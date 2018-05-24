Египет нелепо похвастался украинскими приезжими перед Россией

Министр торговли Египта Тарек Кабиль заявил, что отказ России от авиасообщения с курортами республики не повредил ее экономике. По словам чиновника, потери компенсировал рост числа туристов с Украины и из Германии.

Кабиль назвал страны, которые позволили укрепить туристическую отрасль Египта. Министр добавил, что возобновление авиасообщения с Россией зависит от последней.

Пока регулярные рейсы выполняются только между столицами двух государств. По данным чиновника, снижение потока российских туристов не отразилось на доходах торговой отрасли Египта и на его экономике в целом, пишет РБК.

Также Кабиль убежден, что уменьшить отрицательный эффект от сокращения количества приезжих из России помогли другие сферы. Большая часть экономики республики приходится на промышленность.

Египетские власти не обеспокоены влиянием санкций США на взаимодействие с Россией. "Это может открыть новые перспективы и возможности для сотрудничества между двумя странами", – отметил Кабиль.

Напомним, что Россия приостановила полеты в Египет после крушения в 2015 году самолета компании "Когалымавиа", который следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 217 российских туристов и семь членов экипажа.