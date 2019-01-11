Как превратить хобби в источник дохода

Еда Путешествия Культура Мода и красота Здоровье Афиша

Самое читаемое

Сенчуковой и Рыбину не хватило сил
В диком скандале с продажей тел онкобольных всплыло имя Кобзона
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
Газманов сильно изменился после сообщения жены о завершении отношений
партнеры
Пятница 11 января
Лента новостей
16:58
"Лизун Трамп" с оранжевым лицом шокировал американцев (видео)
16:46
Звезды поплатятся за сотрудничество с Шепелевым
15:50
Перенесший операцию на сердце Садальский задышал
15:48
Ужаснувшая своим опухшим видом актриса молит о помощи
15:40
Слепаков наткнулся на новогодний труп
15:30
Врачам и учителям разрешат принимать подарки
15:18
Обнародованы запретные кадры прощания с Кельми перед кремацией
15:14
В Москве похитили главного фигуранта дела об убийстве Дениса Вороненкова
14:59
Главный могильщик страны проболтался о смерти Пугачевой
14:58
Россия дает последний шанс отступнику Лукашенко
14:54
В день рождения Малахову припомнили наглую ложь
14:45
На дне Аральского моря нашли древний город
14:39
Популярного рэпера-гея застрелили среди бела дня
14:21
Рок-поэма "Моби Дик": в океане рока и поэзии
14:12
Беременную Лопыреву прилюдно ласкал зять миллиардера
14:10
Галкин щелкнул по носу зарвавшегося Преснякова
14:04
Туктамышева выступила с громким заявлением после болезни
13:59
В Уфе известный шеф-повар умер после операции на зубе
13:49
Признавшаяся в воровстве Жасмин вынуждена скрываться за границей
13:31
"До мурашек": "растопыренная" Утяшева вызвала фурор
13:28
В Саратове профессор умер во время лекции
13:26
Звезда "Ворониных" с треском провалилась
13:23
Убийца Тена извинился перед матерью фигуриста
13:04
На Бали двое россиян сорвались в ущелье
12:49
Популярный актер бросил журналистку ради Арнтгольц
12:46
Муж показал "голое" видео Гагариной
12:39
В аварии под Москвой погибли два человека
12:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 января 2019 года
12:13
Монеточка обнялась с "кумиром своей старости"
12:11
Пассажирский самолет вернулся во Внуково из-за незапертой двери
12:05
Челябинские геи заставили полицию искать гомофоба
12:03
Рекультивацию свалок берут под особый контроль
12:02
Оконфузившаяся Бузова с кольцом на пальце рассекретила мужа
11:58
Раскрыта истинная причина тяги к бутылке
11:44
Трамп попался на глупой лжи
11:40
Автобус с туристами перевернулся на Кубе
11:22
Житель Петербурга изнасиловал курьера
11:15
Меньшову вынуждают оставить кино и телевидение
11:12
Китай заснял обратную сторону Луны (видео)
11:11
Глумление Собчак над церковью вызвало вопросы
11:09
Постыдное видео крутящейся голой Волочковой появилось в Сети
10:58
Зубная нить оказалась опасна для здоровья
10:57
В аварии с микроавтобусом в Башкирии пострадала школьница
10:56
Порошенко исчез после заявления о порочной связи с Зеленским
10:38
В ДТП с автобусом и лесовозом пострадали дети
10:30
Победитель "Евровидения" кардинально сменил имидж
10:27
Уехавшая из России Лера Кудрявцева резко помолодела
10:24
Лукашенко подло шантажирует Путина самым святым
10:05
В Якутии под лед провалились два бензовоза
09:57
В Сургуте за час "заминировали" два ТЦ
09:55
Судьба принцессы Дианы: самоуверенную Маркл лишили самого главного
09:44
Знаменитый певец плюнул на концерте ребенку в рот (видео)
09:23
52-летняя Наталья Штурм обнародовала "беременное" фото
09:19
В России взлетели тарифы ЖКХ
08:53
При пожаре в Москве пострадал человек
08:47
Пугачева подверглась издевательствам после вскрывшихся сенсационных данных
08:32
Олимпийская чемпионка попала в больницу с жуткой травмой
08:25
Скрипали окончательно пропали в Британии
07:52
Известная актриса скончалась после страшной болезни
07:41
Умер создатель фильма "Матрица"
07:11
Гузеева до последнего оттягивает операцию для страдающей дочери
00:17
Названы шокирующие причины для расставания Прилучного и Муцениеце
23:16
Мягкотелый Трамп подставляет под удар жену
22:04
Солист группы "Корни" рассказал о подлой подставе Первого канала
21:56
Шантаж и угрозы: Лукашенко готов отдать Россию на растерзание Западу
21:48
Натянувшую до пупа трусы Каменских поймали на гнусном обмане
21:43
"Здорова и без инфекций": ухажеру позволили взять справку у Борисовой
21:13
По стопам Сердючки: раскрыт секрет победы Киркорова на "Евровидении"
21:04
Обнародовано последнее желание спившегося Кельми
20:53
В Волгограде пьяный водитель иномарки "взлетел" на забор
20:45
В одной из школ Башкирии произошел пожар
20:37
Украинские корабли рвутся к Крымскому мосту
20:34
Новый любовник увез актрису Бортич на "край света"
20:32
За чей счет дочь Серова отправилась на райский курорт
20:31
Ижевчанин заработал миллион на продаже наркотиков
19:56
На ребенка Харламова и Асмус напали после грандиозного шоу
19:53
После провала на выборах Собчак вновь лезет в политику
19:35
В Набережных Челнах сообщили о заложенных бомбах
19:21
Екатеринбуржец пригрозил взорвать жилой дом
19:20
Свадьба с Уильямом довела Кейт Миддлтон до нищеты
18:47
Под Тюменью насмерть сбили пешехода
18:28
Верник бросил подругу и скрылся в горах после истории с беспределом
18:26
Оскандалившийся с Собчак Виторган разразился грязной матерщиной
18:02
Отравленный Скрипаль жестко подставил Порошенко
17:50
На Украине заявили о полном контроле над Крымским мостом
17:49
"Старый развратник": Борис Смолкин стал любовником молодой красотки
17:48
Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
17:45
45-летняя Высоцкая без макияжа стала сенсацией
17:32
В Москве труп женщины 10 дней разлагался в квартире
17:06
Рудковскую втянули в скандал с наркотиками
16:50
В Керчи 10-летний мальчик провалился в котлован
16:47
Известный артист вспомнил о высохшей от рака Полищук
16:40
"Пузатая" Бузова уделала грудастую Волочкову на Мальдивах
16:20
Мультфильм для скотов: Порошенко сел в лужу после нелепой выходки
16:11
У ТНТ большие проблемы из-за глумления над памятью национального героя
16:07
Знаменитый поэт оставил предсмертную записку и пропал в Москве
15:52
Озорная Варум эротично погладила посох Деда Мороза
15:44
Затравленный Шепелев оправдал грязную выходку солиста группы "Корни"
15:42
Под Москвой 80-летнего мужчину одурачили на 100 тысяч
15:32
"Нужно смириться": Сябитова высказалась о разводе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
У ТНТ большие проблемы из-за глумления над памятью национального героя
Появились данные о расставании Пугачевой и Галкина
Бузову пожалели после подлого обмана Первого канала
"Я потеряла ребенка": вернувшаяся Боня выступила с признанием
Lifestyle

Как превратить хобби в источник дохода

Фото: www.globallookpress.com
Светлана Курако

Светлана Курако блогер

 Маркетолог, эксперт по развитию бизнеса.
Офисная работа с девяти до пяти утомляет и лишает сил – хотя, казалось бы, не приходится заниматься тяжелым физическим трудом. А все дело в том, что ежедневная рутина и монотонность буквально поглощают нашу энергию. Тем не менее, далеко не все готовы рискнуть ими ради собственного бизнеса, ведь постоянное место работы – это стабильность, которую страшно потерять.
прочитано 232 раза

Однако есть немало тех, кто нашел силы отказаться от постоянной зарплаты, чтобы воплотить свои творческие порывы. И их успех доказывает, что работа может не только приносить хороший доход, но и вдохновлять, дарить энергию. 

Зачем нужно собственное дело

Самостоятельный заработок для многих был и остается несбыточной мечтой. А все потому, что люди не ощущают острой необходимости кардинально менять свою жизнь. Чтобы рискнуть и уйти с привычной работы, в первую очередь важно понять, зачем вам это необходимо.

Я оставила офис, потому что осознала – этот труд абсолютно не подходит к моему жизненному ритму. Мне нравится путешествовать и самостоятельно распоряжаться собственным временем, иметь возможность уехать на море не только во время отпуска, но и в любой момент, когда захочется. И дело тут не в зарплате или особенностях работы – мой труд всегда достойно вознаграждался, а деятельность была интересной. Но удовольствия не приносила, а хотелось именно этого.

За свою жизнь я успела поработать в России (Центральный банк РФ) и в Германии, занималась маркетингом и оптимизацией бизнес-процессов. Несмотря на высокую зарплату, мне очень не хватало возможности планировать свою жизнь по собственному расписанию, уделять достаточно времени семье и близким. Именно это и подтолкнуло меня к решению зарабатывать самостоятельно.

Как выбрать занятие по душе

Определяя дело, на котором вы построите бизнес, очень важно выбрать то, которое приносит вам удовольствие. Для меня таким занятием стало рисование картинок. Творчество всегда было связано с радостью и идеально подходило, чтобы сделать его основой для серьезного заработка.

Фото: www.globallookpress.com

Но как все монетизировать? Традиционно рисование воспринимается людьми как хобби, наряду с вязанием, вышиванием и любым другим хэнд-мейдом. И его редко используют для заработка, чаще оно просто является возможностью реализовать свой талант. Но мне помогли знания маркетинга, которые я приобрела на офисной работе, и в итоге прибыль от картинок быстро догнала и даже превысила мою зарплату в компании.

Очень важно, чтобы вы могли монетизировать свою деятельность, поэтому заранее проанализируйте следующие моменты:

  • насколько успешно вы сможете продавать свой продукт через интернет;
  • есть ли у вас навыки и возможность вести собственный блог, канал на YouTube;
  • хорошо ли вы разбираетесь в этом деле, готовы ли давать экспертные оценки и консультации.

А как быть, если у вас десятки идей, и все они настолько интересны, что выбрать одну из них просто невозможно? Воспользуйтесь алгоритмом, который поможет остановиться на одной действительно актуальной и перспективной задумке:

  • запишите все привлекательные для вас бизнес-идеи;
  • определите, какие из них привлекают сильнее;
  • проанализируйте, чем из этого вы готовы заниматься весь день, и даже рутина не оттолкнет вас, и выберите четыре таких идеи;
  • запишите достоинства и недостатки каждой из этих четырех задумок;
  • выберите две наиболее привлекательные.

Окончательный выбор сделайте так: представьте, что вы занимаетесь этим делом уже пять лет день за днем. Наскучит ли оно вам? Будет ли раздражать? По-настоящему ваше занятие – то, в котором не отталкивает даже перспектива рутинных будней. Его и выбирайте, а второе можно оставить в качестве запасного варианта.

От идеи – к бизнес-проекту

Придумать дело – это только первый шаг. Важно суметь его реализовать, заставить приносить доход. Для этого также существует четкий алгоритм:

  • Найдите свой оригинальный продукт, продумайте, кто и почему будет его покупать (целевая аудитория).
  • Создайте уникальное торговое предложение – что-то качественно новое, что будет отличать ваш товар или услугу от подобных.
  • Разработайте собственный бренд, создайте ему репутацию – информируйте потенциальных покупателей о своем продукте и его преимуществах при помощи публикаций в СМИ, сотрудничества с популярными блогерами или на тематических мероприятиях (выставках, семинарах).
  • Ведите страницы в соцсетях, на которых рассказывайте о своем продукте, новинках, интересных фактах.
  • Продвигайте аккаунты и вкладывайте деньги в рекламу.

Фото: www.globallookpress.com

Все это необходимо, чтобы покупатель смог узнать о вас, составить представление об особенностях вашего товара или услуги и захотел их приобрести. Эту схему действий можно дополнять и совершенствовать в зависимости от ваших целей и потребностей, но даже этих шагов достаточно, чтобы запустить первые продажи и привлечь лояльную аудиторию.

Сколько нужно денег для старта

Приятный сюрприз самостоятельного бизнеса – далеко не все проекты нуждаются в стартовом капитале. Если точнее, то 98 % бизнес-идей можно запустить, не вкладывая ни копейки. Если же ваше дело все-таки требует начальных вложений, можно их сократить, уменьшив масштаб идеи. А когда он начнет приносить прибыль, начать постепенно расширяться.

У этого правила есть исключения. Первое из них – реклама, в которую обязательно нужно инвестировать. Эти затраты окупаются очень быстро благодаря существенному притоку клиентов. Второе – обучение, на котором также нельзя экономить. Чем выше квалификация, тем больше ваша маркетинговая ценность, а значит, и прибыль.

Фото: www.globallookpress.com

На собственном опыте могу сказать, что начать дело без стартовых вложений – вполне реально. Я начинала с продажи рисунков на микростоках, куда не нужно вкладывать деньги. Уже через год мне удалось выйти на доход, соизмеримый с офисной зарплатой, а через два года эта цифра уже была вдвое больше. Микростоки и сейчас приносят прибыль порядка 3 тысяч долларов в месяц, хотя я уделяю им не более нескольких минут в день, а основную часть времени занимаюсь другими проектами (например, развитием онлайн-школ).

Перспективы собственного бизнеса

Помимо очевидных преимуществ (финансовая независимость, возможность распоряжаться своим временем и заниматься любимым делом), собственный бизнес имеет и другие плюсы. Это колоссальная победа над собой, своими ограничениями и страхами. Осознавая, что у вас нет границ для роста и развития, вы способны реализовать любую мечту, а это лучшая мотивация, которая только может быть.

Творчество, которое приносит доход – это еще и победа над стандартным мышлением, которое убеждает нас, будто стабильный и достойный заработок возможен только в крупной компании. С каждой новой достигнутой высотой вы научитесь еще сильнее верить в себя. И это правильно – ведь каждый из нас не только имеет право мечтать, но и возможность достигать желаемого.

11 января 2019, 15:36

комментарии

Политика

Россия дает последний шанс отступнику Лукашенко
Пьяный Порошенко поиздевался над нищими украинцами
Трамп попался на глупой лжи
Порошенко исчез после заявления о порочной связи с Зеленским

Шоу-бизнес

Градскому жестко раскрыли глаза на молодую жену
Полиция спасла Муцениеце от разъяренного Прилучного
Перенесший операцию на сердце Садальский задышал
Ужаснувшая своим опухшим видом актриса молит о помощи

Проишествия

"Ты, тварина!" – появилось видео издевательств москвички над ребенком
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя
Акробата Московского цирка во время шоу затоптала лошадь (видео)
Атаковали и взяли в плен: российских моряков захватили пираты

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Постыдное видео крутящейся голой Волочковой появилось в Сети

Балерина без лифчика довела до экстаза
Шоу-бизнес

Судьба принцессы Дианы: самоуверенную Маркл лишили самого главного

Она не может открыто высказать свое мнение
Спорт

Олимпийская чемпионка попала в больницу с жуткой травмой

Спортсменка получила увечье на льду
Шоу-бизнес

Оконфузившаяся Бузова с кольцом на пальце рассекретила мужа

Девушка пришла на ужин в неподходящем наряде

Гороскоп

Гузеева до последнего оттягивает операцию для страдающей дочери
Названы шокирующие причины для расставания Прилучного и Муцениеце
Мягкотелый Трамп подставляет под удар жену
Станет воспоминанием: Меркель предрекли скорый конец

Фоторепортажи

Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
Сбежавшие из страны к иностранным мужьям российские звезды
Главные звезды "Дома-2" похудели до неузнаваемости
Сексуальны и не женаты: до последнего тянувшие с предложением звезды

Спорт

Туктамышева выступила с громким заявлением после болезни
Убийца Тена извинился перед матерью фигуриста
Олимпийская чемпионка попала в больницу с жуткой травмой
Липницкая похвасталась дорогим подарком от Плющенко и Рудковской

Регионы

"Пляски на костях": россиян возмутили спекуляции вокруг взрыва в Магнитогорске
Люди покинули покосившийся Крымский мост
С борта самолета в оперативный штаб: президент России прибыл в Магнитогорск
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru