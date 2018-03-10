Найден эффективный способ повысить удовольствие от секса

Еда Путешествия Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Суббота 10 марта
Лента новостей
16:54
В Латвии найдена мертвой высокопоставленная чиновница
16:26
Главный тренер оценил срыв биатлониста Шипулина
16:16
Вкладчики разоренных банков пожаловались Титову
15:48
Дима Билан сошел с ума из-за Ольги Бузовой
15:23
Ведущий Шейнин рассказал об атаке бойца АТО в Италии
14:18
Кто восстал против ведьмы Алены Полынь
13:56
Навка показала Пескова в красных штанах
13:36
С пилотов сняли ответственность за крушение Ан-26 в Сирии
13:21
Украинец напал на известного российского ведущего
12:45
Эрнст взглядом "просверлил" Путину затылок
12:22
Последствия взрыва в жилом доме в Краснодаре попали на видео
12:11
Пелагее посоветовали искать нового мужа
11:42
Лайма Вайкуле изменилась до неизнаваемости
11:18
Обматерившему зрителей Ефремову грозит кара
10:55
Путин отказался назвать Пригожина своим другом
10:28
Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
10:08
Пьяный водитель сбил девушку в наушниках
18:35
Почему поцелуи у русских в крови
17:56
Российского атлета пожизненно отстранили из-за допинга
17:46
Известный футболист умер во сне в 18 лет
17:35
На юго-востоке Москвы случилась страшная авария
17:16
За мужем Пелагеи объявлена охота
16:41
Похабнику Ефремову сильно досталось за мат на сцене
16:04
Весельчак Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью
15:40
Совет на выходные
15:32
Как звездные роды 56-летней жены Виторгана изменили мир
14:57
В Подмосковье три человека погибли от отравления газом
14:38
Обрюзгший Серов вызвал отвращение
14:04
Тутберидзе после скандала с Медведевой: "Она мне как дочь"
13:37
Весеннее наступление
13:18
Знаменитый спортсмен умер в 35 лет
12:57
Странный Ефремов весь спектакль материл зрителей
12:21
У победившей рак звезды "Дома-2" новое горе
11:58
Нюша поразила откровенным нарядом в Кремле
11:51
На юге Москвы загорелся рынок
11:18
Больная Толкалина заговорила об избиении
10:51
Конвульсии Волочковой на сельской дискотеке рассмешили народ
10:37
Дочь Панина шокировала видео после "бегства" из России
10:15
Валерия обставила Орбакайте на шоу Юдашкина
18:40
Почему секс-скандал с Ванштейном потерпел фиаско
18:18
Степаненко болезненно похудела
17:53
Бузова назвала мужчину мечты
17:51
Загулявшие после школы девочки поставили Самару на уши
17:22
Охранник Порошенко покончил с собой в его доме
17:14
Ирена Понарошку не скучает после расставания с мужем
16:46
Известный российский режиссер умер перед своим днем рождения
16:36
Жуткой истории с мешком отрубленных рук под Хабаровском нашли объяснение
16:09
Заговаривающемуся Порошенко поставили неутешительный диагноз
15:48
Камеры сняли взрыв машины бизнесмена в Ростове
15:37
Чудесное спасение черепахи от стада слонов попало на видео
15:25
Оплеванная Киевом Собчак заявила о глупости украинцев
15:01
Самбурская прилюдно набросилась на Боню
14:37
Невеста принца Гарри отказалась от веры перед свадьбой
14:19
На АЭС в Швейцарии произошло ЧП
13:58
Лизу Пескову охватила оторопь после нападения
13:43
Под Хабаровском нашли мешок отрубленных рук
13:32
Кто из знаменитых мужчин родился 8 марта
13:03
Участника "Битвы экстрасенсов" арестовали в Петербурге
12:28
Российский актер признался в драках с женой
12:08
В России запрещена контактная притравка
11:53
Анна Семенович напивается после нападок критиков
11:30
Погибший в Сирии военный обещал невесте вернуться на праздники
11:00
Волочкова поставила себя выше королевской семьи
10:20
Поклонники проводили бегущего из России вместе с дочерью Панина
10:03
"Людей рвали на части": в давке в центре Москвы погибли 800 человек
21:58
Что нужно знать о фильме "Девчата"
21:55
Олигархи добиваются Ани Лорак
21:54
Новые подробности любовной истории больного Караченцова
21:31
Умер знаменитый диктатор
21:14
Волочкова сенсационно отказалась от 22 квартир
20:42
Киев мелко мстит за поражение в газовой войне
20:38
Опозоренной Собчак запретили въезд на Украину
20:10
Безумные регионы: семиклассники устроили погром на кладбище под Нижним Тагилом
19:53
Москвич получил удар ножом в шею во время дерзкого налета
19:20
К чему снятся похороны
19:16
Бузовой поставили неутешительный диагноз
19:12
Поцелуй Путина: Что известно о прекрасной незнакомке президента
18:43
Обиженная на Россию Ахеджакова получила предупреждение
18:13
Как все успеть
18:06
Садальский испугался разоблачения семейной драмы у Малахова
17:54
Предвыборный позор Собчак
17:33
Назван самый опасный город мира
17:18
Раскрыта польза сходства ребенка с отцом
17:13
Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума
17:03
Захарова мощно приложила униженную Собчак
17:01
Переписка пользователей "ВКонтакте" стала доступной всем
16:40
У больной Божены Рынской нет сил дожить до весны
16:40
Директор DJ Грува жестоко расправился с тещей
16:28
Россия щедро наградила олимпийских призеров после триумфа в Пхенчхане
16:26
Гигантская питониха съела кота (видео)
16:18
Кто раздувает скандал вокруг депутата Слуцкого
16:16
Фрейндлих внесли в черный список
16:15
Куда пропал любовник Волочковой
16:04
Эксперты обсудят уголовные и административные стороны деятельности ЦБ
16:01
Для милых дам: что подарить на 8 Марта
15:56
В Самаре бизнесвумен рассмешила Путина (видео)
15:45
Сати Казанова сделала заявление о беременности
15:31
Москвичка таинственно исчезла после общения с приставами
15:29
Встреча Путина с медведем попала на видео
15:21
Красавицы показали Путину свои булки и сладости
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Весельчак Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью
Обрюзгший Серов вызвал отвращение
Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Оплеванная Киевом Собчак заявила о глупости украинцев
Валерия обставила Орбакайте на шоу Юдашкина
Дочь Панина шокировала видео после "бегства" из России
Lifestyle

Найден эффективный способ повысить удовольствие от секса

Фото: GLOBAL LOOK press/Michaela Begsteiger
Профессор Университета Флориды в США Лори Минц нашла эффективный способ повысить удовольствие, которое человек получает от секса. Разгадка оказалась невероятно проста – достаточно просто больше спать.
прочитано 1704 раза

Американская исследовательница обратила свое внимание на тот факт, что, согласно статистике, каждый третий взрослый гражданин США страдает от недосыпа. Одновременно с этим на неудовлетворенность своей сексуальной жизнью жалуются 31% мужчин и 45% женщин.

ПО ТЕМЕ

Что россиянки предпочитают в сексе

Почему поцелуи у русских в крови

Лори Минц уверена, что эти показатели связаны друг с другом. Она отметила, что у проблем как со сном, так и с сексом, одна и та же причина – стресс, передает РИА Новости. При этом люди попадают в своеобразный замкнутый круг. Из-за плохого секса у них развивается недосып, который, в свою очередь, снижает сексуальное желание и приводит к общей неудовлетворенности интимной жизнью.

Хороший же секс, наоборот, провоцирует здоровый сон. В дальнейшем оба этих фактора усиливают друг друга и в целом делают жизнь человека лучше.

Подтвердили эти размышления и эксперименты. Как показали исследования, всего лишь один дополнительный час сна у женщин привел к тому, что на следующий день 14% из них отметили улучшение секса. По всей видимости, подобная же зависимость сохраняется и для мужчин.

Таким образом, ученые отыскали простой и весьма эффективный способ, который позволит людям получать больше удовольствия от сексуальной жизни. Достаточно начать лучше высыпаться, чтобы секс с возлюбленным начал радовать сильнее. Тогда включится взаимное влияние двух этих факторов и постепенно сон и секс достигнут оптимального уровня.

Автор: Геннадий Куприянов10 марта 2018, 14:23

комментарии

Политика

Заговаривающемуся Порошенко поставили неутешительный диагноз
Захарова мощно приложила униженную Собчак
Путин сделал неожиданное признание о Меланье Трамп
Украинские радикалы смачно плюнули на Собчак

Шоу-бизнес

Потерявшая красоту Малиновская раскрыла душу Кудрявцевой
Дима Билан сошел с ума из-за Ольги Бузовой
Волчек потеряла дар речи после скандальной выходки Ефремова
Навка показала Пескова в красных штанах

Проишествия

Директор DJ Грува жестоко расправился с тещей
"Усталость и оперение": что погубило Ан-26 в Сирии
Избивающие в Москве негров таксисты попали на видео
Ругань пилотов Ан-148 перед смертью привела в ужас экспертов

Lifestyle

Российские звезды записали гимн команды Путина
Во Франции показали голую Ангелу Меркель
Топ-6 книг о женщинах и для женщин
Что нужно знать о фильме "Девчата"
Шоу-бизнес

Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ

Несмотря на страшную травму певица продолжает радовать поклонников своими концертами
Политика

Путин отказался назвать Пригожина своим другом

Президент России дал развернутое интервью телеканалу NBC
Lifestyle

Найден эффективный способ повысить удовольствие от секса

Разгадка оказалась невероятно проста
Шоу-бизнес

Дима Билан сошел с ума из-за Ольги Бузовой

Певец разглядел коллегу по цеху на картине в античном стиле

Гороскоп

За мужем Пелагеи объявлена охота
Совет на выходные
Олигархи добиваются Ани Лорак
Обиженная на Россию Ахеджакова получила предупреждение

Фоторепортажи

Кто из знаменитых мужчин родился 8 марта
Лепс привел к Эмину повзрослевшую дочь с парнем
Как живут богачи из списка Forbes
Родственница принцессы Дианы стала звездой Instagram

Спорт

Тутберидзе после скандала с Медведевой: "Она мне как дочь"
Россия щедро наградила олимпийских призеров после триумфа в Пхенчхане
Футболист высморкался и вытер сопли о Роналду (видео)
Олимпийская чемпионка Загитова живет в чудовищных условиях

Регионы

Жуткой истории с мешком отрубленных рук под Хабаровском нашли объяснение
Камеры сняли взрыв машины бизнесмена в Ростове
В Самаре бизнесвумен рассмешила Путина (видео)
Пенсионер притворился котом и был убит братом
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru