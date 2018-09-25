Как побороть осеннюю хандру

Мы уверенно шагнули в осень. Совсем скоро, с приходом холодов, организм начнет адаптироваться к новому сезону, будут меняться биоритмы, вызывая сонливость и апатию. И, конечно же, начнут откладываться лишние килограммы на долгую холодную зиму. Но мы говорим "стоп!" хандре, унынию, а главное простым, но таким привлекательным, углеводам.

Здоровый образ жизни и не от такого спасал. Продлим счастливое лето и наш цветущий вид.

Наступление осени – не повод прятаться в пледе с подносом булочек, пирожных и чипсов. Хотя, нельзя отрицать, с холодами организм требует более плотной и калорийной пищи. Калорийной, но не вредной. И не на ночь! Желание съесть чего-нибудь запретного – чистая психология, а не потребность нашего организма. Продолжайте исповедовать правильное.

Не пренебрегайте сезонным питанием, ведь сентябрь богат на самый свежий и полезный урожай: капуста, морковь, баклажаны, инжир и другие полезные овощи, ягоды и фрукты. Пользуйтесь случаем, "овитаминивайтесь"!

Если уж мы заговорили о ягодах, то нельзя не вспомнить об арбузах, которые сейчас в изобилии. Эта ягода богата такими антиоксидантами, как аскорбиновая кислота, каротин, ниацин, тиамин и рибофлавин. Кроме того, в арбузе содержится бесценная фолиевая кислота или витамин В9, без которой человеческое тело не способно нормально развиваться.

Проводите как можно дольше времени на воздухе, ходите пешком с работы, гуляйте по парку под желто-зелеными липами, катайтесь на самокатах и велосипедах, проще говоря – дышите свежим прохладным осенним воздухом.

Не позволяйте душе лениться – запишитесь на курсы по изучению английского, на вождение, йогу или танцы. Не переходите в спящий режим, действуйте!

При снижении активности такого гормона как эстроген, с наступлением осени начинают существенно выпадать волосы. Используйте терапевтические шампуни, бальзамы и эссенции на основе углекислоты, которая стимулирует рост волос и улучшает циркуляцию крови.

После лета под воздействием солнечных лучей кожа становится сухой и шелушится. Наступившая осенняя прохлада – дополнительный стресс для обезвоженной и поврежденной кожи, которой требуется срочная реанимация. Осень – идеальное время для пилингов, скрабов и эксфолиантов.

Восстановить кожу после глубокого очищения поможет деликатное средство, например, сквалановое масло, которое прекрасно впитывается, увлажняет и питает кожу, не оставляя привычных масляных следов. Среди японских модниц сквалановое масло сейчас настоящий must have.

Ухаживать за своей красотой в холода (да и вообще круглый год) рекомендуется не только снаружи, но и изнутри. Последний писк в косметологии – японский морской коллаген или, как его еще называют, белок молодости. Именно этот коллаген максимально близок по структуре с коллагеном человека, поэтому он легко усваивается, восстанавливает эластичность кожи, а также улучшает состояние костей, суставов, волос и ногтей.

И еще… Наступление осени – отличный повод обновить гардероб. Яркое пальто, стильные ботильоны, изящный головной убор… Шопинг – верный источник хорошего настроения. А еще с началом нового сезона рекомендуется менять прическу. Красота спасет от хандры и уныния.