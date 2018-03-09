Главные события Москвы с 9 по 15 марта

Еда Путешествия Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Пятница 9 марта
Лента новостей
15:40
Совет на выходные
14:57
В Подмосковье три человека погибли от отравления газом
14:38
Обрюзгший Серов вызвал отвращение
13:37
Весеннее наступление
13:18
Знаменитый спортсмен умер в 35 лет
12:57
Странный Ефремов весь спектакль материл зрителей
12:21
У победившей рак звезды "Дома-2" новое горе
11:58
Нюша поразила откровенным нарядом в Кремле
11:51
На юге Москвы загорелся рынок
11:18
Больная Толкалина заговорила об избиении
10:51
Конвульсии Волочковой на сельской дискотеке рассмешили народ
10:37
Дочь Панина шокировала видео после "бегства" из России
10:15
Валерия обставила Орбакайте на шоу Юдашкина
18:40
Почему секс-скандал с Ванштейном потерпел фиаско
18:18
Степаненко болезненно похудела
17:53
Бузова назвала мужчину мечты
17:51
Загулявшие после школы девочки поставили Самару на уши
17:22
Охранник Порошенко покончил с собой в его доме
17:14
Ирена Понарошку не скучает после расставания с мужем
16:46
Известный российский режиссер умер перед своим днем рождения
16:36
Жуткой истории с мешком отрубленных рук под Хабаровском нашли объяснение
16:09
Заговаривающемуся Порошенко поставили неутешительный диагноз
15:48
Камеры сняли взрыв машины бизнесмена в Ростове
15:37
Чудесное спасение черепахи от стада слонов попало на видео
15:25
Оплеванная Киевом Собчак заявила о глупости украинцев
15:01
Самбурская прилюдно набросилась на Боню
14:37
Невеста принца Гарри отказалась от веры перед свадьбой
14:19
На АЭС в Швейцарии произошло ЧП
13:58
Лизу Пескову охватила оторопь после нападения
13:43
Под Хабаровском нашли мешок отрубленных рук
13:32
Кто из знаменитых мужчин родился 8 марта
13:03
Участника "Битвы экстрасенсов" арестовали в Петербурге
12:28
Российский актер признался в драках с женой
12:08
В России запрещена контактная притравка
11:53
Анна Семенович напивается после нападок критиков
11:30
Погибший в Сирии военный обещал невесте вернуться на праздники
11:00
Волочкова поставила себя выше королевской семьи
10:20
Поклонники проводили бегущего из России вместе с дочерью Панина
10:03
"Людей рвали на части": в давке в центре Москвы погибли 800 человек
21:58
Что нужно знать о фильме "Девчата"
21:55
Олигархи добиваются Ани Лорак
21:54
Новые подробности любовной истории больного Караченцова
21:31
Умер знаменитый диктатор
21:14
Волочкова сенсационно отказалась от 22 квартир
20:42
Киев мелко мстит за поражение в газовой войне
20:38
Опозоренной Собчак запретили въезд на Украину
20:10
Безумные регионы: семиклассники устроили погром на кладбище под Нижним Тагилом
19:53
Москвич получил удар ножом в шею во время дерзкого налета
19:20
К чему снятся похороны
19:16
Бузовой поставили неутешительный диагноз
19:12
Поцелуй Путина: Что известно о прекрасной незнакомке президента
18:43
Обиженная на Россию Ахеджакова получила предупреждение
18:13
Как все успеть
18:06
Садальский испугался разоблачения семейной драмы у Малахова
17:54
Предвыборный позор Собчак
17:33
Назван самый опасный город мира
17:18
Раскрыта польза сходства ребенка с отцом
17:13
Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума
17:03
Захарова мощно приложила униженную Собчак
17:01
Переписка пользователей "ВКонтакте" стала доступной всем
16:40
У больной Божены Рынской нет сил дожить до весны
16:40
Директор DJ Грува жестоко расправился с тещей
16:28
Россия щедро наградила олимпийских призеров после триумфа в Пхенчхане
16:26
Гигантская питониха съела кота (видео)
16:18
Кто раздувает скандал вокруг депутата Слуцкого
16:16
Фрейндлих внесли в черный список
16:15
Куда пропал любовник Волочковой
16:04
Эксперты обсудят уголовные и административные стороны деятельности ЦБ
16:01
Для милых дам: что подарить на 8 Марта
15:56
В Самаре бизнесвумен рассмешила Путина (видео)
15:45
Сати Казанова сделала заявление о беременности
15:31
Москвичка таинственно исчезла после общения с приставами
15:29
Встреча Путина с медведем попала на видео
15:21
Красавицы показали Путину свои булки и сладости
15:01
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
14:56
Александрова похвасталась шикарной растяжкой в новом клипе "Ленинграда"
14:52
Брошенная дочь Задойнова из "Дома-2" растет настоящей красавицей
14:50
Поклонская разоблачила лебезящую перед Украиной Собчак
14:21
Российские звезды записали гимн команды Путина
14:20
Футболист высморкался и вытер сопли о Роналду (видео)
14:02
Уникальная вакцина полностью уничтожила рак
14:00
Известная актриса потеряла ребенка
13:52
В Чечне разбился вертолет
13:46
Подмосковная компания доказала соблюдение экологических требований
13:46
Боксер Федор Чудинов стал доверенным лицом Владимира Путина
13:44
Пенсионер притворился котом и был убит братом
13:39
Эрнст столкнул лбами Цымбалюк-Романовскую с бывшей товаркой
13:35
Вдова Марьянова: Муж называл меня "страшко"
13:24
Под Москвой четверо мигрантов угнали иномарку за 3,5 млн
13:24
Путин сделал неожиданное признание о Меланье Трамп
13:23
Урки увезли рыдающую Буланову в лес
13:08
Собянин поддержал идею врачей разработать стратегию развития здравоохранения
12:56
95-летний Этуш выматерился из-за новорожденной дочки Виторгана
12:37
Синоптики пригрозили России глобальными катастрофами
12:22
Россиянин зарубил пасынка и спрятал тело на балконе
12:18
Джигарханян наказал бесстыжего Малахова за нежности с Цымбалюк-Романовской
12:13
5 доводов стать лучшей версией себя
11:58
США нагло обманули Путина
11:45
Хилькевич о встречах с похотливыми мужчинами за деньги
11:34
Военный пенсионер открыл стрельбу в отеле под Москвой и умер
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
Поклонники проводили бегущего из России вместе с дочерью Панина
"Людей рвали на части": в давке в центре Москвы погибли 800 человек
Оплеванная Киевом Собчак заявила о глупости украинцев
Странный Ефремов весь спектакль материл зрителей
Валерия обставила Орбакайте на шоу Юдашкина
Lifestyle

Главные события Москвы с 9 по 15 марта

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Novikov
Длинные выходные порадуют множеством интересных мероприятий. О самых интересных из них – в традиционном еженедельном обзоре Dni.Ru.
прочитано 1106 раз

9 марта, пятница

В "Крокус Сити Холле" выступит известный итальянский тенор Алессандро Сафина. Публике будет представлена программа "Canzone per te" ("Песня для тебя"), состоящая из классических мировых хитов и новых песен артиста. Выступление пройдет в сопровождении большого симфонического оркестра "Русская филармония". Артист стал увлекаться музыкой с детства. Сейчас великолепный тенор выступает на лучших сценах мира ― в Великобритании, Ирландии, Италии, Бразилии, Канаде, Корее, США, Франции, Нидерландах и в других странах. Концерт станет подарком для всех любителей хорошей музыки.

Алессандро Сафина. Фото: instagram.com/alessandrosafinaofficial/

В Театре на Юго-Западе покажут лирическую комедию с элементами шоу "Дозвониться до дождя" по пьесе Мигеля Миуры "Три цилиндра". Сюжет разворачивается в гостинице маленького городка. Все перемешалось: артисты ждут таинственного импресарио, влюбленные – свадьбы, а хозяин отеля – новых постояльцев. Случайные встречи переворачивают все. Зрители узнают, смогут ли герои нарушить привычное течение жизни и дозвониться до дождя.

В Усадьбе А.К. Поливанова пройдет очередной показ популярного спектакля в иммерсивном формате "Дом 19|07". Вместо сцены – старинный особняк. Зрителям предстоит пройтись по его комнатам и стать свидетелем захватывающей истории. Подобная форма дает возможность максимально погрузиться в действо, став полноправным участником повествования.

10 марта, суббота

10 и 11 марта в Москве пройдет Международная профессиональная музыкальная премия "BraVo", которая вручается в области популярной музыки и классического искусства. В ее рамках состоятся два восхитительных гала-концерта с участием мировых звезд. Местом проведения первого дня станет Государственный Кремлевский Дворец. В этот вечер выступят специальные гости с мировым именем – легендарный Род Стюарт (Rod Stewart), певец Сил (Seal), группа "Europe", группа "Duran Duran", французская певица Zaz, знаменитый итальянский певец Эрос Рамазотти (Eros Ramazzotti). Почетным гостем станет киноактер Энди Гарсиа (Andy Garcia). Состоятся выступления и ярких отечественных звезд. На сцену выйдут: Юрий Антонов, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Николай Басков, Зара, Сергей Лазарев, Ани Лорак, группа "Serebro" и другие.

Фото:kremlinpalace.org

Приятным ярким дополнением станут номера артистов из стран-партнеров Премии "BraVo", в их числе популярная певица из Китая София Хуанг (Sophia Huang), южнокорейский исполнитель Бабилон (BABYLON), известный певец из Индонезии Сандхи Сондоро (Sandhy Sondoro), японская группа "Камен Дзеси" ("Kamen Joshi"), звезда ОАЭ Хуссейн Аль Джасми (Hussain Al Jassmi). Всего на премии в эти два дня будет представлено 24 номинации – 12 в области популярной музыки и 12 в сфере классического искусства, а также специальные номинации Оргкомитета Премии "BraVo".

В "Крокус Сити Холле" даст большой сольный концерт певица Елка. Она получила известность в 2005 году, сразу после выхода дебютных композиций "Город обмана" и "Девочка-студентка". Но она не стала артисткой, выстрелившей лишь однажды, а на протяжении долгих лет поставляла в эфиры радиостанций свежие хиты, которые публика принимала очень тепло. Традиционно на подобных масштабных концертах певица выступает с расширенным составом музыкантов: это гитарист, басист, клавишник, ударник, диджей и духовые. Также задействуется танцевальный коллектив и креативная команда, которая занимается оформлением сцены, видеоряда и постановкой танцевальных номеров.

Елка. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

10 и 14 марта в Театре танцев Аллы Духовой TODES покажут спектакль "ATTENTION". Это постановка о неудержимой силе любви и красоте жизни, которая поражает возможностями современной хореографии. Зрителям предстоит захватывающее путешествие по просторам человеческой души. Артисты без слов расскажут в танце о сложнейшем мире взаимоотношений мужчины и женщины, покажут пламенную страсть и счастье без границ.

Фото: todes.ru

В "ГлавClub Green Concert" выступит культовая отечественная рок-группа "Пикник" с программой "Лучшее". Будут исполнены главные хиты разных лет. Прозвучат такие композиции, как "Египтянин", "У Шамана три руки", "Королевство Кривых", "Говорит и показывает",  а также новые песни из альбома "Искры и канкан". А еще можно будет ожидать и оригинальные сценические придумки: звуковые квадрофонические спецэффекты и специально приготовленные визуальные иллюзии.

11 марта, воскресенье

Второй день Международной профессиональной музыкальной премии "BraVo" ознаменуется торжественным мероприятием на Исторической сцене Большого театра. Его посетят такие мировые звезды классической сцены, как Хосе Каррерас (Jose Carreras), Светлана Захарова, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава. Почетным гостем станет Теодор Курентзис. Помимо этого, на сцену выйдут знаменитые артисты из стран Азии: Суми Чо (Sumi Jo – Республика Корея), Сейичи Фурукава (Seiichi Furukawa – Япония), Лианг Ли (Liang Li – Китай), Энхбатын Амартувшин (Enkhbatyn Amartüvshin – Монголия). Специальными гостями церемонии будут Венсан Кассель (Vincent Cassel) и Тина Кунаки (Tina Kunakey).  Не вызывает никаких сомнений, что премия "BraVo" станет одним из самых ярких и значимых культурных событий этой весны и года в целом.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

В ГМИИ им. А.С. Пушкина пройдет очередная акция "Я покажу тебе музей". Студенты Клуба юных искусствоведов (от 13 до 18 лет) покажут посетителям знаменитый музей, заняв места администраторов, экскурсоводов и смотрителей-консультантов. Гости смогут больше узнать о жизни заведения, его коллекции, а также об отдельных произведениях. Главная тема акции – путешествие во времени. Посетители пройдут по залам в сопровождении исторических и легендарных героев – Сократа, Ричарда Львиное Сердце, Марины Цветаевой и других. Публику ждут специальные экскурсии, мини-лекции, презентации проектов-исследований и множество других интересных вещей.

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin

В Мумий Тролль Music Bar выступит знаменитая итальянская группа Matia Bazar, прославившаяся в 70-80-х годах. В обновленном составе музыканты презентуют новый сингл "Verso Il Punto Piu Alto" и исполнят мировые хиты в актуальном саунде и аранжировках: Stringimi, Angelina, Ti Sento, Cavallo Bianco, Noi, Vacanze Romane, Stasera Che Sera, C’e Tutto Un Mondo. Специальным гостем вечера станет друг и соратник группы, осетинский певец из Флоренции, сочетающий в своем репертуаре традиции российской поп-музыки и итальянскую мелодику – ALAN. Музыкант презентует новую лирическую композицию "Мама".

Фото: wikipedia.org

В Театре на Таганке покажут рок-н-драму "Вий", созданную по мотивам одноименной повести Н.В. Гоголя. Классическое произведение дополнят музыкально-поэтические тексты рок-барда Вени Д’ркина (Александр Литвинов), трагически ушедшего в 1999 году. Хома Брут, Панночка, три казака-ведьмака не только сами ведут свои музыкальные партии, но и создают звуковой ряд спектакля: актеры, занятые в спектакле, одновременно являются и его музыкантами.

12 марта, понедельник

В Крокус Сити Холле группа Evanescence представит свой новый студийный альбом "Synthesis". Пластинка состоит как из абсолютно новых песен, так и хитов прошлых лет, исполненных в синтезе с оркестровой и электронной музыкой. Само живое выступление также пройдет в сопровождении симфонического оркестра. Evanescence прославилась в 2003 году после выхода дебютного альбома, когда сразу несколько композиций из него получили бешенную популярность. Как изменился коллектив во главе с несравненной Эми Ли за эти 15 лет можно будет увидеть лично.

Фото: GLOBAL LOOK press/Angel Marchini

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Про мою маму и про меня". Постановка рассказывает о взаимоотношениях матери и дочери. Здесь и подростковые комплексы, и психология выживания, и поиски своего жизненного пути, и первая любовь – об этом будет рассказано с доброй улыбкой и затаенной грустью. Радиоспектакль по этой пьесе стал лауреатом Международного фестиваля Европейского радиовещательного союза "Приз Европы" в Берлине.

13 марта, вторник

В Мумий Тролль Music Bar певица и композитор AMARIA в расширенном составе музыкантов представит свой новый рок-альбом "Бессонница". Гости концерта смогут проголосовать за лучшую, по их мнению, песню с альбома. И на композицию, набравшую большее число голосов, будет снят видеоклип. Публику ждут подарки и розыгрыши призов.

13-15 марта в Институте русского реалистического искусства пройдет курс "Что тебе подарить". Этот весенний интенсив по работе с акварелью. Занятия будут вестись в живописном интерьере здания конца XIX века. Гостей ждут постановка натюрморта, краски, кисти, музыка и приятные напитки. Это отличное и полезное времяпрепровождение. На занятия можно прийти даже парами – это замечательный интересный вид совместного досуга.

В Крокус Сити Холле на большом экране покажут оскароносный фильм-катастрофу Джеймса Кэмерона "Титаник" в сопровождении большого симфонического оркестра, кельтских инструментов и хора сопрано. Зрители вновь увидят знаменитую киноисторию, но на сей раз на первый план выйдет саундтрек. Музыкальные шедевры Джеймса Хорнера исполнят десятки музыкантов под управлением голландского дирижера Эрнста Ван Тила, композиции в реальном времени будут синхронизироваться с видеодорожкой.

Кадр из фильма "Титаник"

14 марта, среда

В культурном центре "Москвич" выступит первая контрабас-балалайка России Михаил Дзюдзе с программой "Странствующий контрабас". В качестве специального гостя выступит пианист Даниил Крамер. Концерт примечателен тем, что будет исполнен на самом большом по размерам, мощном и низком по тону инструменте семейства балалаек – контрабасе-балалайке в сопровождении Государственного академического оркестра солистов "Русские узоры". Михаил Дзюдзе открыл новые приемы игры на контрабасе-балалайке и первым сделал этот ансамблевый инструмент солирующим. "Мне кажется, что какой-то поворот в музыке сегодня происходит, что-то новое создается в национальной культуре. Появляется новый, живой интерес к народной музыке", – говорит артист.

Музыкальный праздник для всех любителей группы Led Zeppelin состоится в Крокус Сити Холле. На сцену выйдет один из ведущих в мире трибьют-коллективов – Led Zepagain.  Это одно из самых точных и аутентичных воплощений культовых рокеров, которое успешно колесит по городам и континентам. Можно быть уверенными, что прозвучат лучшие хиты Led Zeppelin с "тем самым звкчанием" и с "той самой атмосферой".

В Государственном Кремлевском Дворце выступит легенда французского шансона – непревзойденная Мирей Матье. Публика с головой погрузится в неповторимую атмосферу французской романтики. Яркая и обаятельная певица, да и просто женщина, подарит гостям настоящий "вечер в Париже".

Фото: wikipedia.org

15 марта, четверг

В клубе "16 тонн" выступит отправившаяся после группы "Ленинград" в сольное плавание Алиса Вокс. Артистка уже успела с 2016 года выпустить несколько крепких синглов. И вот на грядущем концерте она презентует новую пластинку – "Новая Алиса Вокс". Организаторы обещают, что зрителей будут ждать все новинки, а также уже проверенные временем хиты.

В кино выходит фильм "Tomb Raider: Лара Крофт" – очередная экранизация знаменитой серии компьютерных игр.  Дочь искателя приключений пытается найти своего пропавшего отца, но безуспешно. Однако в какой-то момент события приобретают неожиданный поворот и запускают череду путешествий, опасных ситуаций и погонь.

Кадр из фильма "Tomb Raider: Лара Крофт"

9 марта 2018, 11:38

комментарии

Политика

Заговаривающемуся Порошенко поставили неутешительный диагноз
Захарова мощно приложила униженную Собчак
Путин сделал неожиданное признание о Меланье Трамп
Украинские радикалы смачно плюнули на Собчак

Шоу-бизнес

Обрюзгший Серов вызвал отвращение
Странный Ефремов весь спектакль материл зрителей
У победившей рак звезды "Дома-2" новое горе
Больная Толкалина заговорила об избиении

Проишествия

Директор DJ Грува жестоко расправился с тещей
"Усталость и оперение": что погубило Ан-26 в Сирии
Избивающие в Москве негров таксисты попали на видео
Ругань пилотов Ан-148 перед смертью привела в ужас экспертов

Lifestyle

Российские звезды записали гимн команды Путина
Во Франции показали голую Ангелу Меркель
Топ-6 книг о женщинах и для женщин
Что нужно знать о фильме "Девчата"
Шоу-бизнес

Поклонники проводили бегущего из России вместе с дочерью Панина

Странное видео появилось в аккаунте в Instagram актера
Шоу-бизнес

Бузова назвала мужчину мечты

Певица описала избранника, который может претендовать на ее сердце
Шоу-бизнес

У победившей рак звезды "Дома-2" новое горе

Жуткие изменения внешности потрясли бывшую участницу телестройки
Шоу-бизнес

Обрюзгший Серов вызвал отвращение

Праздничный концерт разочаровал фанаток

Гороскоп

Совет на выходные
Олигархи добиваются Ани Лорак
Обиженная на Россию Ахеджакова получила предупреждение
Астрологический прогноз с 5 по 11 марта 2018 года

Фоторепортажи

Кто из знаменитых мужчин родился 8 марта
Лепс привел к Эмину повзрослевшую дочь с парнем
Как живут богачи из списка Forbes
Родственница принцессы Дианы стала звездой Instagram

Спорт

Россия щедро наградила олимпийских призеров после триумфа в Пхенчхане
Футболист высморкался и вытер сопли о Роналду (видео)
"Грязь, диверсия": Авербух о смене гражданства Медведевой
Олимпийская чемпионка Загитова живет в чудовищных условиях

Регионы

Жуткой истории с мешком отрубленных рук под Хабаровском нашли объяснение
Камеры сняли взрыв машины бизнесмена в Ростове
В Самаре бизнесвумен рассмешила Путина (видео)
Пенсионер притворился котом и был убит братом
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru