинового сока составляет около 60% от адекватного суточного потребления этих веществ. Апельсиновые соки содержат пищевые волокна, как растворимые (пектины), так и нераствори­мые. Суммарное содержание растворимых и нерастворимых пищевых волокон в стакане апельсинового сока с мякотью составляет в среднем 5% от суточной потребности человека в пищевых волокнах.

Вишневый сок  

Россия, наряду с Турцией и Польшей, входит в число основных производите­лей вишни, а соковая продукция из вишни широко представлена в торговой сети. Вишня практически не содержит сахарозу, имеет высокое содержание органических кислот, богата минеральными и полифенольными соединениями, в частности антоцианинами, придающими ей яркую окраску. По своему составу вишня близка ко многим ягодам. Наиболее значимыми веществами виш­невого сока являются полифенольные соединения – флавоноиды, гидроксикоричные кислоты, представленные в основном хлорогеновыми кислотами, а также минеральные вещества: калий, магний, медь и марганец. Вишневый сок имеет высокую кислот­ность и употребляется, как правило, в виде нектаров или смеси с яблочным соком. Содержание флавоноидов в порции вишневого нектара составляет около 15% от адекватного суточного потребления, антоцианинов – 20%, а содержание гидроксикоричных кислот пре­вышает его. Порция нектара содержит в среднем 10% от суточной потребности организма человека в меди и марганце, 6% в калии и 3% в магнии.

Фото: www.globallookpress.com

Персиковый сок

Значительную часть плода персика составляет мякоть, состоящая из нерастворимых частиц растительной ткани; отжим жидкости (сока) из персиков затруднен, поэтому традиционно для целей соковой промышленности большая часть персиков перерабатывается в пюре, представляющее собой измельченную съедобную часть плода, без последующего разделения на сок и мякоть. По сути, персиковое пюре представляет собой сок с очень высоким содержанием мякоти. Наиболее значимыми с точки зрения обеспечения человека микронутриентами и минорными БАВ для персикового сока-пюре являются гидроксикоричные кислоты, пищевые волокна, витамин Е, β-каротин, а также минеральные вещества – калий и медь. Основной вид персиковой соковой продукции на рынке – персиковые нектары, содержащие, как правило, 40–50% сока-пюре или смеси с яблочным соком. В порции (200–250 мл) персикового нектара в среднем содержится около 20% суточной потребности в витамине Е, 7% суточной потребности в β-каротине, 15% – в пектинах и 5% в общих пищевых волокнах Среднее содержание меди.

В новой линейке охлажденных соков можно найти все эти вкусы – пришло время отправиться в супермаркет и собрать свою бьюти-комбинацию охлажденных соков от брендов "Я" и J7®.

Пьем правильно

  • Чтобы сок приносил максимум пользы, соблюдайте несколько правил:
  • Выбирайте натуральные соки. Они не содержат добавленные сахара и консерванты.
  • Пейте соки между приемами пищи. Можно устроить вкусный перекус, заменив фастфуд или кондитерские изделия на стакан сока.
  • Пейте очень сладкие и очень кислые соки через соломинку. Так вы снизите воздействие природных сахаров и кислот на зубную эмаль.
  • Не увлекайтесь и не забывайте о полноценных приемах пищи. Каким бы полезным ни был сок, обед или ужин он не заменит.
  • Ставьте сок холодного хранения в холодильник как до, так и после вскрытия упаковки. 

Красота начинается изнутри. Соберите свой вкусный и полезный набор, и пусть ваша зима пройдет по-настоящему сочно!

20 декабря 2019, 16:59

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