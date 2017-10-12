Звезда стриптиза раскрыла методы обольщения мужчин

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Самбурская добила Бузову флейтой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Екатерина Андреева ошеломила признанием
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Четверг 12 октября
Лента новостей
13:22
Солнцев отбил Бузову у Дробыша
12:59
Жертвы сексуальных домогательств известного продюсера
12:50
В центре Москвы установят памятник Шекспиру
12:49
Британка засудила врача за грубый секс
12:08
Найдено эффективное средство для похудения
12:07
Распухшую российскую актрису увезли в больницу
12:04
Пресс-секретарь Роскомнадзора отправлен под домашний арест
12:00
Больной раком Маккейн доказал неполноценность Трампа
11:57
Закарпатье уходит от Украины вслед за Крымом
11:55
Участница "Битвы экстрасенсов" убита из-за людской озлобленности
11:47
Переходившую МКАД женщину насмерть сбил байкер
11:45
Какие автомобили предпочитают богатые россияне
11:31
87-летний Иван Краско о другом мужчине своей молодой жены
11:13
Басков назвал настоящую причину ухода со сцены
10:58
В Госдуме введен институт спецпредставителей
10:48
В России ввели новые деньги
10:39
Звезда "Дома-2" сделала любовниками шестерых парней
10:27
Голая россиянка куражилась в Доминикане и умерла (видео)
10:19
Вдова Баталова заперлась дома после смерти мужа
10:16
Найдено лекарство от самого опасного вида рака
09:54
Певица Жасмин отметила юбилей без мужа
09:47
На юго-востоке Москвы найдено тело мужчины с пробитой головой
09:41
Певица Жасмин без молодого супруга уехала в Америку
09:37
Известная блогерша занялась сексом в прямом эфире
09:33
В Москве вооруженные налетчики угнали фургон с компьютерами
09:17
Под Москвой автомобиль сбил пешехода с 6-летним ребенком
09:01
Что спасает больного раком Успенского
08:49
Посетитель автосалона угнал Gelandewagen за 11,5 млн рублей
08:42
Неожиданный поворот в битве Максаковой за наследство
08:32
Наглая провокация США взбесила Россию
08:27
Россиян начнут лечить по-новому
22:02
Зачем хитрец Егор Крид пришел на шоу "Холостяк"
22:00
Схватку лося и волка сняли с воздуха (видео)
21:44
Офтальмологи раскрыли простой способ сохранить зрение
21:41
Кортнев устраивает громкие ссоры с молодой женой
21:31
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
21:27
Топ-менеджер устроил дебош при перелете из Москвы в Нью-Йорк
21:09
Никита Белых сделал предложение возлюбленной прямо в суде
21:09
Володин призвал регионы контролировать свои расходы
21:04
Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела
20:45
"Астероид-убийца" оставит землян без яркого зрелища
20:44
Малахов рассказал о пьянстве Чумака
20:22
Шепелев столкнул лбами Меньщикова с женой
20:13
Разъяренная мать избила ребенка на соревнованиях по дзюдо (видео)
20:10
В работе Facebook и Instagram произошел массовый сбой
19:55
Убийца "пьяного" мальчика изменила внешность
19:51
Саакашвили и Тимошенко готовят новый Майдан
19:47
Москвичей напугали жутким ливнем
19:35
На почте в Москве нашли посылки с радиацией
19:34
"Забронзовевший" Эрнст заставил Фадеева вздрогнуть
19:17
В Перми из автобуса выгнали швырявшего деньгами пассажира
19:11
Обнаружена новая уязвимость iPhone
19:07
Украина опозорилась с "колхозным" танком
19:03
В Домодедово пропала продавщица картофеля
19:00
Наряд Пугачевой развалился на куски
18:40
Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок
18:32
Порошенко посоветовали не разевать рот на российские земли
18:19
Хворостовский: Никто тебе не поможет
18:04
Москвичка испортила жизнь режиссеру обвинением в педофилии
18:04
Москва отказалась терпеть выкрутасы Эрдогана
17:45
Меньщиков из "Дома-2" о гнусной лжи жены
17:21
Отец нелестно высказался о Чеховой
17:18
Бердымухамедова оправдали за грубое поведение на встрече с Путиным
16:56
Осин подвергался пыткам
16:54
Госдума взяла на контроль долги регионов
16:53
На Урале вылезшая из унитаза "страшная тварь" напугала семью
16:42
Как воюют в Сирии российские добровольцы
16:41
Актриса Елена Яковлева отрезала себе веки и рассказала о разводе
16:37
Жилье и инфраструктура: что построят в Москве до 2020 года
16:23
Крутой выглядит изможденным на фоне цветущей жены
16:20
Невесту Кузина из "Дома-2" затравили из-за свадьбы
16:10
Власти США покопались в мозгах стрелка из Лас-Вегаса
16:09
При взрыве в Турции погибли люди
16:02
Помор с детьми три года грабил магазины и отделения почты
15:37
На "Битве экстрасенсов" разразился новый скандал
15:31
В Антарктиде обнаружили таинственную дыру
15:26
Каталонцы сыграли похоронный марш ЕС
14:58
Мигрень разрушает российские семьи
14:53
Пресняков спасается от паранойи
14:47
Порошенко отказался продавать Крым
14:44
Исхудавшая Сысоева высказалась об анорексии
14:42
Найден простой способ улучшить работу мозга
14:42
Беременная Снаткина разрыдалась и убежала в туалет
14:29
Названа причина сбоя на оранжевой ветке московского метро
14:28
Госдума занялась вопросом качества питания детей
14:26
Теряющий власть Трамп начнет ядерную войну
14:15
Что случилось с мужем Дианы Шурыгиной
14:06
В Москве прошла ежегодная премия "Лучшее для жизни"
14:06
В России найден способ предсказать развитие рака
14:05
В России автомобилисты научились обманывать страховщиков
13:54
Сергей Захаров даст единственный концерт в Кремлевском дворце
13:37
Солнцев о смерти жены Меньщикова из "Дома-2"
13:24
Почему раздражают собственные дети
13:23
Эрдоган собрался купить Украину по дешевке
13:11
Путин обнял и поцеловал подаренного ему щенка
13:08
Известная актриса задержана в Москве
12:52
Что чаще всего говорят люди во сне
12:42
У магазина на юге Москвы заживо сожгли мужчину
12:37
Бузовой и Шурыгиной дали шанс блеснуть в новогоднем огоньке
12:25
Пенсионеры устроили драку из-за места в московском автобусе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
Богачка Кравец поглумилась над нищетой Семеновой
Отказавшегося от Крыма Ефремова назвали предателем
Мучитель Шурыгиной: Диане от меня не отделаться!
Неожиданный поворот в битве Максаковой за наследство
Пугачева утерла нос Киркорову
Lifestyle

Звезда стриптиза раскрыла методы обольщения мужчин

Фото: GLOBAL LOOK press/Bill Ling
Флирт, игра в обольщение – часть профессии танцовщиц стриптиза. Им волей-неволей приходится подмечать, на что и как мужчины реагируют, общаясь с девушками. За годы работы у них складывается набор правил, которыми девушки пользуются на работе. Главными методами обольщения мужчин с Dni.Ru поделилась звезда эротических шоу Анна Делос.
прочитано 1314 раз

Будь легкой

Мужчины не любят, когда их "грузят", они невольно ждут радостной и непринужденной атмосферы. Взрослые мужчины зачастую ищут внимания молоденьких девушек еще и потому, что те сохранили свою непосредственность, не будучи обремененными жизненным опытом (как говорится, умножающий познания умножает скорбь). Поэтому больше улыбайтесь. Хорошо, если в вашем взгляде будет немного смешинки и озорства. Наверняка каждая из вас хоть раз в жизни наблюдала, как по улице идет девушка, улыбающаяся чему-то своему. И почти все окружающие, словно зачарованные ее улыбкой, оборачиваются ей вслед.

Больше слушай

В первые встречи с девушкой мужчины, как правило, много говорят. Они могут говорить о своих увлечениях, путешествиях, излагать свои жизненные взгляды. С малознакомым человеком они могут говорить даже о своей работе. Слушайте. Слушайте заинтересованно. Иногда – желательно к месту – задавайте вопросы. Даже если вы знаете о предмете рассказа больше и глубже, чем ваш спутник, не вздумайте его поправлять или уточнять. В случае, если ваше знание не удается скрыть (например, о путешествии), старайтесь поддерживать оценки и эмоции мужчины. Замечательно, когда вы увлечены тем же, чем и собеседник – например, футболом и знаете наизусть всех игроков его любимой команды (почти шутка).

Будь на одной волне с мужчиной

У него может быть радостное возбуждение, легкая печаль, спокойное состояние. Постарайтесь быть с ним в одной тональности, в одном состоянии, может, на полтона ниже. Это правило не отменяет полностью правило первое, но ваша печаль – это лишь отражение его печали, ваша взволнованность – лишь отражение его волнения.

Фото: GLOBAL LOOK press/Bill Ling

Разделяй его вкусы

Постарайтесь уяснить, какой стиль в одежде (макияже, прическе) у женщин нравится вашему визави. Учтите, даже если он сам предпочитает официальный, деловой стиль, в подобной же одежде он желает видеть свою спутницу?! Важно, чтобы ничего в вашем образе не вызывало отторжения или раздражения. Первоначально это можно выяснить, наблюдая за тем, во что он обычно одет. Полезным будет заглянуть и в его аккаунты в соцсетях: отметить, как выглядит он, его друзья и даже бывшая девушка. Но это правило не должно перечеркивать и отменять вашу индивидуальность.

Добавь прикосновения

Непроизвольные (или имитируемые как непроизвольные) прикосновения, касания пальцев, предплечий, коленей, возбуждают мужскую фантазию и внушают ему надежду на физическое обладание вами в скором будущем. Не забывайте, однако, что у скромной и гордой девушки подобные соприкосновения должны вызывать хотя бы легкое смущение…

Фото: GLOBAL LOOK press/john rowley

Больше адреналина

Не слышали прежде о так называемых адреналиновых свиданиях где-нибудь на горной круче, рафтинге, американских горках? Совместное, пусть и кратковременное пребывание в опасности, сплачивает, порождает в мужчине уверенность (особенно, если вы вели себя с достоинством и не жаловались), что вы надежный спутник. Это как будто вы с ним в разведку сходили, а в разведку, как известно, чуждых не берут.

Юмор в помощь

Замечательно, если у предмета вашего вожделения есть чувство юмора. Тогда вам не сложно будет смеяться вместе над его шутками и каламбурами, оживлять беседу своим юмором и иронией. Если с чувством юмора у вас не ладится (не обижайтесь – это точно шутка), смейтесь тогда, когда смеется ваш мужчина – не прогадаете!

И самое главное…

Если ваш избранник не имеет своего плана покорения и обольщения вас, а только "тащится" от того, насколько вы ему подходите (вы же добросовестно претворяете в жизнь правила?), срочно бегите от него. Вы ошиблись: он не ваш мужчина. Найдите кого-нибудь получше или просто доверьтесь судьбе.

12 октября 2017, 11:36

комментарии

Политика

Саакашвили и Тимошенко готовят новый Майдан
Порошенко посоветовали не разевать рот на российские земли
Каталонцы сыграли похоронный марш ЕС
Теряющий власть Трамп начнет ядерную войну

Шоу-бизнес

Солнцев отбил Бузову у Дробыша
Пересильд отказалась говорить о свадьбе с Учителем
Распухшую российскую актрису увезли в больницу
Участница "Битвы экстрасенсов" убита из-за людской озлобленности

Проишествия

Рестлер свернул шею после прыжка с 12 метров (видео)
Что погубило российских летчиков в Сирии
Новый "битцевский маньяк" поставил на уши Москву
Экстрасенс Аллан Чумак умер в Москве

Lifestyle

Что спасает больного раком Успенского
Порноактер из "Матильды" испугался ехать в Россию
Как книги вдохновляют на перемены в жизни
Вышел трейлер новой части "Звездных войн"
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" сделала любовниками шестерых парней

Участница телестройки оказалась коварной искусительницей

Шоу-бизнес

Басков назвал настоящую причину ухода со сцены

По словам артиста, у него "кончился завод"
Шоу-бизнес

87-летний Иван Краско о другом мужчине своей молодой жены

Актер дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Распухшую российскую актрису увезли в больницу

У артистки началось заражение крови

Гороскоп

Зачем хитрец Егор Крид пришел на шоу "Холостяк"
Литвиновой отказали в свадьбе
Гороскоп с 9 по 15 октября
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем

Фоторепортажи

Наряд Пугачевой развалился на куски
Крутой выглядит изможденным на фоне цветущей жены
Меркель подурачилась с Макроном
Роскошная Чиповская утерла нос бледной Снигирь

Спорт

Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок
Фуркад пристыдил Губерниева
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным
Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров

Регионы

Убийца "пьяного" мальчика изменила внешность
Разъяренная мать избила ребенка на соревнованиях по дзюдо (видео)
На Урале вылезшая из унитаза "страшная тварь" напугала семью
Таксист спас изнасилованную девушку от смерти
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru