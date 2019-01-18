Чем отличается мужская любовь от женской

СРОЧНО: В небе на Дальнем Востоке столкнулись два самолета
Еда Путешествия Культура Мода и красота Здоровье Афиша

Самое читаемое

"Больше молчать не могу!": заявление сестры о живой Жанне Фриске
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
партнеры
Пятница 18 января
Лента новостей
10:11
В небе на Дальнем Востоке столкнулись два самолета
10:08
Рвущийся к власти Зеленский пошел по стопам Порошенко
10:02
Раздевшаяся на курорте Глюк'oZа показала "пироженку"
08:58
"Слепая, уродина, проститутка!": забитая подруга Петросяна взорвалась
08:57
Медведева ловко отшила любвеобильного поклонника
08:33
"На всю страну хозяйство показывает": сын пристыдил оголившегося Нагиева
08:16
Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
06:15
Облаченная в желто-голубое Собчак просит убежища у Порошенко
04:08
"Оплодотворил и сбежал": увлекшийся стюардессой Аршавин уходит от ответственности
01:30
Обнимающая двоих Жасмин запретила детям спать в кровати
23:03
"Вы уже надоели!": Пугачева разразилась гневной отповедью
22:37
Виктория Лопырева ответила на клевету в Сети
22:01
Крестовый поход богохульника Порошенко утопит Украину в крови
22:01
Муж Елизаветы II попал в ДТП
21:54
Гладкая Маркл обскакала морщинистую Миддлтон
21:48
"Такая молодая": опубликованы редкие фото Фриске
21:28
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире
21:20
Под Саратовом рухнул самолет-памятник
21:19
"Хотите грудь покажу?": задирающая кофту Асмус смутила народ
21:15
В детской больнице Уфы произошел пожар
21:10
В волгоградской гимназии на третьеклассницу упал кусок штукатурки
21:06
В Удмуртии объявился сварщик-насильник
21:01
На трассе в Татарстане спасли семью с грудным ребенком
20:53
Вода из душа признана опасной
20:51
Разогретая Боня закрутилась вокруг шеста
20:50
В Нижнем Тагиле полиция занялась прилегшим на улице мужчиной
20:33
Подскользнувшаяся жительница Тюмени раздробила себе колено
20:25
"Лучшее, что я видела": спустивший штаны Нагиев покорил россиянок
20:20
В Омске пьяный механик угнал и разбил отремонтированную им машину
20:03
В подъезде дома в Нижнем Новгороде нашли сгоревшего мужчину
19:51
В ДТП с деревом под Ростовом пострадали подростки
19:45
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
19:45
В Химках охранники ограбили магазин на 800 тысяч
19:24
Отощавшей Летучей не дают покоя истошные крики
19:21
Символ верности: Путин получил необычный подарок в Сербии
19:06
Сексуальная Сотникова поразила снимком с пляжа
18:49
Объявлен неожиданный состав жюри нового сезона шоу "Голос. Дети"
18:43
В Ижевске четыре школьника и студент поймали преступника
18:34
В "ЕР" возмущены цинизмом читинского депутата
18:33
Выращенное на Луне растение погибло
18:31
Загитову променяли на молодую соперницу
18:29
На дороге в Ульяновской области столкнулись сразу четыре машины
18:19
За проезд по Крымскому мосту начали сажать
18:17
В Британии арестовали "Кузьму Минина"
18:06
Возбужденный Воробьев овладел Дайнеко прямо в самолете
17:53
При пожаре в типографии в Петербурге погиб человек
17:37
В Башкирии авария на мосту парализовала движение
17:33
Место на "Евровидении" "отдали" конкуренту Лазарева
17:32
Внук Пугачевой покинул Россию после слухов о разводе
17:26
В Саратове иномарка влетела в супермаркет (видео)
17:22
Под Москвой столкнулись два грузовика
17:12
Война за мир: Китай и США сошлись в технологической битве
16:51
Змея укусила ребенка во время квеста
16:48
Сердюкова и Васильеву заподозрили в желании сбежать из России
16:41
Путина встретили в Сербии с грубым нарушением протокола
16:26
Сладкий Аверин устроил вакханалию в гей-клубе
16:19
Блогеры нагло перекрыли Арбат для съемок клипа (видео)
16:17
На Новой Земле нашли замерзшего насмерть мужчину
16:02
"Очнулся у сокурсницы": случайная измена больно ударила по порядочному Корчевникову
15:59
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Собчак
15:54
Рвущийся на "Евровидение" Киркоров нашел поддержку
15:51
Все улики уничтожены: прихвостни Мэй заметают следы в деле Скрипалей
15:24
Шатавшуюся Волочкову унизили после провального выступления
15:20
Басков будет тамадой на свадьбе затравленной Лопыревой
15:16
Названы самые полезные напитки
15:13
Известная певица засудила родного отца
14:57
Сбежавшая на Украину Собчак возмутила поведением
14:56
Порошенко послали на второй срок
14:47
"Кипятком писались": украинские селяне бросились целовать руки пьяному Порошенко
14:43
Бил, душил и таскал за волосы: ухмыляющуюся звезду "Глухаря" обвинили в изнасиловании
14:35
Малахову и Бузовой жестко заткнули рот
14:34
Британские ученые предсказали исчезновение кофе
14:30
Народ обсуждает родившую Кудрявцеву в бикини
14:25
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 января 2019 года
14:21
"Непотребство!": Малахову врезали за утехи с уродцами
14:18
У оформившего развод с Дитковските Чадова появился малыш
14:12
Сбивший подростка военный судья ушел в отставку
14:02
Жириновский поставил на место мечтающих о Курилах японцев
13:38
"Ей не место на телевидении!": Солнцев признался в ненависти к Бузовой
13:34
Порошенко размечтался о "холодном душе" для Москвы
13:33
Госдума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ
13:33
"Пришло время раскрыть тайну": Шукшина пошла в наступление после откровений дочери
13:32
Победитель "Битвы экстрасенсов" ласкал рыжего мальчика на глазах у жены
13:26
Ягуар набросился на дрессировщика в омском цирке
13:21
"Единая Россия" проверит качество молочных продуктов
12:56
Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна
12:52
Громкому провалу Медведевой нашли оправдание
12:38
"Рот до ушей": народ в шоке от новой подружки Петросяна
12:35
Собчак грязно выругалась и сделала признание о Порошенко
12:33
Ушел из жизни продюсер "Дозоров" Алексей Кублицкий
12:16
Названо самое слабое место рака
12:08
"Срамота!": муж Королевой сделал себе женскую грудь
12:00
Украинцы переживают за здоровье Путина
11:56
Новая молодая жена сняла Шнурова полуголым
11:46
Рыбку и Лесли депортировали из Таиланда
11:35
Страшная эпидемия с Украины пожирает россиян
11:32
Маразм на фоне алкоголя: несчастной Волочковой поставили диагноз
11:13
Вернувшаяся в Россию Асмус стала копией Пугачевой
10:55
Логинова затравили за откровенное хамство
10:51
На востоке Москвы эвакуировали школу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы его потеряли": в театре сделали страшное заявление о Джигарханяне
Подруга Фриске публично врезала бессовестному Шепелеву
Опозорившаяся Волочкова с задорными сосками насмешила народ
Жуткие подробности покушения на Путина
Путина готовились убить в Сербии
"Растопырила!": на Пугачеву набросились за вызывающее поведение в храме
Lifestyle

Чем отличается мужская любовь от женской

Фото: www.globallookpress.com
Ирина Богачек

Ирина Богачек блогер

 Психолог-психоаналитик, кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной психологии РГПУ им.А.И.Герцена, ведущая тренингов личностного роста, радиоведущая.
В погоне за идеалом современные женщины все чаще доверяются рекламным образам, бесконечно подчеркивающим, что "вы этого достойны". Успешная женщина по умолчанию выбирает для себя все самое лучшее: полезные продукты, средства по уходу за лицом и телом, отдых, рестораны. Это требование относится и к потенциальному спутнику жизни.
прочитано 142 раза

Избранник успешной женщины должен быть гармоничным дополнением ее личности, а не бесполезным приложением с навязчивым красочным интерфейсом.  

Несмотря на то, что женская сущность – эмоциональна в своей основе, преодолев долгий путь проб и ошибок, прекрасная половина человечества все чаще с осторожностью относится к выбору партнера, взвешивая все параметры до мельчайших деталей.

В этом заключается одно из главных отличий мужского и женского восприятия объекта: если женщина попадает в кадр мужского внимания как целостный гештальт, то сама она обращает свой взор, прежде всего, на мельчайшие детали в его образе – маркеры, которые подсказывают ей, что "пора брать" или держаться подальше. При этом, список деталей у каждой женщины индивидуальный, как и само понятие успеха: одни склонны реагировать, в первую очередь, на аромат мужского парфюма, другие – сходят с ума от небрежной щетины, придающей противоположному полу нотку брутальности, третьи млеют от галантных манер в виде поданной руки на выходе из автомобиля.

Фото: www.globallookpress.com

Мужчины в этом плане более предсказуемы, потому что "переваривают" женщину целиком, не разбирая по кусочкам. Они могут не заметить слегка "поплывшей" от жары косметики на лице или не проглаженной складочки на блузке, но совершенно точно заметят соблазнительную походку от бедра и лучезарную улыбку, с большой долей вероятности сигнализирующие об уверенности женщины в себе и умении с оптимизмом смотреть на различные жизненные ситуации. Именно поэтому успешная женщина оттачивает свое мастерство неповторимых движений, предоставляющих мужчине максимум вводной информации о ней и заставляющих "зацепиться" не только взглядом, но и сердцем — современное общество в таком случае употребляет термин "харизма". Она нередко играет роль той самой детали, которая одновременно выбивается из общего фона остальных мужских качеств и выделяет целостный женский образ из толпы, благодаря чему мужчина и женщина испытывают мощный всплеск гормонов — влюбляются друг в друга.

Если вы застали нашумевший в конце 90-х фильм "Сбежавшая невеста", то наверняка помните заметку, оставленную героем Ричарда Гира на стене его гостиничного номера, вопрошающую "И почему они влюбляются в нее? Ведь она не красавица". Роль главной героини сыграла улыбчивая и энергичная Джулия Робертс, которая убедительно доказала всей женской аудитории, что добиваться успеха и завоевывать расположение мужчин к себе можно и без обуви на шпильке или невменяемого количества макияжа. Успешная женщина должна заботиться не только о яркости своей обложки, но и не забывать про внутренний мир, ведь "быть можно дельным человеком, и думать о красе ногтей". В этом ей могут помочь всевозможные увлечения – от чтения Шопенгауэра до промышленного дизайна, который предпочла упомянутая нами героиня.

Фото: www.globallookpress.com

Однако, успешной женщине не стоит пренебрегать планированием, в которое с легкостью войдут не только ежедневные профессиональные и домашние обязанности, но и выбранные увлечения, а также — перспективы будущего. Ведь успешные мужчины любят тех женщин, которые, вместо того, чтобы плыть по течению, добиваются поставленных целей, вдохновляя на подобные поступки своего избранника. Главное условие – не перегнуть палку с самостоятельностью, поскольку женщины, демонстрирующие непрестанно свою независимость, практически в ста процентах случаев отпугивают мужчин: рядом с такой особой им попросту не остается места. В остальном, все зависит от того, что лично для вас является критерием успешности, и что вы вкладываете в свое видение идеального мужчины.

За редким исключением эти два параметра отождествляются с финансами. Чаще всего успешная женщина в лице своего спутника ищет заботливое плечо, на которое можно опереться после тяжелого рабочего дня, обрести поддержку и утешение в трудную минуту, а также поспать лишний часок в свой выходной, не переживая, что дети остались голодными или собака – невыгулянной.

18 января 2019, 10:47

комментарии

Политика

Символ верности: Путин получил необычный подарок в Сербии
Все улики уничтожены: прихвостни Мэй заметают следы в деле Скрипалей
Порошенко послали на второй срок
Жириновский поставил на место мечтающих о Курилах японцев

Шоу-бизнес

Раздевшаяся на курорте Глюк'oZа показала "пироженку"
Неузнаваемую Юлию Высоцкую сняли с чужим мужчиной
"Кончит как Диана": Меган Маркл предупредили о смертельном риске
"Слепая, уродина, проститутка!": забитая подруга Петросяна взорвалась

Проишествия

Боец ММA разгромил отделение банка (видео)
Ужасающие подробности взрыва в Шахтах
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Общество

Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Собчак

Телеведущей сделали предложение
Шоу-бизнес

Сладкий Аверин устроил вакханалию в гей-клубе

Актер извивался на барной стойке
Шоу-бизнес

Внук Пугачевой покинул Россию после слухов о разводе

Сообщалось, что Никита снял обручальное кольцо
Шоу-бизнес

"Оплодотворил и сбежал": увлекшийся стюардессой Аршавин уходит от ответственности

Футболисту не нужны собственные дети

Гороскоп

Сделано сенсационное заявление о беременности Бузовой после слухов о раке
За что "Мажор" Прилучный избил жену
"Страсть угасла": сделано шокирующее заявление о многострадальном браке Миддлтон и Уильяма
Астрологический прогноз с 14 по 20 января 2019 года

Фоторепортажи

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна
Затравленного миллионера-трансгендера заставляют сменить пол
Силиконовая грудь не спасла: мужеподобная культуристка ужаснула народ
Милых норок кормят на убой тошнотворной жижей

Спорт

Сексуальная Сотникова поразила снимком с пляжа
Загитову променяли на молодую соперницу
Громкому провалу Медведевой нашли оправдание
Логинова затравили за откровенное хамство

Регионы

Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
Власти "признали" серьезные проблемы Крымского моста
Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru