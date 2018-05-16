Рецепт дальневосточного молочного супа
Вам понадобится: 300 граммов филе рыбы (нерка, палтус), 100 граммов мяса краба, 150 граммов кальмаров, 6 картофелин, 50 граммов лука-порея, 1 морковь, 1 помидор, 2 ст.л. растительного масла, 50-100 мл сливок, соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления
Нарезаем картофель на небольшие дольки и отправляем в кипящую воду. Помидор ошпариваем, снимаем кожицу и нарезаем дольками. Шинкуем лук, на крупной терке натираем морковь. Овощи обжариваем на растительном масле до золотистой корочки.
Поджарку отправляем в суп, солим, перчим. Добавляем нарезанный кольцами кальмар и порубленное мясо краба. Провариваем пару минут и добавляем рыбное филе, нарезанное кубиками. Перемешиваем и влиливаем сливки, предварительно разогретые на огне. Варим несколько минут и суп готов.
Время приготовления блюда – 50 минут.
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