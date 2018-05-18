44-летняя Хайди Клум вышла в свет с молодым любовником

Хайди Клум в очередной раз доказала, что после 40 жизнь только начинается. Расставшись с певцом Силом, супермодель пустилась во все тяжкие и стала крутить романы с парнями, которые на порядок моложе нее.



Новый бойфренд дивы и вовсе младше нее на 16 лет. В этот раз манекенщица завязала отношения со своим соотечественником – гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулицем.

Сначала многие злорадствовали: мол, эти отношения не продлятся долго. Однако злые языки ошиблись.

Совсем недавно статус пары подтвердился официально. Хайди впервые вышла в свет в сопровождении молодого возлюбленного, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Клум и Каулиц появились вместе на красной дорожке Каннского кинофестиваля и позировали фотографам, держась за руки. Пара моментально привлекла к себе внимание общественности, ведь Хайди была одной из ведущих благотворительного вечера.

Влюбленные встречаются с марта 2018 года, и с каждым днем их чувства становятся сильнее. Скорее всего, юбилей модели они встретят вместе – 1 июня Клум исполнится 45 лет.

До Тома Хайди состояла в отношениях с 31-летним арт-дилером Вито Шнабелем. Они были вместе три года и казались идеальной парой.

Ходили слухи, что молодой возлюбленный не был верен своей девушке. В 2017 году папарацци застали его в объятиях бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой, а позже – целующим длинноногую брюнетку в лондонском такси.

Клум рассталась со Шнабелем в сентябре прошлого года, когда тот оказался замешанным в скандале с наркотиками. Возможно, теперь модель нашла мужчину с более серьезными намерениями.