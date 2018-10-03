Опасная любовь нарциссов

"Я – самая обаятельная и привлекательная, все мужчины от меня без ума", – ежедневно произносила у зеркала героиня полюбившегося многим советским женщинам фильма. Некогда данный ритуал носил модное название "аутотренинг", суть коего заключалась в убеждении себя и окружающих в своей неотразимости.

На выходе он должен был значительно повышать уровень уверенности в себе и, соответственно, качество жизни. Но сама формулировка уже заставляет сомнение закрадываться в наши светлые головы, поскольку граничит с установками "нарциссов" и метросексуалов. Некогда романтичный миф о прекрасном юноше, высохшем от любви к своему отражению, постепенно перерос в интерпретацию сложносочиненного психического расстройства. Между тем, в современном мире все чаще встречаются весьма нестандартные "женские" формы данного явления – например, бодипозитив, призывающий оставить все попытки совершенствовать свое тело и полностью принять его. Таким образом, современный нарциссизм благополучно произрастает не только на почве перфекционизма, но и на эстетике безобразного.

Сегодня нам предстоит разобраться, чем опасен нарциссизм и каково его влияние на чувство уверенности в себе.

Сам термин "нарциссизм", блаженно воздействующий на слух, визуально можно представить себе как соблазнительную и редкую бельгийскую шоколадку, которую тянет развернуть. Увы и ах, распробовав ее, вы, скорее всего, ощутите на вкус все 90% горького шоколада и не захотите больше покупать – только если вы не фанатик экзотических продуктов. Точно так же работает процесс взаимодействия с "нарциссами": вынести их общество более пятнадцати минут способны истинные гурманы, падкие на внешность и красивые слова. Простому смертному после этого фантика станет приторно и липко.

Во-вторых, под личиной нарцисса достаточно часто встречаются катастрофически неуверенные в себе люди, создающие вокруг своей личности пустую навязчивую рекламу, чтобы сбежать от накопившихся внутренних конфликтов.

Миллениалы, выросшие на фильмах Люка Бессона, наверняка, помнят эксцентричного персонажа по имени Руби Род с несуразной мочалкой из волос, радостно скачущего в пятнистом комбинезоне перед камерами. В идеале, уверенный в себе человек должен быть уверен и в каждом своем действии: данный герой доказывает нам как раз обратное – в первый же момент опасности образ гламурного выскочки улетучился, подобно пшику дешевого поддельного парфюма. При этом, круг поклонниц, вдохновленных напускной харизмой шоумена, был достаточно внушительным: это связано, прежде всего, с убеждениями в необходимости создания эпатажного образа.

Механизм "заражения" энергетикой "нарцисса" целиком и полностью иррационален – здесь, скорее, действует закон животного стада: "У кого ярче перья, тот и победитель". Разумеется, такому человеку легче привлечь к себе внимание массы не ученой степенью в области химии за решение проблемы утилизации опавших листьев, а новоиспеченным фолиантом историй личной жизни с гламурно пахнущей обложкой и завораживающим названием.

Нарциссизм расставляет цепкие ловушки не только для убежденных фанатиков своей внешности, но и будущих жертв ошеломительного карьерного роста. Заслуженный деятель науки РФ Татьяна Черниговская неоднократно упоминает в своих видео историю далекого студенчества, во времена коего один из педагогов страстно любил читать лекции исключительно по собственной книге – совершенно очевидным в данном случае является факт упоения персональными заслугами перед преподаваемой дисциплиной.

Кроме преподавателей, графоманией в современном информационном пространстве все чаще страдают богатые и красивые мира сего, которые выдвигают на всеобщее обозрение сексуальные победы, результаты изнуряющих диет и снабжают все это многочисленными советами по "прокачке" духовной составляющей полноценной личности. Соответственно, чем больше читателей ознакомятся с новоявленным шедевром, тем выше у автора скачок чувства собственного достоинства.

Наибольшая продуктивность у данной категории людей возникает в момент кризиса взаимоотношений с близкими людьми – в ходе стремительной виктимизации, они не только выпускают книги, но и снимаются в шоу, музыкальных клипах, а также внезапно обнаруживают у себя множество сопутствующих талантов и даже организовывают марафоны, в которых делятся с участниками рецептами собственного успеха. Разумеется, "приятным бонусом" для таких коучей является пассивный заработок, позволяющий набирать популярность среди пользователей социальных сетей и тем самым ублажать нарциссически настроенное Эго.

В-третьих, как мужской, так и женский нарциссизм, напротив, снижает качество жизни, производя эффект плацебо: судорожно считая калории в каждом хлебце или часами медитируя над пустым листом в надежде выдать очередные "Секреты счастья", "нарциссы" ограничивают себя от прежнего круга знакомых, просиживают лучшие годы жизни на скамье запасных, лишая себя возможности интеллектуально развиваться. Помимо вышеперечисленных причуд, лица с нарциссическими наклонностями позиционируют себя слишком прекрасными для создания отношений и ваяния кружевных блинчиков по вечерам.

Если порой случаются исключения, то отношения "нарциссов" со своими избранниками похожи на регулярное вымогательство комплиментов и подтверждений своего совершенства. Вторгаясь в доверие ко второй половинке, "нарциссы" вытягивают из нее не только деньги на поддержание внешнего лоска, но и жизненные силы, которые уходят на выслушивание ежедневных разговоров о бьюти-блогерах, последних техниках осветления волос и SMM-вебинарах. В результате, человек попадает в порочный круг, созданный самим "нарциссом" – бессмысленный и беспощадный.

Это касается и социальных сетей, важнейшим индикатором всеобщего признания в которых служат пресловутые "лайки": наверняка, многие из вас помнят многочисленные попытки Бейонсе и Ким Кардашьян добиться удаления из виртуального пространства всех неудачных фото с неестественными гримасами и пикантными ракурсами. Объяснялись данные порывы поп-див снижением количества "лайков" в Instagram и сопутствующих ему приложениях. Именно поэтому многие "нарциссы" выбирают себе подобных, поскольку стремятся достичь всестороннего признания и в глубине души искренне надеются, что получат желаемое только в подобном ему близком окружении. На деле же отношения между "нарциссами" напоминают перетягивание одеяла, рано или поздно заканчивающееся болезненным разрывом. В конце концов, это "колесо Сансары" действительно не приносит партнерам ничего, кроме страданий, ведь они целиком и полностью доверяются распространенным шаблонам о "настоящем мужчине" и "безупречной женщине", попутно сравнивая с ними не только себя, но и свою половинку.

Последней отличительной чертой нарциссической касты является боязнь ответственности, превращаемая в инфантилизм. Если спустить этих важных персон с небес на землю, то практически каждая просто теряется перед такими задачами как вытереть пыль, не потревожив свежий маникюр на пальчиках, или как вынашивать ребенка, не располнев до размеров мамонта – к слову, нередко подкрепляя это все свежей порцией писанины для искушенной публики.

По этой причине многие современные девушки выбирают только партнерские роды, ибо остерегаются грядущих сложностей: для "нарциссов" самостоятельность проявляется не в заботе о малыше, а в выборе цвета волос и помады. Помните, как скрупулезно Скарлетт О’Хара перебирала сантиметры своей талии после рождения первенца? "Надо срочно сказать мужу, что я больше не хочу рожать – иначе у меня будет талия, как у тети Питти". Вот так и происходит банальная путаница между стремлениями "нарцисса" и обычного успешного человека: если первая категория ограничивает пополнение семейства из-за боязни потревожить упругий бюст грудным вскармливанием, то вторая делает это, исходя из рациональных соображений и физических возможностей – зачастую попросту откладывая этот вопрос на некоторое время.

Напоследок хочется пожелать своим читателям лишь одно: в погоне за достижением жизненных благ важно проявлять твердость там, где окружающие мягко намекают вам, что "часики тикают", но и не забывать быть помягче там, где карьерный рост или эстетический перфекционизм заслоняют горизонт возможностей.