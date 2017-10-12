Звезда стриптиза раскрыла методы обольщения мужчин

Флирт, игра в обольщение – часть профессии танцовщиц стриптиза. Им волей-неволей приходится подмечать, на что и как мужчины реагируют, общаясь с девушками. За годы работы у них складывается набор правил, которыми девушки пользуются на работе. Главными методами обольщения мужчин с Dni.Ru поделилась звезда эротических шоу Анна Делос.

Будь легкой

Мужчины не любят, когда их "грузят", они невольно ждут радостной и непринужденной атмосферы. Взрослые мужчины зачастую ищут внимания молоденьких девушек еще и потому, что те сохранили свою непосредственность, не будучи обремененными жизненным опытом (как говорится, умножающий познания умножает скорбь). Поэтому больше улыбайтесь. Хорошо, если в вашем взгляде будет немного смешинки и озорства. Наверняка каждая из вас хоть раз в жизни наблюдала, как по улице идет девушка, улыбающаяся чему-то своему. И почти все окружающие, словно зачарованные ее улыбкой, оборачиваются ей вслед.

Больше слушай

В первые встречи с девушкой мужчины, как правило, много говорят. Они могут говорить о своих увлечениях, путешествиях, излагать свои жизненные взгляды. С малознакомым человеком они могут говорить даже о своей работе. Слушайте. Слушайте заинтересованно. Иногда – желательно к месту – задавайте вопросы. Даже если вы знаете о предмете рассказа больше и глубже, чем ваш спутник, не вздумайте его поправлять или уточнять. В случае, если ваше знание не удается скрыть (например, о путешествии), старайтесь поддерживать оценки и эмоции мужчины. Замечательно, когда вы увлечены тем же, чем и собеседник – например, футболом и знаете наизусть всех игроков его любимой команды (почти шутка).

Будь на одной волне с мужчиной

У него может быть радостное возбуждение, легкая печаль, спокойное состояние. Постарайтесь быть с ним в одной тональности, в одном состоянии, может, на полтона ниже. Это правило не отменяет полностью правило первое, но ваша печаль – это лишь отражение его печали, ваша взволнованность – лишь отражение его волнения.

Разделяй его вкусы

Постарайтесь уяснить, какой стиль в одежде (макияже, прическе) у женщин нравится вашему визави. Учтите, даже если он сам предпочитает официальный, деловой стиль, в подобной же одежде он желает видеть свою спутницу?! Важно, чтобы ничего в вашем образе не вызывало отторжения или раздражения. Первоначально это можно выяснить, наблюдая за тем, во что он обычно одет. Полезным будет заглянуть и в его аккаунты в соцсетях: отметить, как выглядит он, его друзья и даже бывшая девушка. Но это правило не должно перечеркивать и отменять вашу индивидуальность.

Добавь прикосновения

Непроизвольные (или имитируемые как непроизвольные) прикосновения, касания пальцев, предплечий, коленей, возбуждают мужскую фантазию и внушают ему надежду на физическое обладание вами в скором будущем. Не забывайте, однако, что у скромной и гордой девушки подобные соприкосновения должны вызывать хотя бы легкое смущение…

Больше адреналина

Не слышали прежде о так называемых адреналиновых свиданиях где-нибудь на горной круче, рафтинге, американских горках? Совместное, пусть и кратковременное пребывание в опасности, сплачивает, порождает в мужчине уверенность (особенно, если вы вели себя с достоинством и не жаловались), что вы надежный спутник. Это как будто вы с ним в разведку сходили, а в разведку, как известно, чуждых не берут.

Юмор в помощь

Замечательно, если у предмета вашего вожделения есть чувство юмора. Тогда вам не сложно будет смеяться вместе над его шутками и каламбурами, оживлять беседу своим юмором и иронией. Если с чувством юмора у вас не ладится (не обижайтесь – это точно шутка), смейтесь тогда, когда смеется ваш мужчина – не прогадаете!

И самое главное…

Если ваш избранник не имеет своего плана покорения и обольщения вас, а только "тащится" от того, насколько вы ему подходите (вы же добросовестно претворяете в жизнь правила?), срочно бегите от него. Вы ошиблись: он не ваш мужчина. Найдите кого-нибудь получше или просто доверьтесь судьбе.