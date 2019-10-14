Трендовый макияж за 10 минут

Как выглядеть хорошо каждый день? Главное в актуальном макияже – акцент на губы.

Итак, первое – тон. Его нужно нанести от центра к периферии, коррекцию лица сделать мягкой, не переусердствовать со скульптором. Коррекция должна быть очень деликатной. Части лица, которые нам хочется скорректировать и сделать менее объемными, нам нужно затемнить. Особое внимание нужно уделить области носа, поработать его скульптором. За счет этого ваше лицо будет казаться более миловидным и женственным.

Важно: когда вы делаете губы яркими, а макияж глаз при этом достаточно легок, нос визуально может казаться более объемным.

Те места, которые мы хотим подчеркнуть, мы выделяем иллюминайзером, а именно подбородок, верхнюю часть скулы и надбровную часть. Иллюминайзер придаст сияния, тем самым сделает кожу лица более здоровой и ухоженной.

Важно не забыть про брови, но не делать их слишком выразительными. Заполняем пробелы и укладываем их прозрачным гелем. Брови не должны перетягивать на себя внимание, ровным счетом, как и ресницы. Но если вы собираетесь куда-то на вечер, то следует прокрасить ресничный контур и более интенсивно нанести тушь.

В макияже важно выбрать правильную текстуру продукта для губ: уместны помады с бархатным финишем, сухая помада и даже карандаш для губ – как самостоятельный продукт (делаем контур и заполняем его цветом). Нужно отталкиваться от основного образа: если вы выбрали более классический вариант, то следует сделать четкий контур, в других случаях – придерживайтесь растушеванного контура (эффект "зацелованных" губ).

Небольшой лайфхак: лично я в своей работе использую то же средство для губ и в качестве румян. Добавьте небольшое количество продукта на руку, растушуйте пушистой кистью круговыми движениями и нанесите остатки средства с кисти на лицо.

Далее поговорим о цветовой гамме, наиболее подходящей для этого макияжа. Красный, алый, винный, вишневый сделают любой ваш образ утонченным, добавят грации и некой загадочности. Если ваш цветотип – осень, то вам подойдут вышеперечисленные, а также терракотовый и оранжевый оттенки.

Не надо косно мыслить, будто яркий макияж губ можно надеть только с вечерним туалетом. Время отходить от стереотипов. Не бойтесь экспериментировать с новыми образами. И помните – нет пределов красоте.