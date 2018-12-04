Мужчины нашли новый способ мстить женщинам

В России сложился опасный тренд, когда любой гражданин в случае обиды может попытаться использовать систему уголовного преследования как инструмент мести бывшему другу, партнеру или супругу. И женщины при этом оказываются в заведомо более рискованном положении…

В глубоком детстве, читая одну из своих первых книжек – "Приключения Чиполлино", – я негодовал, видя гипертрофированный мир, в котором Чиполлоне отправили в тюрьму за случайно отдавленную Принцу Лимону ногу. Спустя 20 лет, в лихие 90-е, я, как и все россияне, смеялся над персонажами анекдота про "шестисотый Мерс" и "Запорожец", взятыми из реальной жизни. Смеялся над абсурдностью ситуации, но уже по-другому: история щекотала нервы, потому что стать ее участником мог каждый. Прошло еще 20 лет. Сейчас, несмотря на то, что блат и деньги все еще работают, откровенному абсурду пора бы уже закончиться. Но нет. И в наши дни мы можем наблюдать театр, превосходящий самые смелые фантазии сказочников прошлого.

Я сам стал свидетелем скандального случая год назад, когда участвовал в совместном приеме граждан с одним из руководителей правоохранительных органов Москвы. Тогда, в ноябре 2017 года на протяжении уже двух лет шло следствие в отношении женщины, вся "вина" которой состояла в том, что она родила ребенка от человека (язык не поворачивается назвать его мужчиной) уже женатого, но не обремененного какими-либо моральными принципами. И, что немаловажно, имевшего хорошие связи ввиду своей боевой трудовой биографии.

Он завел параллельную с официальной семью. Катался со своей пассией в отпуска, проводил с ней все свободное время, фотографировался, переписывался (это важно!), а затем, когда подруга забеременела, уверенно сказал: "Рожай! Я помогу". После рождения дочки отца действительно сначала было не в чем упрекнуть. Он не только помогал материально, но и по-прежнему проводил много времени в своей "параллельной семейной Вселенной". А чтобы его родные и любимые (как он уверял) люди чувствовали себя по-настоящему комфортно, даже купил им две квартиры: в Москве и в Сочи, где жил подолгу и сам на правах хозяина, гражданского мужа и отца.

Неизвестно, как гражданину удавалось настолько мастерски "шифроваться" годами, но его законная супруга узнала о двойной жизни своей половины совершенно случайно. И тут уж начался настоящий сюр.

Чтоб избежать вполне заслуженных упреков и скандала, разоблаченный предприимчивый "добытчик и опылитель" наплел жене о том, как его насильно втянула в некую авантюру, а затем начала шантажировать и вымогать всяческие блага "группа лиц по предварительному сговору". Группа – это мать его внебрачного ребенка и ее мама, на которых, соответственно, были оформлены московская и сочинская жилплощадь.

Дабы подкрепить свою версию событий и успокоить обалдевшую от такой наглости законную жену, "почти что дважды семьянин" храбро накатал на мать своего ребенка заявление в органы внутренних дел города Москвы о привлечении ее к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Думаете, он прекратил при этом с ней встречаться и общаться с дочкой, которой на тот момент исполнилось уже два года? Ничуть не бывало! Как же "преступница" это допустила? Она просто была не в курсе того, что на нее завели дело, пока ее не вызвали на допрос. Тут все и открылось.

Я познакомился с Кариной (имя изменено), когда ее дочери исполнилось уже четыре года. Материалы сфабрикованного в отношении женщины дела были настолько притянуты за уши, а у нее имелись настолько железобетонные доказательства вранья заявителя (мы же помним о совместных фото и нежных переписках!), что следствием на тот момент уже было принято решение о закрытии дела. Ведь, казалось бы, все уже хорошо, так в чем же повод к обращению за помощью?

По правилам, остановку следствия по делу нужно, как говорят юристы, "засилить" в прокуратуре. Его и засилили. Но тут на горизонте нарисовались те самые пресловутые связи почтенного отца двух семейств. Уж и не знаю, на какие именно "кнопки" он смог "нажать", но вышестоящей прокуратурой решение нижестоящей было отменено. Расследование уголовного дела продолжилось. По убедительной просьбе "потерпевшего", настаивавшего на том, что следствие органов МВД проявило непонимание к существу вопроса, когда пошло на прекращение уголовного дела, материалы передали в Следственный Комитет. К счастью, получив их в свое производство, СК также не смог поддержать позицию "жертвы преступного сговора".

В феврале 2018 года это позорное дело, наконец-то, было прекращено. Для этого потребовалось 2,5 года мытарств и километры нервов, потраченных молодой матерью, доверившейся не тому человеку.

Безусловно, после этого проводились мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств, связанных с уголовным преследованием невиновного лица на протяжении почти трех лет. Но, как это часто бывает, чтобы успокоить реального потерпевшего (а в данном случае – потерпевшую), ему сообщают, что уголовное преследование прекращено, а дальше уже ни о чем не информируют. Это недопустимо.

Независимо от поступления или непоступления заявления Карины, в отношении отца ее дочери еще весной должна была состояться проверка органам дознания ОВД Москвы на предмет наличия в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ "Ложный донос". Это обязательная норма и процедура после прекращения уголовного дела, наказание в котором по статьям и квалифицирующим признакам предусматривало лишение свободы. Увы, но очень часто к такой проверке подходят спустя рукава: формально опрашивают бывшего заявителя и делают вывод, что он "искренне заблуждался насчет того, что его обманули, когда подавал заявление". Иногда дознавателям бывает просто лень. Иногда – и следует это признать, их "убедительно просят" этого не делать.

Что я хочу сказать этой статьей?

Во-первых, я хочу, чтобы женщин не трогали из мести. Неважно, за измену ли или за то, что разлюбила, "не оправдала оказанного ей внимания". Это настолько недостойно, что все эти мужчинки буквально требуют, чтобы к ним подошли и надавали перчаткой по мордасам. Но если это сделать – они ведь побегут писать заявление о побоях!

А во-вторых, как ни банально это звучит, я хочу, чтобы правда восторжествовала. Но восторжествует она только тогда, когда все без исключения участники этих цирковых представлений – от мужей, включая бывших или гражданских, написавших ложные доносы, до следователей, которые вынесли заведомо незаконные решения о привлечении к уголовной ответственности безвинно оговоренных женщин, – будут привлечены к ответственности. До тех пор никаких точек в подобных историях быть не может, если мы хотим жить в правовом государстве. Только многоточие и "Продолжение следует".