Девушка показала "секс" с незнакомцами из Tinder и прославилась
Датчанка Мари Хильд создала фотопроект Lifeconstruction, в рамках которого находит раскрепощенных мужчин и женщин и фотографируется с ними в первые полчаса знакомства, имитируя близкие отношения. 24-летняя девушка стремится создать впечатление длительной связи и искренней любви у пары на снимке.
На публикациях она обнимает и целует незнакомцев в романтичной и домашней атмосфере: в кровати, на кухне, гостиной и ванной комнате. Таким экстравагантным способом юная леди стремится разнообразить удручающе однотипные публикации в Instagram. По словам Мари, у нее нет сил видеть одни и те же "вылизанные посты, фотографии и обновления".
"Я думаю, нам сегодня не хватает общения в реальном мире. Как я вижу, ситуация только усугубляется, и в этом виноваты социальные сети. Иронично, что мой проект не может существовать без Tinder", – цитирует фотографа интернет-журнал BoredPanda.
Tinder – популярное приложение для мобильных устройств, предназначенное для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации. Программа работает только с аккаунтами социальной сети Facebook.
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