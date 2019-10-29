Психолог назвал главную мужскую обязанность в отношениях

Психолог Александр Шахов уверен, что главная обязанность мужчины в семье – безопасность. Однако супруги воспринимают ее по-разному.
"Мужчины видят безопасность, как защиту от внешних угроз: хулиганов, воров. Для женщин это понятие имеет гораздо более широкое значение, ведь безопасность – не отсутствие угрозы. Безопасность – это когда чувствуешь себя спокойно. Именно этого и ожидают женщины – чувство защищенности, а не автоматчиков и заборов с колючей проволокой", - считает Александр Шахов.
Какие поступки мужчины заставляют женщину чувствовать себя незащищенной? ⠀
Когда мужчина не сдерживает обещаний
В этом случае женщина не может полагаться на мужчину, чувствует, что он может в любой момент ее подвести. Это вызывает тревогу, будто ждешь удара в спину каждую секунду. Тревога копится, выливается в претензии, скандалы, истерики.
Возьмите за правило: сказал-сделал. Будьте мужчиной, который держит слово.
Когда мужчина не принимает женские эмоции
Женщина нуждается в защите не столько от опасности, сколько от страха. Тревоги, волнения, беспокойства – вечные ее спутники и вызываются высоким уровнем гормона стресса– кортизола. Гендерная задача женщины – сохранить потомство. Сохранить проще, когда избегаешь опасности, а страхи предупреждают о ее возможности. Поэтому женщины часто боятся воображаемых опасностей, чем смешат мужчин, которые имеют в крови больше андреналина – гормона бесстрашия.
Возьмите за правило: женщина говорит – выслушайте, обнимите, скажите, что все будет хорошо. 50% семейных проблем решается этим простым приемом. Позволяйте женщине проявлять свои эмоции, для нее это совершенно необходимая вещь. Когда вы принимаете ее эмоции, любимая чувствует, что вы рядом, тогда вы защищаете ее от тревог и страхов.
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