Египет назвал цены на туры для россиян

Отдых на египетских курортах обойдется россиянам дороже, чем раньше. Цены на туры озвучили в Союзе туристических палат североафриканской страны.

Цены на путевки в Египет для россиян начинаются от 650 долларов за человека. В Каире прилагают все усилия, чтобы предложить российскому туристу такую программу, которая полностью удовлетворяла бы его пожеланиям.

"Как ожидается, стоимость недельной поездки с размещением в гостинице уровня четыре звезды с авиаперелетом из Москвы в Каир и обратно будет начинаться от 650 долларов", – сказал замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль.

Представитель египетской туриндустрии отметил, что рынок находится на этапе переформатирования: появляются новые туристические программы и реанимируются старые. "Мы пытаемся добиться того, чтобы российский турист смог насладиться поездкой, заплатив при этом приемлемую цену", – цитирует Хелиля РИА Новости.

Туризм – один из главных источников поступления валюты в казну Египта. Однако более двух лет назад было прервано прямое авиасообщение между Москвой и Каиром: причиной стало крушение самолета с российскими туристами в небе над Синайским полуостровом.

По данным властей, до этого ЧП туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. Россия занимала первое место по числу приезжающих в Египет, на втором и третьем стояли Великобритания и Германия, за ними следовали Италия и Франция.

Москва и Каир договорились возобновить авиасообщение между столицами 1 февраля 2018 года. Вопрос открытия чартерного прямого авиасообщения между Россией и курортными городами Хургадой и Шарм-эль-Шейхом будет обсуждаться в апреле.

Накануне стало известно, что продажа туристических путевок в Египет для россиян начнется после новогодних праздников. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, путевки обойдутся в 35-40 тысяч рублей с человека.

В стоимость будет включено проживание в трехзвездочном отеле с питанием по системе "все включено", а также трансфер из аэропорта Каира на автобусе. Добираться до Хургады и Шарм-эль-Шейха путешественникам придется на автобусах в течение семи часов. Можно будет воспользоваться чартерными авиарейсами – в таком случае стоимость путевки увеличится примерно на 12 тысяч рублей.