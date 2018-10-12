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Lifestyle

Главные события Москвы с 12 по 18 октября 2018 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Середина октября обещает быть очень насыщенной в этом году. Вы будете танцевать под поп-хиты Софи Эллис-Бекстор, любоваться костюмами от молодых дизайнеров, смеяться над забавными импровизациями начинающих актеров, наблюдать за развитием отношений сурового русского и обаятельной американки и наконец увидите, как исполняет мелодичный рок Сергей Безруков. А чтобы ничего важного не пропустить, мы составили для вас подборку самых ярких мероприятий Москвы с 12 по 18 октября.
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12 октября, пятница

В ЦДКЖ покажут комедию "Ханума" по мотивам классической грузинской пьесы А. Цагарелли. Богатый тифлисский купец желает породниться с аристократическим родом и поэтому собирается выдать свою красавицу-дочь за старого разорившегося князя. Девушка в отчаянии – она любит своего молодого учителя, племянника князя. Две свахи, Кабато и Ханума, возьмутся за дело. Кабато обещает женить князя на своей невесте и отобрать у Ханумы звание главной свахи, а Ханума же помогает возлюбленным, и тем самым рушит планы соперницы.

Софи Эллис-Бекстор. Фото: GLOBAL LOOK press/Myles Wright

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит Софи Эллис-Бекстор (Sophie Ellis-Bextor). Это прекрасная певица, которая прославилась благодаря своим зажигательным танцевальным хитам. В 2001 году увидел свет сингл в стиле диско под названием "Murder on the Dancefloor", который долго занимал верхние строчки различных хит-парадов. С тех пор прошло много времени, но артистка продолжает выпускать композиции, которые проходят проверку временем и, спустя годы, остаются актуальными.

13 октября, суббота

С 13 по 17 октября в ЦВЗ "Манеж" и Музее Москвы пройдет Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Расписание модных показов по традиции будет насыщенным, публике представят свои работы как признанные мэтры, так и молодые и амбициозные творцы – всего 175 российских и зарубежных дизайнеров покажут новые коллекции одежды и аксессуаров. YASYA MINOCHKINA, IGOR GULYAEV, BELLA POTEMKINA, DOKUCHAEVA, RomaUvarovDesign, VOLCHOK, OTOCYON, HOVANSKIE, ANGELA LE BOURGOISE, BRITANART, DOKUCHAEVA, – это лишь малая часть имен. Также в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет специальный закрытый показ SLAVA ZAITSEV. Знаменитый дизайнер представит исторический проект "Наследие": коллекция 1997 года, "Русские сезоны в Париже", посвящение Christian Dior, New Look. Подробное расписание вы можете посмотреть здесь.

Фото: neglinka29.ru

В "Школе современной пьесы" покажут спектакль "Последний ацтек". Действующие лица – старик-эмигрант, ненавидящий Америку, не знающий английского языка, и красавица американка, с трудом говорящая по-русски. Из нее его нога в гипсе, она сбила его на машине и теперь ухаживает за ним по решению суда. Им предстоит пройти яркий путь от ненависти до любви.

14 октября, воскресенье

В ЦДХ на Крымском валу состоится акустический концерт Ирины Богушевской "Нежная осень". Как говорит сама певица, это выступление будет для нее очень личным и прозвучит "ювелирно, на полутонах, акцентах и нюансах". Богушевская исполнит избранные композиции под аккомпанемент рояля, гитары, баса и кларнета – то есть в уникальном, отличном от электрических концертов звучании. Также ожидаются премьеры нескольких новых песен.

Фото: neglinka29.ru

В "Школе современной пьесы" покажут спектакль "Ночь с незнакомцем". Это лирическая комедия, где прекрасная и добродетельная героиня хранит секрет, который она не раскрывает никому. Когда-то давно она провела ночь с незнакомцем, оставившую в ее жизни неизгладимое воспоминание и еще кое-что. И вот любовная тень прошлого догоняет ее через годы.

В арт-кафе "Рукав" группа "Современная почта" откроет сезон презентацией альбома "Параллели" и всех предыдущих дисков в электронном виде. Этот музыкально-поэтический проект создал театральный продюсер, автор и исполнитель песен Олег Мисковец. Работа в  БДТ и Большом театре России определила чувство прекрасного в творческом и организационном контексте, а четыре поэтических сборника стали источником вдохновения песен о времени и о бесконечной музыке любви. Направление созданной в 2012 году группы можно определить как "лирическая мелодекламация" – соединение выразительного исполнения текстов и музыки, эдакий к интеллектуальный поп-рок с элементами инди-шансона. Мисковец собрал в своем коллективе самых красивых и талантливых музыкантов столицы: Полина Седова (гитара), Вера Меч (бас-гитара), Рузана Сугарова (клавиши), Полина Канашенок (ударные).

15 октября, понедельник

В Театре на Юго-Западе пройдет очередной "Импровизационный батл". Это театральная игра, представляющая собой состязание команд в остроумии, находчивости и непредсказуемости – то есть в жанре импровизации. Основу игры составляют "спарринги" по актерской импровизации, в которых участники разыгрывают ситуации, заданные зрителями. В составе судейской коллегии авторитетные деятели российского театрального искусства.

Фото: teatr-uz.ru

В Москве и Санкт-Петербурге открывается шестой международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva. Каждый год он знакомит российского зрителя с лучшими достижениями современного танца и представляет мировые премьеры, уникальные совместные работы, созданные как знаменитыми хореографами, так и молодыми постановщиками и уже заслужившие высокую оценку критиков; а также документальное кино и широкую образовательную программу. В этот раз впервые в своей истории балет Канады во главе с художественным руководителем Карен Кейн представит  на сцене Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и в "Мариинском-2" три одноактных балета.

16 октября, вторник

В ресторане Kalina Bar откроется выставка проекта "Художественный мост", которая раскроет многогранные таланты современных художников и соединит их творчество с шоу-бизнесом. Цель мероприятия – показать многообразие идей современных мастеров, дать возможность раскрыть художникам свои творческие замыслы и вывести их на новый уровень, вовлекая широкие массы в тонкий мир искусства. Будут представлены более 40 работ художников России. Выставка продлится до 20 октября, в последний день пройдет торжественное закрытие, на котором состоятся презентации работ художников, мастер-классы, а также концертная программа и фуршет. В числе приглашенных звезд: Костя Цзю, Андрей Мерзликин, Сергей Глушко (Тарзан), Наташа Королева, телеведущая Татьяна Геворкян и многие другие.

В Театре Наталии Сац покажут балет "Чурумчуку". Это рассказ о любви отважного охотника Чурумчуку и его невесты Нюргуяны, которые с помощью драгоценного камня, дарующего счастье, и верных помощников, волшебного коня, доброго огня и белоснежных журавлей-стерхов, побеждают козни злого тойона Чупчуруйдана. Премьера этого балета состоялась в 1964 году, его создала интернациональная постановочная группа: композитор из Бурятии Жигжит Батуев, хореограф ВТО из Москвы Кира Карпинская, якутские деятели искусств дирижер Галина Кривошапко, художник Василий Антонов и артисты балета Якутии.

Фото: teatr-sats.ru/А.Назаров

17 октября, среда

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Про мою маму и про меня". Постановка поднимает темы взаимоотношения матери и дочери, подростковых комплексов, психологии выживания, поисков своего жизненного пути и первой любви. Будут затронуты многие темы, о чем могут говорить между собой родитель и ребенок.

18 октября, четверг

В Крокус Сити Холле необычным образом отметит свой день рождения Сергей Безруков. К своему к 45-летию артист приготовил рок-спектакль при участии группы "Крестный папа". Артист выйдет на сцену в качестве музыканта. Стоит отметить, что не так давно Сергей выпустил дебютный сингл "Не про нас", и готовится к выходу полноценный альбом Безрукова и группы "Крестный папа".

Фото: wikimedia.org/Yannj

В Adrenaline Stadium выступит группа Within Temptation. Коллектив играет мелодичный симфо-металл, где сочетаются жесткие гитарные рифы, эпичные клавиши и ангельский голос вокалистки Шарон ден Адель. Группа находится в числе постоянных номинантов и победителей различных национальных, зарубежных и международных премий.

В "Известия Холл" пройдет музыкальный фестиваль LikeParty от радиостанции Like FM. Главными звездами лайн-апа станут Елена Темникова, Jah Khalib, T-Fest и Элджей. Также на сцену выйдут артисты "новой школы": GAZIROVKA, MATRANG, GRIVINA, Luxor, Зомб, Миша Марвин и многие другие.

Элджей. Фото: wikipedia.org/Okras

В кино выходит фильм ужасов "Хэллоуин" – очередная часть легендарной серии, где задействована Джейми Ли Кертис, сыгравшая главную роль в оригинальных частях конца 1970-х, начала 1980-х годов. Зло в лице Майкла Майерса возвращается, и кому-то опять придется его останавливать.

12 октября 2018, 10:50

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