Названы самые популярные секс-фантазии
Стало известно, какие фантазии о сексе среди американцев являются наиболее распространенными. Оказалось, большинство опрошенных мечтают о групповом сексе. Таких оказалось 89%.
На втором месте в рейтинге – плотские утехи с элементами БДСМ. Большинство мужчин и женщин предпочитают контролировать партнера в постели и рады разнообразию, передает Wall Street Journal. Закрывают тройку лидеров фантазии о сексе в необычных местах – в лифтах и парках.
Также исследование показало, что 79% мужчин в США были бы не против свободных отношений без обязательств. Женщин, предпочитающих подобную связь – 62%.
вот все смотрят русалочку и говорят что ариэль и принц прям объекты секс фантазии. я вас умоляю – вы царя тритона видели ваще или нет— Lois Lane (@Dominastya) 19 ноября 2017 г.
Ранее эксперты выявили признаки "нездорового" секса. Одним из главных они признали чувство вины за отказ удовлетворить потребности возлюбленного. Также специалисты считают неправильной тягу к многочисленным оргазмам за один половой акт.
Как писали Dni.Ru, установлена связь между частотой интимной связи у женщин и их ревнивостью. Выяснилось, что чем чаще они занимаются сексом, тем спокойнее относятся к конкуренции.
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