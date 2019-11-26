Рецепт на Новый год: салат "Оливье" с лососем

Вам понадобится (на 2 порции):
- Лосось 90 граммов
- Яйцо куриное 1 шт
- Картофель 80 граммов
- Морковь 60 граммов
- Огурцы соленые 40 граммов
- Огурцы свежие 60 граммов
- Зеленый горошек свежемороженый 50 граммов
- Сливки 30% 15 мл
- Майонез 30 мл
- Соевый соус 10 мл
Способ приготовления
Для приготовления ароматного майонеза для салата мы взбиваем сливки (1 часть) и майонез (2 части), перемешиваем, доводим до вкуса соевым соусом. На две порции салата идет примерно 50 граммов такого облегченного майонеза.
Лосось нарезаем кусочками. Нарезаем кубиком предварительно отваренные овощи: картофель, морковь. Добавляем огурцы как соленые, так и свежие, но без кожи. Их также нарезаем кубиком. Свежемороженый горошек ошпариваем кипятком и следом быстро его охлаждаем. Куриное яйцо натираем на терке. Перемешиваем все ингредиенты в тарелке, заправляем облегченным вариантом майонеза.
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