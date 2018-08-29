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Lifestyle

На Мальдивах туристам предлагают уничтожить свой загранпаспорт

Фото: GLOBAL LOOK press/Thomas Aichinger
Мальдивский курорт установил на ресепшен шреддер для уничтожения загранпаспортов. Им может воспользоваться любой, кто не желает покидать райское местечко.
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Предложение актуально для гостей курорта Furaveri Island Resort & Spa, которые уже предоставили документ для check-in и оставили данные кредитной карты в качестве гарантии бронирования. Каждый, кто решится воспользоваться шреддером, получит подарок от отеля за смелость: скидку в 30% на проживание, спа и питание.

Фото: instagram.com/furaveriresort

Многие путешественники при выезде говорят, что они готовы уничтожить паспорт, лишь бы не улетать домой. "Мы решили помочь им осуществить желаемое и установили шреддер, с которым избавление от паспорта – дело одной минуты", – отмечают представители Furaveri Island Resort & Spa. В отеле предупреждают, что уничтожение загранпаспорта – это серьезный шаг, способный в будущем крайне осложнить жизнь гостя, тем более что ближайшее консульство России находится на соседней Шри-Ланке. 

Необычное предложение действительно до 31 октября 2018 года.


29 августа 2018, 17:50

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