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Lifestyle

Как общество уничтожает личность женщины

Фото: GLOBAL LOOK press
Ирина Богачек

Ирина Богачек блогер

 Психолог-психоаналитик, кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной психологии РГПУ им.А.И.Герцена, ведущая тренингов личностного роста, радиоведущая.
Как часто вам приходится слышать фразы "Ты сегодня какая-то не такая" или "Ты сегодня сама не своя"? Современная женщина ежедневно берет под свою ответственность столько задач, что ее вполне можно сравнить с многоруким богом индийской мифологии Шивой. Ее идентифицируют как продуманную "лайфхакершу", которая знает, как удалить с одежды жирное пятно, без укачиваний уложить ребенка спать и выгодно купить акции Apple или McDonalds. 
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Избалованное благами культуры потребления, общество вылепило свою Пандору, наделенную функциями хлопочущей у плиты хозяйки, заботливой мудрой матери, всепрощающей послушной жены, чувственной изобретательной любовницы, безупречного стратега в рабочем кресле и изысканной модницы с неповторимым эстетическим вкусом. Разумеется, этот список далеко не полный, поскольку требования людей друг к другу, как и аппетиты, постоянно растут, создавая новые шаблоны – "одежки", которые мы вынуждены завести в повседневном гардеробе и по первому требованию примерять на себя. Эдакие разноцветные слюнявчики-"недельки", которые отправляют в стирку по окончании срока эксплуатации и чистыми кладут в ящик до следующего подходящего случая. Так, в современной реальности не только "артист обязан переодеваться", потому что его "смокинг публике надоел", как утверждал герой Костика из комедии "Покровские ворота".

Однако, далеко не все понимают, что состав этих "одежек" продиктован личностными, оценочными суждениями, которые живут внутри нас как призраки, отравляя при этом жизнь окружающих. Они прочно проникают в средства массовой коммуникации, заставляя не только детей, но и взрослых людей неосмысленно перенимать модели поведения, интонации, жесты героев любимых мультфильмов и сериалов.

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko

Однажды мир моды решил, что Клаудиа Шиффер и ее знаменитые параметры, впоследствии "округленные" до 90-60-90, являются идеальными, что побудило девушек переметнуться на сторону пластической хирургии, не задумываясь о уже происходящих психических изменениях. Наблюдая за подтянутыми загорелыми телами актрис, моделей и фитнес-коучей, женщины испытывают чувство вины за свое внешнее несоответствие им: в результате они попадают в девять кругов ада, где главное правило, по выражению Георга Зиммеля, – "быть таким же, как все, но при этом отличаться от остальных".

Это касается не только внешности, но и основных "женских" навыков, к которым приклеиваются стандартные причинно-следственные связи: "пересолила суп – не умею готовить", "не кормлю ребенка грудным молоком – плохая мать", "не смогла получить удовольствие в постели – фригидная" и тому подобные. Таким образом, чувство вины начинает сопровождать женщину перманентно, как синдром "бедной тетушки", о котором писал в своих новеллах Харуки Мураками: человек не видит ее, эту самую тетушку – лишь ощущает ее присутствие. Попадая в такое состояние, он настолько сбивается с привычного ритма, что впадает в забвение, теряет свою "самость".

Подгоняя себя под требования масс, женщина заполняет свой "социальный гардероб" ненужными вещами, с которыми ей потом сложно расстаться – только по той причине, что они нравятся окружающим. Однако, когда вас настойчиво заставляют выбросить любимый растянутый свитер или спортивный костюм и сменить их на обтягивающее платье-футляр с лодочками на тонкой шпильке, согласитесь, внутри возникает известное с детства чувство жалости к любимой игрушке – "одежке". Следом появляется агрессия, поскольку "своя рубашка", как говорится, "ближе к телу", а у вас ее буквально вырывают из рук, подкрепляя действия обвинениями в привычках, от которых срочно необходимо избавляться.

По традиции, под Новый год итальянцы выбрасывают из окон ненужную старую мебель, кухонную утварь и прочие предметы обихода. Как и китайцы, которые смело прощаются с вещами, более не приносящими хозяину чувства радости. Та же схема работает в отношении социальных ролей: навязанные со стороны "женские" цели и задачи приносят удовольствие только первое время, заглушая истинные потребности.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Резко убирая из утреннего кофе сахар или вовсе заменив его ложкой жесткого льняного семени, вы лишь первое время будете чувствовать гордость за свою силу воли, стремление к изящному силуэту и чистой коже – впоследствии, оно будет беспощадно отодвинуто на задний план шоколадными плитками, панкейками со сгущенкой, многослойными пирожными и прочими сладостями. Чем больше вы себя ограничиваете, тем сильнее потом хочется вернуться к любимым хрустящим медовым крылышкам в панировке, а купленную домой беговую дорожку использовать как вешалку для любимых и уютных вещей.

Успешная женщина не должна идти на поводу у капризов общества, мнение которого изменится уже на следующий день: в любой ситуации она остается собой, держа под сиденьем авто запасные вьетнамки, а в бардачке – диск с хитами десятилетней давности. Неважно, что диктует современная мода: если вам неудобно ходить в вакуумном пакете из-под копченой колбасы или мешке из-под картошки, вы не обязаны идти у нее на поводу. Успешная женщина, прежде всего, выделяется из толпы умением "держать марку", созданную своими руками и желаниями: в процессе выпуска собственного парфюма барбадосская певица Рианна следовала главному принципу — "зайдя в комнату, люди должны ощущать, что здесь была Рианна". Именно поэтому важно слушать свое сердце в выборе очередной социальной "одежки", чтобы не ждать момента сбросить с плеч модный колючий свитер, сковывающий ваши движения.

13 сентября 2018, 11:15

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