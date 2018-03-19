Юдашкин оценил наряды Путина и Собчак

Дизайнер Валентин Юдашкин высказался об одежде кандидатов в президенты России. Свое мнение он высказал на онлайн-марафоне "Ночь выборов – 2018".

Модельер считает, что кандидаты на пост главы государства стали выглядеть более стильно. При этом он добавил, что женщины, "как всегда, элегантны".

"Меньше стало бордовых оттенков, конечно, стало лучше. Много стало синих. Брюки стали уже. Все стали более подтянутые, лучше подстрижены", – цитирует Юдашкина РИА Новости. Модельера спросили, что он хотел бы изменить в кандидатах в президенты. "Я думаю, что, наверно, все-таки политическую культуру. Потому что нужен такт, нужно уважение. Нужно уметь услышать и своих избирателей, и собеседников", – ответил он.

Примечательно, что Ксения Собчак одевается, как жена американского президента. Ранее телеведущая опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором предстала в голубом платье, похожем на то, что было на Меланье во время инаугурации ее супруга Дональда Трампа.

На фото Собчак – в образе, выдержанном в нежно-лазурной гамме. Строгое платье миди дополнили серьги, очки и маникюр небесного цвета. К слову, ансамбль Меланьи включал еще голубую накидку, удлиненные перчатки и туфли-лодочки.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 Мар 2018 в 4:09 PST

Напомним, в выборах главы государства в этом году участвовали: действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), основатель "Яблока" Григорий Явлинский, лидер Партии роста Борис Титов, кандидат от Российского общенародного союза Сергей Бабурин, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак и лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин.