У любителей селфи обнаружили новое психическое расстройство

Глаза, как из снэпчата (Snapchat) – новый тренд в мировой косметологии. Эксперты Британской ассоциации эстетической и пластической хирургии пришли к выводу, что фотофильтры популярных интернет-приложений меняют современные эталоны красоты.

Пациенты клиник красоты все чаще готовы лечь на операционный стол, чтобы в реальной жизни выглядеть, как на селфи. Если раньше все мечтали походить на звезд Голливуда, то теперь приносят на прием к пластическим хирургам собственные фотографии, обработанные при помощи мобильных программ.

Лидер среди таких приложений – снэпчат, изначально изобретен для быстрого обмена фотографиями, но девичьи сердца программа покорила своими дополнительными функциями. Встроенный фоторедактор дает практически безграничные возможности ретуширования снимков. Приложение позволяет не только исправить световые огрехи, увеличить контраст или поднять насыщенность цвета. С помощью бьюти-фильтров любой человек всего за несколько секунд может скорректировать фигуру, убрать синяки под глазами и даже изменить цвет и форму лица. Но особую любовь у пользователей соцсетей завоевали неестественно большие глаза, как у диснеевских принцесс. Причем этот спецэффект оказался настолько популярным, что многие, мечтая так же выглядеть в реальности, решили с помощью пластики лица воплотить в жизнь виртуальный образ.

Публикация от Парикмахер НН (@tanuha1083) 17 Апр 2018 в 2:46 PDT

Недавно новый тренд добрался и до России. По словам пластического хирурга Андрея Ковынцева, к нему уже не раз обращались с просьбами сделать "глаза из снэпчата". Однако своих пациентов медик всегда предупреждает о негативных последствиях подобных перевоплощений. "Однозначно я отказываюсь от таких просьб. Если пациент хочет именно мультяшные глаза, точь-в-точь, как в известном мобильном приложении, то для этого необходимо полностью ломать глазную орбиту и срезать веко. Ни один здравомыслящий человек на это не пойдет. Но дело даже не столько в здравом смысле, сколько в функциональности этой затеи. Если хирургическим путем увеличить глаза до таких размеров как в снэпчате, то пациент попросту не сможет их закрыть. Для этого не хватит объема ткани верхнего века", – говорит хирург.

Эксперт отмечает, что в современной эстетической медицине существуют доступные и более безопасные методы сделать взгляд выразительным и открытым. С помощью пластической операции можно немного увеличить или изменить разрез глаз, убрать избыток верхнего века, если он есть, или слегка приподнять брови. "Для подобного эффекта можно обойтись простой эндоскопической операцией или даже инъекциями ботокса, - считает Андрей Ковынцев. – Цветные линзы и правильно подобранный макияж после такого комплекса мер будут очень кстати и дополнят мультяшный образ. Глаза визуально станут больше, а взгляд выразительнее".

Впрочем, одними глазами дело не обходится. Ради лайков в интернете люди готовы полностью перекраивать свои лица. Жительница Великобритании Люси О’Грэди из-за своей страсти к сэлфи изменилась до неузнаваемости. Женщине так понравилось, как она выглядит на отредактированных в снэпчате снимках, что она решилась на пластические операции. Сделала пластику носа, исправила форму подбородка, изменила разрез глаз и увеличила губы. При этом, каждый новый образ не вызывал у нее удовлетворения. Остановилась Люси только тогда, когда поняла, что жажда изменений превратилась в настоящую зависимость, а на хирургические вмешательства она тратит почти все свои деньги.

Психологи уже внесли селфи-манию в разряд психических расстройств и обозначили ее новым термином – дисморфия селфи, или цифровая дисморфия, то есть, ненависть к собственному телу на фото и видео.

Клинический психолог Люция Сулейманова отмечает, что чаще всего подобные отклонения развиваются у неуверенных в себе людей. "Это первая стадия непринятия себя, которая приносит человеку большое количество внутренних страданий, – рассказывает специалист. – У таких людей изменено адекватное восприятие собственной личности. Однажды вбив себе в голову, что нос велик и некрасив, такой человек на любом своем снимке упорно будет видеть огромный уродливый нос. Мобильные приложения дают ему возможность стать ближе к стандартам красоты, почувствовать себя особенным, желанным и любимым. Производители снепчата очень хорошо продумали маркетинговый ход. Он рассчитан на быстрый результат. Хотите глазки, как у русалочки? Пожалуйста, вот вам такие глазки".

Страдающих цифровой дисморфией людей подстегивает и то, что обработанные селфи набирают значительно больше лайков, чем фотографии без фильтров. В результате, это еще больше увеличивает разницу между виртуальной и реальной внешностью. Такое несоответствие собственным идеалам может приводить к депрессии, нервным срывам или заставить человека постоянно переделывать себя.

Публикация от Noemi (@noemi_serra89) 17 Апр 2018 в 4:09 PDT

Вопрос, почему сэлфиманы вечно не довольны собой, заинтересовал даже американских ученых. Исследователи из Рутгерского Университета создали математическую модель, которая помогла раскрыть этот секрет. Оказывается, все дело в оптической иллюзии. Во время обычной портретной фотосъемки, объектив фотоаппарата расположен от лица модели на расстоянии около полутора метров. А когда мы делаем так называемый "самострел" или "себяшку", камера находится слишком близко, всего в 30-40 сантиметрах от лица. Возникает эффект кривого зеркала из-за этого черты искажаются. Например, нос выглядит на 30% больше, чем есть на самом деле. При этом глаза визуально уменьшаются на столько же, а подбородок кажется массивнее. Это и есть те самые недостатки, которые так часто пытаются исправить любители селфи с помощью пластической хирургии.

Жить в мире виртуальных иллюзий, теряя собственную индивидуальность и подгоняя себя под навязанные стандарты, или научиться ценить себя не только за внешность – выбор за каждым.