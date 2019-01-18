Чем отличается мужская любовь от женской

В погоне за идеалом современные женщины все чаще доверяются рекламным образам, бесконечно подчеркивающим, что "вы этого достойны". Успешная женщина по умолчанию выбирает для себя все самое лучшее: полезные продукты, средства по уходу за лицом и телом, отдых, рестораны. Это требование относится и к потенциальному спутнику жизни.

Избранник успешной женщины должен быть гармоничным дополнением ее личности, а не бесполезным приложением с навязчивым красочным интерфейсом.



Несмотря на то, что женская сущность – эмоциональна в своей основе, преодолев долгий путь проб и ошибок, прекрасная половина человечества все чаще с осторожностью относится к выбору партнера, взвешивая все параметры до мельчайших деталей.

В этом заключается одно из главных отличий мужского и женского восприятия объекта: если женщина попадает в кадр мужского внимания как целостный гештальт, то сама она обращает свой взор, прежде всего, на мельчайшие детали в его образе – маркеры, которые подсказывают ей, что "пора брать" или держаться подальше. При этом, список деталей у каждой женщины индивидуальный, как и само понятие успеха: одни склонны реагировать, в первую очередь, на аромат мужского парфюма, другие – сходят с ума от небрежной щетины, придающей противоположному полу нотку брутальности, третьи млеют от галантных манер в виде поданной руки на выходе из автомобиля.

Мужчины в этом плане более предсказуемы, потому что "переваривают" женщину целиком, не разбирая по кусочкам. Они могут не заметить слегка "поплывшей" от жары косметики на лице или не проглаженной складочки на блузке, но совершенно точно заметят соблазнительную походку от бедра и лучезарную улыбку, с большой долей вероятности сигнализирующие об уверенности женщины в себе и умении с оптимизмом смотреть на различные жизненные ситуации. Именно поэтому успешная женщина оттачивает свое мастерство неповторимых движений, предоставляющих мужчине максимум вводной информации о ней и заставляющих "зацепиться" не только взглядом, но и сердцем — современное общество в таком случае употребляет термин "харизма". Она нередко играет роль той самой детали, которая одновременно выбивается из общего фона остальных мужских качеств и выделяет целостный женский образ из толпы, благодаря чему мужчина и женщина испытывают мощный всплеск гормонов — влюбляются друг в друга.

Если вы застали нашумевший в конце 90-х фильм "Сбежавшая невеста", то наверняка помните заметку, оставленную героем Ричарда Гира на стене его гостиничного номера, вопрошающую "И почему они влюбляются в нее? Ведь она не красавица". Роль главной героини сыграла улыбчивая и энергичная Джулия Робертс, которая убедительно доказала всей женской аудитории, что добиваться успеха и завоевывать расположение мужчин к себе можно и без обуви на шпильке или невменяемого количества макияжа. Успешная женщина должна заботиться не только о яркости своей обложки, но и не забывать про внутренний мир, ведь "быть можно дельным человеком, и думать о красе ногтей". В этом ей могут помочь всевозможные увлечения – от чтения Шопенгауэра до промышленного дизайна, который предпочла упомянутая нами героиня.

Однако, успешной женщине не стоит пренебрегать планированием, в которое с легкостью войдут не только ежедневные профессиональные и домашние обязанности, но и выбранные увлечения, а также — перспективы будущего. Ведь успешные мужчины любят тех женщин, которые, вместо того, чтобы плыть по течению, добиваются поставленных целей, вдохновляя на подобные поступки своего избранника. Главное условие – не перегнуть палку с самостоятельностью, поскольку женщины, демонстрирующие непрестанно свою независимость, практически в ста процентах случаев отпугивают мужчин: рядом с такой особой им попросту не остается места. В остальном, все зависит от того, что лично для вас является критерием успешности, и что вы вкладываете в свое видение идеального мужчины.

За редким исключением эти два параметра отождествляются с финансами. Чаще всего успешная женщина в лице своего спутника ищет заботливое плечо, на которое можно опереться после тяжелого рабочего дня, обрести поддержку и утешение в трудную минуту, а также поспать лишний часок в свой выходной, не переживая, что дети остались голодными или собака – невыгулянной.