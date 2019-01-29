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Lifestyle

Как очистить организм с помощью экадаши

Фото: Дни.ру
Детокс, диеты и полезные для организма воздержания в последнее время стали модной "фишкой". Еще недавно таинственное слово "экадаши" было мало кому известно, сегодня же армия тех, кто голодает по лунному календарю, значительно выросла. Есть в ней, кстати, и известные личности, например, актриса Юлия Высоцкая, практикующая эту аскезу уже несколько лет. 
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О том, что такое пост экадаши "Дни.ру" рассказала инструктор по здоровому образу жизни Ольга Малахова.

Согласно ведическим учениям, экадаши – это каждый 11-й день восходящей и нисходящей Луны, когда организм лучше всего может очиститься и восстановиться. Почему? Как мы знаем, Земля и Луна всегда притягивают друг друга, и именно в эти дни Луна ближе всего подходит к Земле и оказывает на воды планеты наиболее сильное гравитационное воздействие. Человек на 80% состоит из воды, а головной мозг – на 95-98%, логично, что Луна влияет не только на морские приливы и отливы, но и на физиологическое состояние организма. Клетки в эти дни и без того испытывают "перегруз", а тяжелая пища может пагубно сказаться на здоровье. В то время как воздержание от еды и питья, напротив, позволяет организму отдохнуть и набраться сил. Сохранение желудка пустым предотвращает появление избыточной жидкости, то есть нейтрализует лунное притяжение, являющееся причиной телесного и ментального дисбаланса.

Фото: www.globallookpress.com

"Лично я не придерживаюсь ведический религии, – говорит Ольга Малахова. – Дни экадаши можно назвать как угодно, но то, что они реально работают – это факт. Мы все нуждаемся в отдыхе: берем отпуск, уезжаем в теплые страны, отключаем телефон. Разуму и телу нужен покой и гармония. Не отдыхает только желудок. Поэтому я очень рекомендую устраивать разгрузочные дни. Это полезно для всех органов и систем. Просто в определенные дни будет проще "избавиться" от ненужного".

Сторонники экадаши и других видов лечебного голодания утверждают: голодом лечил еще Гиппократ, кроме того пост есть во всех религиях, в воздержании в принципе скрыта великая мудрость предков. Считается, что экадаши может облегчить симптомы таких заболеваний, как астма, аллергия, гипертония, болезни желудка и кишечника, диабет и другие. Основной аргумент при этом таков: не получая подпитку извне, организм переходит на внутреннее питание за счет разрушения собственных жиров, углеводов и белков. Одновременно с этим происходит очистка тела от шлаков и токсинов. Благодаря чему клетки оздоравливаются, человек чувствует приток бодрости.

Если вы быстро устаете, часто находитесь в состоянии раздражительности и нервозности, если у вас беспокойный сон, частые головные боли или скачки давления, если есть проблемы с работой кишечника, заболевания кожи, частые аллергические и вирусные заболевания, если вы в принципе часто болеете – то налицо все признаки токсемии. Токсемия – это отравление организма, вызванное наличием в крови токсинов, поступающих извне через продукты питания. Курение, алкоголь, бытовая химия, воздух, состав косметики, инъекции, медикаменты, даже витамины в неправильных дозах – все это также вызывает токсемию.

Фото: www.globallookpress.com

В течение жизни мы накапливаем в себе много "грязи" и "отходов". Для того, чтобы выведение токсинов из организма проходило естественно, необходимо соблюдать целый ряд правил здорового образа жизни. Экадаши помогает нам в очищении на всех уровнях – тело, разум и душа.

Экадаши предусматривает отказ от воды и пищи на 24 часа. При этом возможны варианты: строгий пост (полное отсутствие контакта с водой и едой), частичное голодание (допускаются питье и питание без запрещенных продуктов). Эксперт обращает внимание, что врачи призывают воздерживаться от сухого и строгого голодания в жаркую погоду, при значительных физических нагрузках, а так же беременным и кормящим.

"Мой любимый вариант однодневного голодания – день на воде и травяных чаях, – рассказывает Ольга Малахова. – Но этот вариант подходит только для подготовленных. Лучше уже накануне отказаться от тяжелой пищи, а позже правильно выйти из экадаши. На следующее после поста утро желательно, чтобы первый прием пищи состоял из свежих фруктов (у меня это бывают и смузи) и зерновых-бобовых (хлебцы, овсяная каша). Для экадаши можно также выбрать вариант "вода + овощи или фрукты". Главная ошибка для новичков - без подготовки кидаться в голодание.

Фото: www.globallookpress.com

Существует перечень продуктов, которые можно употреблять в экадаши, и которые не нужно есть.

Запрещенные продукты:

  • Мясо и любые мясные изделия;
  • Рыба и морепродукты;
  • Любого вида бобовые;
  • Все виды круп, особенно рис;
  • Грибы, свекла;
  • Соль.

Разрешенные продукты:

  • Вода и свежевыжатые соки;
  • Свежие фрукты и овощи;
  • Сухофрукты;
  • Орехи;
  • Молочные продукты.

Экадаши – это не только очистка тела, но и перезагрузка для разума. Так что без ментального детокса не обойтись. В эти особые сутки следует отказаться от алкоголя, секса, ссор и ругани. Эксперт советует посвятить время медитации, дыхательным практикам и теплому душевному общению. Можно заняться благотворительностью и оказывать внимание и помощь другим людям. Все это поможет избавиться и от навязчивых мыслей о еде. Ведь наш ежедневный рацион – это всего лишь привычка. Мы едим больше, чем занимаемся полезными делами.

Рекомендуются так же процедуры с водой или работы с жидкостями организма: массаж, ванна, сауна, обертывания, омовения, прогулки у воды.

Ярые сторонники экадаши уверены, что этот пост обладает большой силой очищения и дарует благословение. Частичный или полный отказ от еды и духовное очищение в эти дни, по их мнению, не только прибавляют энергии и сил, но и улучшают будущее, раскрывают невиданный до этого потенциал. 

29 января 2019, 13:33

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