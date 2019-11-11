Зимний макияж: советы стилиста

Лето красное пропело, оглянуться не успели – пора подумать о зимнем макияже и уходе для лица. Ни для кого не секрет, что в холодное время года наша кожа, как никогда, нуждается в особой заботе и защите. Как правильно подготовить свое лицо к стремительно наступающим холодам?



База. Уход



Первое, на что нужно обратить внимание, это непосредственно на уход. Зимой кожа испытывает недостаток влаги и витаминов, и как следствие, это отражается на ее здоровье и внешнем виде. На холоде замедляется обмен веществ, но ускоряются процессы старения, делая кожу вялой, обезвоженной и шелушащейся. "В качестве ежедневного ухода я советую пользоваться увлажняющим кремом на ночь, также пару раз в неделю не помешает питать свою кожу лица масками и хотя бы раз в месяц использовать щадящий скраб для снятия ороговевшего эпидермиса. Во всех продуктах для базового зимнего ухода должны присутствовать витамины E, F и P", – советует стилист.

Тон

Что касается тональной основы, то зимой лучше выбирать более плотные текстуры. В отличие от теплого времени года, когда мы защищаем кожу от пыли и прямого воздействия солнечных лучей, в холодный период наша тональная основа должна выполнять функцию более плотного защитного слоя, тем самым предотвращая пагубное влияние ветра и низкой температуры. Важно не забывать про оттенок тонального средства, ведь зимой наша кожа становится светлее на тон или даже два, по сравнению с теплым периодом. Лучше, если тонирующем продукте также содержатся витамины. Если вы являетесь поклонницей румян, тем более ярких оттенков, то лучше отказаться от сухих продуктов и отдать свое предпочтение кремовым текстурам. В цветовой гамме выбирайте теплые тона.

Глаза

При попадании снега на лицо, есть вероятность, что макияж может быть испорчен, поэтому для зимнего периода приобретите водостойкие тушь для ресниц, а также карандаш для глаз и бровей. Если вы используете тени в своем макияже, то в холодное время года лучше всего подойдут кремовые и жидкие текстуры. Оттенок выбираем, исходя из личных предпочтений и вашего цветотипа.

Губы

Перед нанесением помады стоит позаботиться об увлажнении, ведь кожа на губах достаточно тонкая и требует к себе особого внимания. В зимнее время лучше выбирать жирную текстуру помады или блеск для губ, а от сухих и матовых помад лучше отказаться, поскольку они сильно сушат губы. В зимнем макияже приветствуются яркие оттенки.