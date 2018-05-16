Правила поведения блондинок во время летнего отпуска

Пришла пора отпусков, и многие собираются на море. Красивый загар и выгоревшие волосы радуют многих, но только не блондинок. Как уберечь светлые локоны от воздействия солнца и соли, сохранить цвет и здоровье волос, Dni.Ru рассказала известный московский колорист, специалист по правильному блонду Ксения Шпурик.



Перед походом на пляж обязательно наносить термозащиту – ту, которую вы привыкли использовать дома перед укладкой феном или утюжком. С популярными разрекламированными маслами c SPF блондинкам нужно быть очень острожными – есть опасность нечаянно "прожарить" волосы на палящем солнце, что пагубно отразится на их состоянии. Дело в том, что под воздействием светила масло нагревается и сохраняет тепло долгое время, и, даже если вы ушли в тень или надели панаму, волосы получают сильнейший термоудар.

Во время купания в море не фиксируйте волосы с помощью металлических шпилек. Они окисляются и могут оставить ржавые пятна на шикарном блонде. Используйте только пластиковые заколки!

Публикация от Стилист, Колорист Москва (@ksenia_shpurik) 27 Апр 2018 в 8:21 PDT

После купания в море не нужно закутывать волосы в полотенце, так как корни волос под фиксацией влажного полотенца запомнят нежелательное положение, и добиться нужного объема в дальнейшем будет намного сложнее. Просто слегка отожмите мокрые волосы, наклоните голову, перекиньте их вниз просушите у корней, расправляя руками в разные стороны. Морской ветер и теплый летний воздух способны подарить шевелюре естественный объем, который будет держаться долго.

Практически все женщины перед поездкой на каникулы наводят в салоне полный марафет. Но обладательницам обворожительного блонда стоит запомнить: после процедуры осветления волос на восстановление их структуры уходит порядка двух недель. Поэтому дайте им отдых. Постарайтесь не делать укладки на плойку или утюжок.

В отпуске особое внимание стоит уделить правильному подбору шампуня, кондиционера и маски и, если волос окрашен, необходимо использовать качественные, специализированные средства, желательно одного бренда. Все остальные средства быстро "вымывают" оттенок и не обладают свойствами, необходимыми для полноценного ухода за окрашенными волосами. И главное помните: не стоит расчесывать мокрые локоны – в этом состоянии они наиболее уязвимы.





