В чем опасность популярной азиатской косметики

Прежде чем подвергаться растущему с каждым днем тренду на средства азиатской beauty-индустрии и не стать жертвой маркетинга, следует внимательнее подойти к необходимости покупки нового косметического средства. Давайте разберемся с каждым пунктом и рассмотрим отличия азиатского типа кожи от европейского.

В отличие от азиатов, которым свойственен мышечный тип старения, европейцы увядают постепенн – этот тип старения называется мелкоморщинистый. Причиной тому является потеря коллагена, гиалуроновой кислоты и веществ, которые поддерживают нашу молодость. В свою очередь, азиатскому типу кожу свойственно резкое увядание, когда морщины становятся глубже.

Кожа азиатских красавиц более подвержена сухости. Основная причина – ускоренная трансэпидермальная потеря влаги. Так как кожа быстрее обезвоживается, она легко теряет свои защитные свойства. Это значит, что повышается не только чувствительность, но и риск пигментации. В косметических средствах азиатского beauty-рынка содержится большее количество отбеливающих компонентов. По поводу пигментации: у каждого типа кожи своя особенная выработка меланина. Вся кожа содержит примерно одинаковое количество меланоцитов, но количество меланина, которое они производят, варьируется. Меланин – натуральный пигмент кожи, который защищает кожу от УФ-излучений. Он является универсальным и очень активным антиоксидантом. Нашему типу кожи в этом плане повезло: при потере влаги мы приобретаем лишь морщины.

Поскольку азиатскому типу кожи характерен более толстый слой дермы, во всех азиатских косметических средствах концентрация активных веществ в разы выше. Если европейская девушка приобретет такой продукт, она будет поражена практически моментальным эффектом. Но, пожалуйста, будьте осторожны в выборе таких средств, которые не щадят наш тип кожи. Европейские производства разрабатывают косметические средства, учитывая исключительно свои генетические особенности и тип старения. Здесь действует принцип "каждому свое".

Лично я рекомендую отдавать предпочтение средствам, которые направлены на экспорт: их формулы и составы разработаны с учетом климатических и генетических особенностей жителей каждой страны. Девушки в Азии отдают предпочтение многоступенчатой системе очищения кожи. Учитывая количество агрессивных для европейского типа кожи компонентов, такая система будет скорее наносить урон. Россиянкам лучше выбирать адаптированный многоступенчатый уход. Полная забота о коже, ее питание начинается с самого первого этапа – нежного геля для снятия макияжа. Затем рекомендуется очистить поры с помощью умывания с пенкой; далее нанести скраб, чтобы избавиться от ороговевших клеток. А вот в конце – наносим сыворотку, крем для век и лица. Каждый этап – абсолютная безопасность и забота.