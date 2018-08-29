На Мальдивах туристам предлагают уничтожить свой загранпаспорт

Мальдивский курорт установил на ресепшен шреддер для уничтожения загранпаспортов. Им может воспользоваться любой, кто не желает покидать райское местечко.

Предложение актуально для гостей курорта Furaveri Island Resort & Spa, которые уже предоставили документ для check-in и оставили данные кредитной карты в качестве гарантии бронирования. Каждый, кто решится воспользоваться шреддером, получит подарок от отеля за смелость: скидку в 30% на проживание, спа и питание.

Многие путешественники при выезде говорят, что они готовы уничтожить паспорт, лишь бы не улетать домой. "Мы решили помочь им осуществить желаемое и установили шреддер, с которым избавление от паспорта – дело одной минуты", – отмечают представители Furaveri Island Resort & Spa. В отеле предупреждают, что уничтожение загранпаспорта – это серьезный шаг, способный в будущем крайне осложнить жизнь гостя, тем более что ближайшее консульство России находится на соседней Шри-Ланке.

Необычное предложение действительно до 31 октября 2018 года.





