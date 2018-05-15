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Lifestyle

5 любимых курортов знаменитостей

Леонардо Ди Каприо. Фото: Dni.Ru
Хотите отдохнуть хорошо – следуйте за знаменитостями. Они наверняка знают, где находятся лучшие пляжи и самые живописные курорты. И зачастую это массовые направления, куда можно легко купить пакетный тур с перелетом и проживанием. 
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При этом не обязательно следовать выбору звезд от и до: немного сдвинув даты каникул и подобрав более демократичный отель, можно отдохнуть в роскошном месте за вменяемые деньги. Специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata рассказали Dni.Ru, какие направления востребованы у знаменитостей.

Роскошный отдых для всех – в Турции

Турция – это, казалось бы, самое популярное и востребованное массовое направление. И знаменитостей здесь можно встретить разве что во время гастролей на концертах в ночных клубах. Однако это ошибочное мнение. В Турции есть разные курорты, и один из самых роскошных – Бодрум.

Именно здесь находятся лучшие гольф-поля и отели с безупречным сервисом. Неудивительно, что в Бодрум частенько приходит на яхте Роман Абрамович, здесь регулярно проводят время Наоми Кэмпбелл, Линдси Лохан  и Криштиану Роналду. Конечно, останавливаются они в роскошных отелях вроде пятизвездочного Kempinski, расположенного на холме с видом на море. Отель привлекает не только своими видами и частным пляжем, но и SPA-центром, обладателем престижных наград в области индустрии красоты. Также селебрити любят отель сети Mandarin Oriental с видом на Парадайз-Бей.

Турецкие омолаживающие и оздоравливающие процедуры также считаются одними из лучших в мире. Их уже успели попробовать Келли Брук, Кейт Мосс и Джон Гальяно. Гостям предлагают горячие ванны и массажи под звездным небом, а после процедуры наливают чай на террасе с видом на рощи с оливковыми деревьями.

Криштиану Роналду. Фото: Dni.Ru

Достоинства бодрумских пляжей оценили в свое время и звезды Голливуда первой величины Том Хэнкс, Дастин Хоффман и Ума Турман.

Турция – относительно недорогая страна. Поэтому 50 тысяч рублей вполне хватит, чтобы улететь в конце апреля вдвоем в Бодрум в отель 4* с завтраками и ужинами.

Пляжи и шампанское на греческих островах

На греческих островах, помимо роскошных пляжей, везде можно прикоснуться к древнейшим культурным ценностям. Неповторимая аура земли привлекает знаменитостей с небанальными запросами. В прошлом году на острове Корфу в поместье баронов Ротшильдов отдыхали принц Чарльз с супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской. Большой любитель греческих островов и кутюрье Джорджио Армани. Он регулярно бороздит Средиземное море на собственных яхтах ценовой категории "плавающий дворец".

Знаменитости, которые не хотят ограничиваться обществом цикад, едут на самый дорогой из греческих островов – остров-клуб Миконос. Здесь видели Леонардо ди Каприо и Михаила Прохорова, Вупи Голдберг и Джона Бон Джови. Элтон Джон вообще купил себе на острове виллу, а Линдси Лохан с размахом праздновала в одном из роскошных отелей свое 30-летие.

В пик сезона здесь отдыхает публика с достатком: местные вечеринки на пляжах и в ночных клубах знамениты фонтанами из шампанского Moёt. Самые престижные отели уровня Santa Marina Resort & Villas находятся в бухте. В высокий сезон в таком отеле номер категории делюкс с видом на море стоит около 4000 евро за ночь с ежедневным обслуживанием, цветами и шампанским в день прилета.

Туры на Миконос из Москвы стоят около 300 000 рублей на неделю для двоих – в те самые отели, где в лобби или на пляже можно увидеть знаменитостей. Однако сюда можно попасть и за меньшие деньги, например, приобрести недельный тур в середине мая на Крит буквально за 36 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием в отеле 2*, а оттуда можно отправиться на Миконос с экскурсией.

Густые пальмы Майорки

Балеарские острова, принадлежащие Испании, всегда притягивали знаменитостей. Причем многих селебрити интересует не столько скандальная Ибица, сколько соседний остров Майорка. На его просторах среди пышных пальмовых зарослей скрыться от папарацци намного проще, чем на развязном острове ночных клубов. Более того, на Майорке гораздо больше живописных мест, где можно поставить яхту.

Мода отдыхать на курортах Майорки появилась еще в XIX веке. В деревне Вальдемосса открыт дом-музей, где проживали Фредерик Шопен и его возлюбленная Жорж Санд. Вдохновлялась местными пейзажами и Агата Кристи. Регулярно прилетают на Майорку звезды XX века – Хулио Иглесиас и Бриджит Бардо. Отпуск на Майорке проводили актрисы Эль Макферсон и Сальма Хайек, принц Гарри вообще прилетает сюда чуть ли ни каждый год повеселиться с живущими на острове друзьями. Многие селебрити приобрели на побережье острова недвижимость.

Принц Гарри. Фото: Dni.Ru

В горах Серра-де-Трамунтана расположена вилла Se Estaca голливудских звезд Майкла Дугласа и его супруги Кэтрин Зета-Джонс. На несколько месяцев в деревушку Дейя прилетает отдохнуть от съемок бывший Джеймс Бонд Пирс Броснан. И все же главными знаменитостями на острове являются члены королевской испанской фамилии. В предместьях столицы Пальма-де-Майорка расположен дворец Маривент – летняя резиденция Хуана-Карлоса. И каждый год царственные особы проводят здесь отпуск. Сами жители Майорки гордятся своим земляком – знаменитым тенистом Рафаэлем Надалем, который родился здесь и часто прилетает на родину, чтобы поиграть в гольф.

Несмотря на обилие знаменитостей и фешенебельных отелей, на Майорке можно отдохнуть, не переплачивая за комфорт. Например, в конце мая можно улететь на Майорку на неделю вдвоем всего за 47 тысяч рублей, если, конечно, есть шенгенская виза.

Звезды Карибского моря

Звездный десант, начиная с 1970-х годов, регулярно высаживается на Карибском побережье. Со временем появились здесь и знаменитые резиденты. В Доминиканскую Республику, как к себе домой, больше двадцати лет приезжает крестный отец латин-попа Хулио Иглесиас. Он здесь не только отдыхает, но и занимается бизнесом на курорте Пунта-Кана. Хулио и его друг, местный уроженец дизайнер Оскар де ла Рента, стали совладельцами роскошного отеля Tortuga Bay, правда, до октября 2018 он находится на реновации, зато открытие обещает быть громким. Хулио Иглесиас также является совладельцем местного аэропорта, третьего по количеству пассажиров в Карибском бассейне.

Помимо коралловых рифов и белых пляжей, Доминикана славится полями для гольфа, а где хороший гольф, там и бизнес, и политика, и деньги. На гольф-полях Доминиканы, к примеру, видели Дональда Трампа с клюшкой еще задолго до того, как он перебрался в Овальный кабинет. Говорят, нынешний президент США играет в гольф в четыре раза чаще, чем среднестатистический гольфист. Может, поэтому десять лет назад он стал одним из инвесторов строительства в Доминикане курортного городка для богатых Кап-Кана с мариной, гольф-клубом и казино имени самого себя?

Дженнифер Лопес. Фото: Dni.Ru

Еще одно любимое место знаменитостей – закрытый курорт Каса-де-Кампо в провинции Ла-Романа, своеобразный Диснейленд для состоятельных людей. На его территорию простой смертный может попасть, только купив билет для посещения местной достопримечательности – города художников Альтос-де-Чавон. В местной церкви венчались Луис Альфонсо, герцог Анжуйский, с венесуэльской наследницей Марией Маргаритой и Майкл Джексон с Луизой Пресли. Здесь же видели Рианну, Джей Зи и Бейонсе. В начале своего романа на частной вилле категории люкс отеля Casa de Campo Resort & Villas стоимостью 10 000 долларов за ночь отдыхали Дженнифер Лопес и Алекс Родригес.

Тур в Доминиканскую республику на двоих, скажем, в середине июня будет стоить порядка 110 тысяч рублей – с прямым перелетом из Москвы и проживанием по системе "все включено", очень популярной на Карибах.

Запретные плоды Сейшел

На Сейшелах растет пальма, на которой вызревают орехи весом 25 килограммов – самые крупные плоды в растительном мире. По одной из версий, сейшельская пальма – это и есть знаменитое библейское древо познания добра и зла. Неудивительно, что эти райские места занимают первое место в рейтинге звездных молодоженов.

В 2011 году здесь во время медового месяца прятались от посторонних глаз принц Уильям и Кейт Миддлтон. Это был не первый визит молодой королевской четы и, надо полагать, не последний. В 2014 году самый убежденный холостяк Голливуда Джордж Клуни привыкал на Сейшелах к новой жизни после женитьбы на красавице Амаль Аламуддин. Сюда их, кстати, отправил друг семьи Брэд Питт. С той же целью в 2002 году на острова привез свою молодую жену сэр Пол Маккартни. Все пары отдыхали на частном острове Норт, где гекконы и черепахи встречаются чаще, чем люди с профессиональными фотокамерами.

Папарацци на острове вне закона. И, разумеется, такая беспрецедентная конфиденциальность стоит денег. Сервис местных отелей всегда на высоте. К услугам богатых, знаменитых и влюбленных – солнце, воздух, вода и президентские виллы площадью 450 квадратных метров. В июле стоимость недельного проживания на такой вилле с перелетом обойдется около 2 500 000 рублей, на вилле вдвое большей площади —11 000 000 рублей.

Недельный отдых на двоих в середине июня на острове Маэ, одном из самых популярных среди Сейшельских островов, в отеле 2 звезды обойдется в 136 тысяч рублей. И на пляже вы наверняка кого-нибудь узнаете. 

15 мая 2018, 15:19

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