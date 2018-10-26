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Lifestyle

Главные события Москвы 26 октября по 1 ноября 2018 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Столица не сбавляет оборотов – неделя подарит яркие концерты, выставки и красочные шоу. Не пропустите самое интересное! 
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26 октября, пятница

В здании Третьяковской галереи на Крымском Валу проходит международный "Т Фестиваль" – фестиваль, объединяющий классическую музыку, поэзию и визуальное искусство. Продлится он до 24 ноября. Залы с работами Малевича, Кандинского, Шагала и других выдающихся художников ХХ столетия наполняет живая классическая музыка, поэзия и перфоманс. 26 октября в рамках "Т Фестиваля" пройдет концерт "Музыка “Страны, которой нет”". Тематическим стержнем вечера станет проблема исторической памяти и реконструкция советского музыкального мифа. На вечере выступят Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы", Солистка Всероссийского Юношеского оркестра Снежана Пащенко (скрипка) и Евгений Финкельштейн (гитара). В программе вечера: "Камерная симфония для струнных и литавр" Э. Мирзояна, "Элегия и Токката для гитары с оркестром" А. Иванова-Крамского, "Концертино для скрипки и струнных" М. Вайнберга и "Прелюдия и скерцо соч.11" Д. Шостакович.

Фото: todestheater.ru

В театре "Тодес" покажут спектакль "Attention". Эта зрелищная танцевальная постановка, которая сможет перевернуть представления зрителей о возможностях современной хореографии. Зрителей ждет путешествие по просторам человеческой души. Артисты, не проронив ни единого слова, в танце расскажут о сложнейшем мире взаимоотношений мужчины и женщины, пламенную страсть и счастье, не имеющее границ.

В Театре под руководством Армена Джигарханяна состоится премьерный показ спектакля "Мольер" по пьесе Михаила Булгакова "Кабала Святош", приуроченные ко дню рождения самого Армена Джигарханяна, который именно в этой постановке сыграл одну из своих первых ролей в театре "Ленком". В центре драмы судьба великого Актера. Сложные взаимоотношения с бывшей женой и молодой возлюбленной, неурядицы в театре и конфликт с сильными мира сего – Кабалой святош – разрушают жизнь Мольера.

Группа "Иванушки International". Фото: Dni.Ru

В клубе Adrenaline Stadium выступит группа "Иванушки International" с программой "Лучшее". Трио – легенда отечественной поп-эстрады конца 1990-х и начала "нулевых". Хитами коллектива заслушивались, а концерты собирали аншлаги. И вот настало время оглянуться назад и исполнить перед старыми и новыми поклонниками свои самые главные песни.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит группа "Чайф". В 2018 году исполняется 20 лет альбому группы "Шекогали", в которой есть хиты, ставшие частью золотого фонда российского рок-н-ролла. И вот на этом московском концерте альбом прозвучит полностью: от крайне редко исполняемых песен "Сентябрь" или "Шекогали до зари" до суперизвестных "Аргентина-Ямайка – 5:0" и "В ее глазах". Разумеется, прозвучат композиции и с других альбомов.

Группа "Чайф". Фото: wikipedia.org/Roman Boldyrev

В клубе "Известия Холл" состоится сольный концерт Теоны Контридзе. Артистка, поющая с невероятной энергетикой, умеет "поставить на уши" любую публику. Грузинская и российская джаз-панк дива, обладает уникальным неповторимым стилем. Она – звезда известного мюзикла "Метро", в детстве – участница знаменитого грузинского музыкального ансамбля "Мзиури", в 19 лет взяла "серебро" на Big Apple Music (USA), а уже в 30 музыкально продюсировала проекты Disney Russia. Музыкальный коллектив Теоны Контридзе существует с 1999 года и успел поиграть со многими известными артистами со всего мира.

Виктор Цой. Кадр из фильма "АССА"

В Государственном Кремлевском Дворце Юрий Каспарян, Александр Цой и симфонический оркестр "Золотой век" под управлением Антона Шабурова исполнят самые известные песни группы "Кино". Публику ждут оригинальные музыкальные партитуры Игоря Вдовина, световое оформление и мультимедийный видео-контент Александра Цоя, сына музыканта, которые разрабатывались для проекта с учетом современной специфики.

В ресторане Quadrum в отеле Four Seasons Hotel Moscow состоится авторский ужин Алексея Никифорова, где гости смогут попробовать сет от опытного су-шефа. Алексей любит экспериментировать с российскими продуктами, беря за основу местные ингредиенты и добавляя к ним французские и азиатские штрихи. Например, стерлядь шеф умело сочетает с фуа-гра с добавлением свеклы и соуса "Хойсин", что делает вкус рыбы еще более интересным. К каждому из блюд будут подобраны коктейли, придуманные старшим бартендером бара "Московский", Максимом Виговским. "Создавая это меню, я старался использовать максимально возможное количество сезонных ингредиентов самого высокого качества, – рассказывает Алексей. – Вместе с Максимом нам удалось найти сочетания, которые идеально дополняют друг друга".

27 октября, суббота

На шестом этаже "Афимолл Сити" откроется персональная выставка скульптора, архитектора и писателя Василия Клюкина "In Dante Veritas". Экспозиция создана по мотивам первой части "Божественной комедии" Данте Алигьери – "Инферно". Будет представлено 22 скульптуры, отражающие человеческие пороки (Гнев, Блуд, Чревоугодие, Лицемерие и другие), 4 всадника Апокалипсиса и посмертная маска Данте. Также будут использованы мэппинг-инсталляции.

Фото: Пресс-служба

В рамках Flamencura Project выступят Алексей Стародубцев (гитара) и Татьяна Шишкова (канте фламенко). В программе прозвучат авторские композиции Алексея Стародубцева, традиционное фламенко, песни на каталонском языке, а также фьюжн – композиции. Алексей Стародубцев – композитор, опытный гитарист и пианист фламенко. Татьяна Шишкова – вокалистка, свободно владеющая стилем World Music и имеющая в своём репертуаре песни на языках многих народов мира.

В Доме музыки выступит испанский певец Диего Эль Сигала с фламенко-шоу "Lagrimas Negras". В этом году Lagrimas Negras" исполнилось 15 лет и за это время он сумел стать трижды платиновым" в Испании, единожды – в Аргентине, Мексике и Венесуэле. Лучший альбом фламенко" по версии Grammy Latin побывал на гастролях во многих странах, среди которых: Англия, Франция, Соединенные Штаты и Япония. Диего Эль Сигала посетит Россию уже во второй раз. Еще в 2007 году, будучи здесь впервые, артист говорил: "Моя зажигательная музыка как раз о Москве, о ее бешеном ритме жизни".

Фото: neglinka29.ru

В "Школе современной пьесы" покажут спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина". Режиссер Иосиф Райхельгауз поставил по монопьесе Михаила Хейфеца парадоксальный, динамичный трагифарс  с участием пятерых актеров,  играющих сразу по нескольку ролей. Это трогательная и смешная история главного героя – нелепого и неудачливого Михаила Питунина, который  поначалу ненавидел поэта Пушкина, а потом попытался спасти его от пули Дантеса. Постановка построена на контрастах различных состояний – от смеха до слез.

28 октября, воскресенье

Театр Наталии Сац приглашает посмотреть спектакль "Лес, ведьма и горящий шкаф". Это "Веселый хоррор", где центральное место отводится не мармеладу и шоколаду, а надломленному миру некогда счастливой семьи. Череда испытаний приводит героев к пониманию того, что семья – это самое главное. Так же, как и добро. Постановка напомнит, что даже в том, что кажется темным и беспросветным, есть свет и спасение.

Фото: teatr-sats.ru/Елена Лапина

Здесь же покажут балет Кирилла Симонова "Путешествия Гулливера" на музыку Алексея Ларина.Лейтмотивом спектакля сталтоска путешественника по его семье и дому. Над постановкой работали музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе, художественный руководитель балетной труппы театра Кирилл Симонов и художники Валентина Останькович и Филипп Виноградов.

В Британской высшей школе дизайна стартует сразу три курса Make it British для подростков 12–16 лет, которые познакомят с феноменом "британскости". Обучение пройдет в направлениях, олицетворяющих современную Британию: дизайн, современное искусство и мода. Каждая тема будет преподаваться как отдельный курс, в рамках которого школьников ожидает удивительное приключение в британском стиле с обязательными для культуры туманного Альбиона файв-о-клок и даже Хэллоуин в британском стиле. Все четыре дня слушатели курсов проведут насыщенные тематические мастер-классы в отдельных мастерских.

Фото: GLOBAL LOOK press/Mara Brand

В Конгресс-Центре им. Г.В. Плеханова состоится Творческий вечер Александра Филиппенко "Смех отцов". Этот спектакль подкупает своей пронзительной неповторимостью и отрезвлением сознания, которое сейчас засорено и находится в плену постоянного информационного искажения. Сам Филиппенко называет себя "переводчиком с авторского на зрительский". В спектакле, который можно назвать демаршем против пошлости и глупости, против фарисейства и вранья, много музыки и много смеха, но это "умный" смех.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится гала-концерт "Хиты 20 века". Известные артисты исполнят культовые песни прошлого столетия. На сцену выйдут:  Александр Морозов, Витас, Игорь Саруханов, Азиза, Катя Лель, Алена Свиридова, Татьяна Овсиенко, Кай Метов, Вадим Казаченко, Светлана Лазарева, группа "Иванушки", группа "Балаган ltd." и многие другие.

Kovacs. Фото: GLOBAL LOOK press/Gregor Fischer

В клубе "Известия Холл" выступит Kovacs – молодая нидерландская исполнительница с бритой головой, которая покорила сердца слушателей. Шерон Ковакс, так ее зовут, имеет в активе более 60 миллионов просмотров ее клипов на YouTube. Ее слегка мрачный и таинственный голос часто сравнивают с именами таких легенд, как Билли Холидей, Нина Симон, Эми Уайнхаус и Дженис Джоплин.

29 октября, понедельник

В Театре им. Евгения Вахтангова представят постановку "Стефан Цвейг. Новеллы". Новеллы Цвейга стали популярными во всем мире. Они поражают драматизмом, увлекают неожиданными сюжетами, заставляют размышлять над превратностями человеческих судеб. Его книги с 1920-х годов и по сей день переводят на разные языки. Автор изучал жизнь как художник и психолог. Каждый его герой самоценен, его частная жизнь, перепутья и страсти выписаны объемно, подробно и захватывающе.

Фото: vakhtangov.ru/Василиса Суханова

В Крокус Сити Холле выступит норвежская группа "Wardruna", исполняющая этническую музыку и получившая известность благодаря созданию саундтрека к сериалу "Викинги". Их выступление – это прикосновение к древним таинствам Севера, масштабное театрализованное шоу с мощным звуком и концептуальным визуальным оформлением. Группа дает концерты нечасто, поэтому всем ценителям жанра не следует упускать этот шанс.

30 октября, вторник

В Театре на Юго-Западе покажут комедийный спектакль "Карнавальная шутка". Зрители попадут на карнавал во Флоренцию, где в самой знаменитой гостинице, у очаровательной хозяйки Мирандолины, постояльцы живут годами и съезжать не хотят. В атмосфере веселья и кокетства, игры и шуток просто невозможно оставаться мрачным и скучным. Но кавалер Рипафратта рискнет вступить в дуэль с прекрасной дамой, и в веселом шуме вдруг пронзительно-нежно зазвучат слова настоящей любви. Окажутся ли герои готовы к испытанию этим чувством?

Фото: teatr-uz.ru/С.Тупталов

В клубе "Союз Композиторов" выступит Алина Симонова. Ее жанр определить трудно, где-то это джаз и блюз, где-то авторская песня, где-то вообще этно. Ее песни – это завораживающие музыкально-поэтические истории, вращающиеся вокруг перипетий нашего мира в обрамлении ее замечательного голоса. В этот вечер ей будут аккомпанировать и другие музыканты клавиши, контрабас, перкуссия, гитара, народные духовые.

31 октября, среда

Завершается основной проект биеннале "АРТМОССФЕРА" в центре современного искусства Винзавод. Мероприятие знакомит широкую публику с самыми яркими представителями уличного искусства со всего мира. Биеннале проходит в формате коллективной выставки художников уличной волны, вошедших в поле современного искусства из граффити-среды и других практик работы с городским пространством. Многие из них прошли через опыт несанкционированной творческой активности в городе, унаследовав специфическую визуальность улицы. Для желающих осталось еще немного времени, чтобы успеть посетить данный проект.

Квартет IL DIVO. Фото: wikipedia.org/Eva Rinaldi

В Крокус Сити Холле выступит вокальный квартет IL DIVO. Испанский баритон Карлос Марин, швейцарский тенор Урс Бюлер, французский поп-певец Себастьен Изамбар и американский тенор Дэвид Миллер исполняют песни о любви и романтике всех времен: от романтических саундтреков 1930-х и до песен наших дней. Но их выступление это не только музыка, но и яркое шоу: задействованы симфонический оркестр, танцоры и акробаты, специальный визуальный ряд.

1 ноября, четверг

В Крокус Сити Холле выступит Per Gessle’s Roxette. Пер Гессле, бессменный участник дуэта Roxette, вместе с виртуозными сессионными музыкантами исполнит лучшие хиты легендарной группы. К сожалению, из-за давних серьезных проблем со здоровьем вокалистка Мари Фредриксон не участвует в этом туре. "Мне очень понравилось играть наши большие хиты с новой группой, – рассказывает Пер Гессле, – но нынешний тур – это еще и прекрасная возможность вновь вернуться к отличным песням, которые мы играли реже и посмотреть, что из этого получится. Вскоре вы сами все услышите". 

26 октября 2018, 11:03

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