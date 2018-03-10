Найден эффективный способ повысить удовольствие от секса
Американская исследовательница обратила свое внимание на тот факт, что, согласно статистике, каждый третий взрослый гражданин США страдает от недосыпа. Одновременно с этим на неудовлетворенность своей сексуальной жизнью жалуются 31% мужчин и 45% женщин.
Лори Минц уверена, что эти показатели связаны друг с другом. Она отметила, что у проблем как со сном, так и с сексом, одна и та же причина – стресс, передает РИА Новости. При этом люди попадают в своеобразный замкнутый круг. Из-за плохого секса у них развивается недосып, который, в свою очередь, снижает сексуальное желание и приводит к общей неудовлетворенности интимной жизнью.
Хороший же секс, наоборот, провоцирует здоровый сон. В дальнейшем оба этих фактора усиливают друг друга и в целом делают жизнь человека лучше.
Подтвердили эти размышления и эксперименты. Как показали исследования, всего лишь один дополнительный час сна у женщин привел к тому, что на следующий день 14% из них отметили улучшение секса. По всей видимости, подобная же зависимость сохраняется и для мужчин.
Таким образом, ученые отыскали простой и весьма эффективный способ, который позволит людям получать больше удовольствия от сексуальной жизни. Достаточно начать лучше высыпаться, чтобы секс с возлюбленным начал радовать сильнее. Тогда включится взаимное влияние двух этих факторов и постепенно сон и секс достигнут оптимального уровня.
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