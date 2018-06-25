Стоит ли верить в любовь с первого взгляда

Романтики живут всю жизнь с верой в высокие чувства, скептики же утверждают, что любовь – это выдумки, циники просто посмеиваются. Так что это за особое явление и есть ли оно в действительности?

Если всю жизнь рационально смотреть на события, явления, поступки и чувства, искать смысл в каждом действии, то вера в чудо уйдет куда–то очень далеко, примерно как вера в Деда Мороза в детстве. Такой человек перестает ждать всего необычного, для него за каждым поворотом – все ясно и понятно. Но сами чувства не поддаются рациональному объяснению, они вспыхивают как Сверхновая, открывая для человека грани неизведанного.

Любовь сама по себе является неизученной стороной эмоциональных проявлений, а если пробуждается в душе с первого слова или взгляда, то это равносильно волшебству и не требует логических объяснений. В действительности все просто: если к вам пришло такое чувство, то вам повезло – вы встретили человека всей своей жизни, того, кто предназначен свыше.

Моя работа всегда была связана с людьми, с их судьбами и счастьем. Много историй прошло перед глазами, ряд из которых связан именно с этим внезапным светлым чувством.

Сергея всегда отличал веселый нрав и умение общаться с людьми. Он легко вписывался в любую компанию, покорял своей общительностью и позитивом. Но из–за полноты личная жизнь Сергея не складывалась. До тех пор, пока он не встретил Милу. Девушка ему понравилась сразу – настоящая Дюймовочка, которую хочется оберегать и дарить ей нежность. Но Сергей на нее сразу не произвел впечатления – в своих мыслях Мила видела рядом с собой высокого и статного красавца, а не полного, пусть и симпатичного мужчину. Знакомство с Сергеем она рассчитывала ограничить чаепитием в кафе, но беседа затянула ее, Мила словно растворилась в Сергее, перестала замечать его внешние недостатки, они просто перестали для нее существовать. Был только он – его взгляд и голос. С того самого спонтанного свидания Сергей с Милой не расставались, и они очень счастливы.

А Светлана была очень щепетильна в выборе мужчин. У нее существовал свой кодекс, согласно которому ее идеальный мужчина и должен был себя вести. Там было все, от манеры говорить до образования и работы. Ее требований не выдерживал ни один мужчина, ведь таких, как ей хотелось, не существует. Проецирование своих желаний на реальных людей, попытка их перестроить приводила Светлану к постоянному фиаско в отношениях, хотя мужчины готовы были на многое ради нее. Но корона королевы красоты слишком давила, чтобы Светлана делала исключения ради некоторых мелочей. Продолжалось так до тех пор, пока ее однажды не разбудил ночной телефонный звонок. Владимиру накануне прислали фото Светланы, а он в это время находился во Франции по рабочим делам. Деловой и активный Владимир отличался многими положительными качествами, но тактичность не относилась к числу его достоинств. Он восторженно рассказывал Светлане о том, какое впечатление она на него произвела, и говорил, что немедленно вылетает в Москву, чтобы встретиться с ней. Он говорил так, что Светлана даже не могла возразить – ей было одновременно смешно и удивительно интересно. Незнакомец заинтересовал Светлану настолько, что она сама не заметила, как согласилась на свидание следующим вечером. В течение дня она не могла отпустить мысли о предстоящей встрече, ждала, словно ей было всего 15 лет. Владимир оказался и на четверть не подходящим под ее кодекс, она не знала, чего ей ждать от него в следующую минуту. Они гуляли всю ночь, просто держась за руки, говорили на разные темы, любовались ночной Москвой. Владимир проводил Светлану домой, пожелав приятного отдыха, а через час появился с огромным букетом цветов и красивым кольцом. Девушка неожиданно для самой себя приняла предложение руки и сердца, и вот уже восемь лет они живут душа в душу, благодаря судьбу за подаренное им счастье.

Любовь с первого взгляда – порыв, смятение, восторг и легкость. Это та смесь чувств, которая может появиться не всегда и не у всех. Одним надо идти к чувствам через тернии, другим жизнь преподносит сюрпризы в виде слова или взгляда, как сигнала к чувствам. Смотрите на людей, улыбайтесь им, ведь если вы еще одиноки, за поворотом вас может встретить то светлое и прекрасное чувство, имя которому Любовь.